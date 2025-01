Schon wieder! EU-Kommission bestellt 146 Millionen neue Corona-Impfstoffdosen

+ Gaza: Bundesregierung plant bewaffneten deutschen Grenzschutz in Rafah + Wir sollen nicht mehr „süße Omi“ sagen – „Beauftragte“ sieht Diskriminierung + Migrantische Mädchen-Gang prügelt Schülerin ins Krankenhaus + uvm. …

Moderna – Kosten unklar: EU-Kommission bestellt 146 Millionen neue Corona-Impfstoffdosen

Die EU-Kommission hat einen neuen Rahmenvertrag mit Moderna über bis zu 146 Millionen Dosen Corona-Impfstoff geschlossen. Dies sei notwendig, um sich auf künftige Notlagen vorzubereiten. Die Kosten für den Vertrag wurden nicht offengelegt.

Die EU-Kommission hat mit Moderna einen neuen Rahmenvertrag für Corona-Impfstoffe vereinbart. Hierüber berichtet die Berliner Zeitung. HERA, die EU-Behörde für Gesundheitskrisenvorsorge, unterzeichnete das Abkommen für 17 Länder, von denen 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind. Im Rahmen des neuen Abkommens haben die beteiligten Staaten die Möglichkeit, insgesamt bis zu 146 Millionen Dosen des mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffs von Moderna zu ordern. Eine Mindestabnahmemenge wurde dabei nicht festgelegt. Die Laufzeit des Abkommens beträgt bis zu vier Jahre. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Mit vereinten Kräften gegen Klimawahn: RN-Chef Bardella fordert zum Kampf gegen EU Green Deal auf

Der Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella, will den Green Deal der EU mit vereinten Kräften stoppen: Er richtet einen Aufruf an alle konservativen Fraktionen im EU-Parlament, um die wirtschaftsschädigenden Regularien auszusetzen.

Gemeinsam mit allen konservativen Parteien der EU will Jordan Bardella den Green Deal kippen und dem ideologischen Klimawahn den Kampf ansagen. Vor allem Deutschland darf mit seiner überambitionierten grünen Politik als Beispiel herhalten, wie mit der CO2-Erzählung eine Volkswirtschaft in den wirtschaftlichen Ruin getrieben wird: Der aufgezwungene Green Deal betrifft jedoch alle EU-Staaten.

Bardella weist im Brief darauf hin, dass die vier konservativen Gruppen bei einem Zusammenschluss eine Mehrheit der Sitze im Parlament hätten. Er spricht von einer „alternativen Mehrheit“, die „möglich und notwendig ist gegen die Linke, die durch ihre Ideologie das Wachstum bedroht“. Der Green Deal soll demnach mit vereinten Kräften vorerst aufgehoben werden: „Eine vorübergehende Aussetzung des Green Deal würde es uns ermöglichen, seine Ziele neu zu bewerten, ohne die Wohlstandsaussichten unseres Kontinents zu zerstören“, so Bardella. Weiterlesen auf report24.news

+++

Trump streicht Geld für Geschlechtsangleichung bei Minderjährigen

WASHINGTON, D.C. US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das die Bereitstellung von Bundesmitteln für geschlechtsangleichende Eingriffe bei Minderjährigen untersagt. Künftig soll es die Politik der Vereinigten Staaten sein, solche Behandlungen weder finanziell zu unterstützen noch zu fördern. In dem Erlaß werden diese Eingriffe als „chemische und chirurgische Verstümmelung“ bezeichnet.

Laut Trumps Anordnung sollen staatliche Versicherungsprogramme keine Kosten für geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Personen unter 19 Jahren mehr übernehmen. Zudem müssen Krankenhäuser und Universitäten, die Bundesmittel erhalten, derartige Eingriffe einstellen. Das Justizministerium wurde beauftragt, Maßnahmen zur Umsetzung des Dekrets einzuleiten. Es wird erwartet, daß juristische Anfechtungen folgen werden. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Gaza: Bundesregierung plant bewaffneten deutschen Grenzschutz in Rafah

In der Bundesregierung laufen Planungen für eine mögliche Entsendung deutscher Grenzschutzexperten an den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gaza-Streifen und Ägypten. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, soll ein Kabinettsbeschluss aus dem Jahr 2005 so angepasst werden, dass auch ein Einsatz bewaffneter Einsatzkräfte möglich wird. Der Beschluss aus dem Jahr 2005 sah demnach nur die Entsendung unbewaffneter Grenzschützer vor. In der aktuellen Situation wird das aber für zu gefährlich gehalten.

[…]

Der Einsatz deutscher Experten könnte im Rahmen der EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah) erfolgen, die in Kürze erstmals nach jahrelanger Pause wieder vor Ort tätig werden soll.

[…]

Öffentlich eingesetzt für die Entsendung von EU-Grenzschützern nach Rafah hatte sich zuletzt unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Die Grünen-Politikerin sagte am Montag bei einem EU-Treffen, das Engagement sei ein wichtiges Zeichen dafür, dass Europa Verantwortung in der Welt übernehme. Weiterlesen auf welt.de

Anm. d. Red.: Der Schutz fremder Grenzen geht vor dem Schutz der eigenen Grenzen? Wo beginnt die Verantwortung für das eigene Volk? Der Verdacht liegt nahe, dass die deutschen Grenzschutzexperten im eigenen Land dringender gebraucht würden.



