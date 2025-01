EU kauft Rekordmengen von russischen LPG-Gas

Die EU-Mitgliedstaaten verbrauchten in den ersten zwei Wochen des Jahres 2025 russisches Gas in Rekordgeschwindigkeit. Und diesen, obwohl die Ukraine seit ersten Januar die Pipeline-Lieferungen durch ihr Hoheitsgebiet eingestellt hat. Dadurch aber stehen die Mitgliedsländer unter erheblichem Druck, Offshore-Flüssiggas zu kaufen, welches mit Tankern von russischen Häfen nach Europa transportiert wird. Wegen der offiziellen Russland-Sanktionspolitik ist die Präsenz von russischem Gas in der EU aber ein Imageschaden.

Somit also kauft Europa im Jahr 2025 in einem noch nie dagewesenen Tempo russisches Gas für Milliarden von Dollar auf, welche der Kreml aber zur Finanzierung des Ukrainekrieges verwendet.

Mehrere Länder, darunter die Slowakei und Ungarn, forderten daher eine Verlängerung des Transitabkommens zwischen Russland und der Ukraine, weil man dann das viel teurere Flüssigerdgas kaufen muss.

Insofern also hat die Kürzung der Lieferungen den Hunger der Europäer nach russischem Gas nicht eingedämmt, wie aus Daten des „Commodity-Intelligence“-Unternehmen Kpler hervorgeht und von Politico analysiert wurde.

In den ersten 15 Tagen des Jahres 2025 importierten die 27 Länder der Europäischen Union 837.300 Tonnen Flüssigerdgas aus Russland, ein Rekord im Vergleich zu 760.100 Tonnen, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres importiert wurden.

Charles Costerousse, Senior LNG Analyst bei Kpler, führte dies auf eine Kombination von Faktoren zurück:

„Seit der zweiten Dezemberhälfte gibt es eine Kälteperiode, während die Windkrafterzeugung nicht auf ihrem höchsten Niveau war.„

Und weiter:

„Es besteht also ein Appetit darauf, dass diese Volumina weiterhin fließen.„

Der Großteil der in Europa ankommenden Mengen wäre allerding aber durch langfristige Verträge gesichert:

„Es ist also nicht so, dass die EU mehr Lieferungen kauft, sondern dass diese Vertragsmengen hereinkommen.„

– sagte er. Er betonte: 95 bis 96 Prozent des russischen Flüssigerdgases, das nach Europa gelangt, aus der Jamal-Anlage stammt, einer riesigen Anlage im eiskalten Nordsibirien.