+++

Wir sollen nicht mehr „süße Omi“ sagen – „Beauftragte“ sieht Diskriminierung

Auch Alte sollen jetzt vor unsensibler Sprache beschützt werden. So sollen wir Begriffe wie „süße Omi“ meiden, auch Bemerkungen wie „für dein Alter siehst du gut aus“ sollen tabu sein. Laut dem neuen Altersbericht der Bundesregierung werden die Senioren mit solchen Formulierungen diskriminiert!

Bei der Aussage „süße Omi“ handelt es sich laut der Altersberichtskommission der Regierung um „verniedlichendes Sprechen (secondary baby talk)“ über ältere Menschen. Das sei „benevolenter Ageismus“ – also gut gemeinte Altersdiskriminierung. Das gelte auch für „zweifelhafte Komplimente“ wie das über das gute Aussehen von Senioren. Weiterlesen auf bild.de

+++

Mutter berichtet von Hirnblutung – Migrantische Mädchen-Gang prügelt Schülerin ins Krankenhaus



Eine 14-jährige Schülerin aus Niedersachsen ist von einer Gruppe migrantischer Mitschülerinnen laut Aussage der Mutter krankenhausreif geschlagen worden. Das Mädchen soll seit dem Vorfall mit einer Hirnblutung und einer Lungenverletzung im Krankenhaus liegen.

Die Nord-West-Zeitung (NWZ), die mit der Mutter und dem Großvater des Mädchens gesprochen hat, berichtet, dass es sich bei den Täterinnen um eine Gruppe migrantischer Mädchen handle, die seit längerem Angst und Schrecken an der Schule verbreiten. Laut unterschiedlicher Quellen sollen die Mädchen syrischer, afghanischer oder libanesischer Herkunft sein. Die Polizei wollte sich zur Nationalität der Angreiferinnen nicht äußern. Sie beschreibt sie als „Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren“, die „teilweise polizeilich bereits im Vorfeld in Erscheinung getreten“ seien. Weiterlesen auf nius.de

+++

DeepSeek: Chinesen entfesseln Kreativität gegen Sanktionen – und blamieren USA

Das Internet-Unternehmen DeepSeek hat wegen der US-Sanktionen eine Blase aufgestochen und sorgt für Panik bei den US-Konzernen. Die wollten gerade abkassieren.

Unter den Anlegern von amerikanischen Technologie-Aktien hat sich am Montag große Nervosität verbreitet. Der Grund: Ein kleines chinesisches Labor für Künstliche Intelligenz überraschte die Branche mit der Veröffentlichung der technischen Spezifikationen seines neuesten Modells. DeepSeek, veröffentlichte am Montag sein R1-Modell und erklärte in einem ausführlichen Dokument, wie man mit einem begrenzten Budget ein großes Sprachmodell baut, das automatisch und ohne menschliche Aufsicht lernen und sich selbst verbessern kann.

Ein Post von Tech-Investor Marc Andreessen auf der Plattform X über DeepSeek vom vergangenen Freitag löste Schockwellen aus, die am Montag selbst in der Deutschen Börse in Frankfurt zu spüren waren. […] Die technologische Vormachtstellung der USA werde von China „infrage gestellt“, kommentierte Analystin Kathleen Brooks von der Handelsplattform XTB. „Der Fokus liegt jetzt darauf, ob China es besser, schneller und kostengünstiger als die USA machen kann, und ob sie das KI Rennen gewinnen könnten.“ Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

ORF – Kickl setzt sich durch – Zwangsgebühr fällt

Die viel kritisierte ORF-Zwangsgebühr soll komplett wegfallen – allerdings erst 2027, im kommenden Jahr soll noch ein geringerer Betrag abkassiert werden.

[…]

Die FPÖ hat also ihr Wahlversprechen in die Realität umgesetzt – also fast: Denn mit Beginn des Jahres 2027 soll die ORF-Zwangsgebühr komplett wegfallen, zuvor (2026) müsste noch ein verringerter Betrag für den ORF bezahlt werden, laut der Gratistageszeitung Heute angeblich 128 Euro statt 183 Euro. Das wären etwa 10 Euro pro Monat. Eine sofortige Abschaffung des nicht wirklich beliebten Gebührensystems sei deshalb nicht möglich, weil eine Finanzierung des ORF rein aus dem Budget aufgrund der leeren Kassen nur äußerst schwierig zu schaffen wäre. Weiterlesen auf exxtra24.at

Anmerkung der Redaktion: Das ist sehr schade, in Zeiten der Teuerung und Inflation weitere 2 x 128,- Euro für diesen staatlich inszenierten Propaganda-Betrieb mit einseitiger Berichterstattung in den Wind setzen, um die äußerst großzügigen ORF Gehälter und Pensionen zu finanzieren, wird viele Bürger nicht gerade begeistern.

+++ HUMOR +++



Fachkraft Anfrage trifft deutschen Volksgeist

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.