Trump kündigt für EU-Produkte „bald“ Zölle von 25 Prozent an

US-Präsident Donald Trump hat für Produkte aus der Europäischen Union Zölle in Höhe von 25 Prozent angekündigt.

Wir werden das sehr bald ankündigen, und es werden, allgemein gesprochen, 25 Prozent sein

sagte Trump am Mittwoch bei seiner ersten Kabinettssitzung im Weißen Haus. Dies werde für Autos und andere Waren gelten.

25 Prozent betragen auch die US-Zölle für Waren aus Kanada und Mexiko. Diese sollen laut Trump Anfang April in Kraft treten.

Nackter Asylbewerber aus Gambia randaliert in Schopfheim und verletzt drei Polizisten

Er behinderte den Verkehr und blockierte die Straße, um zu beten.

Im Landkreis Lörrach randalierte am vergangenen Mittwoch (19. Februar) ein Gambier auf offener Straße. Nun kursieren im Internet zahlreiche Videos des Vorfalls, der sich in der Stadt Schopfheim abspielte.

Laut Bild-Zeitung handelt es sich um den 28-jährigen Ebrima T. – ein gewalttätiger Asylbewerber aus Gambia. Nachdem er den Verkehr zeitweise zum Erliegen gebracht hatte, betete T. auf der Straße und hob dabei auch den Finger. (…)

Polizeibeamte bei Festnahme verletzt

Zwei Beamte wollen den randalierenden Gambier festnehmen. Doch dieser wehrte sich stark, wie aus den Videoaufnahmen hervorgeht. Nun wird gegen Ebrima T. wegen Bedrohung, Nötigung, Widerstands und Körperverletzung ermittelt. Eine Schuldfähigkeit ist jedoch noch Gegenstand von Untersuchungen. Bereits kurz nach der Tat attestierte ein Bereitschaftsarzt dem Täter, dass er sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden habe. Die Polizisten erlitten Schürfwunden und Prellungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Weiterlesen auf nius.de

Hollywood-Star: Rätsel um den Tod von Gene Hackman und Ehefrau – Polizei fand Leichen in verschiedenen Räumen

Der zweifache Oscar-Gewinner Gene Hackman und seine Frau sind tot. Die Polizei fand die Leichen der beiden in ihrem Haus in Santa Fe. Auch wurden im Raum verstreute Pillen entdeckt. Einem Bericht zufolge waren die Leichen teilweise „mumifiziert“.

„Daily Mail“ berichtet, seien die Leichen teilweise bereits „mumifiziert“ gewesen. Hollywoodstar Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa sind tot. Sie waren laut Ermittlern bereits seit geraumer Zeit tot, als sie von Hilfssheriffs in ihrem Haus im US-Staat New Mexico aufgefunden wurden. Hackman sei von den Beamten leblos in einem sogenannten Mudroom entdeckt worden – einem Hausflur, wo Straßenkleidung und schmutzige Schuhe ausgezogen werden können, hieß es in Unterlagen des Sheriffbüro von Santa Fe County. Arakawa wurde demnach tot in einem Badezimmer neben einem Heizgerät aufgefunden. In der Nähe ihrer Leiche wurden ein offenes Fläschen für ein verschreibungspflichtiges Medikament und auf einem Tisch verstreute Pillen entdeckt. Wie die britischeberichtet, seien die Leichen teilweise bereits „mumifiziert“ gewesen.

Der „Karlatan“: Symptom eines kaputten Landes – Tricksen & Täuschen für 20.000 Euro im Monat

Ein bestimmter Minister ist einsame Spitze in der kläglichsten Bundesregierung aller Zeiten: Karl Lauterbach, der selbst im eigenen Ministerium als „Karlatan“ verspottet wird. Und dennoch träumt er von der Fortsetzung seines Tricksens, Täuschens und Lügens in einer Regierung Merz.

Bei Wikipedia ist es klar definiert: „Als Scharlatan wird eine Person bezeichnet, die vortäuscht, ein bestimmtes Wissen oder bestimmte Fähigkeiten zu besitzen, um damit Geld, Ruhm oder andere Vorteile zu erlangen.“ Schon hier klingt es fast wie ein Persönlichkeitsprofil, das auf Karl Lauterbach zugeschnitten ist. Darunter werden dann verwandte Begriffe wie Marktschreier, Quacksalber, Aufschneider, Schwindler und Hochstapler aufgeführt. (…)

Autor Thomas Kubo fasst seine Ergebnisse so zusammen: „Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach ist zwar de iure Arzt, hat aber de facto als ein solcher nie gearbeitet. Karl Lauterbach nennt sich zwar Wissenschaftler, jedoch verflüchtigen sich die Nachweise für seine wissenschaftliche Tätigkeit bei genauerer Betrachtung. Karl Lauterbach ist auf dem Papier zwar Professor, hat aber die sonst allgemein üblichen Voraussetzungen für eine Professur nicht erfüllt.“ Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Transgender-Soldaten müssen in 30 Tagen die US-Armee verlassen

Die US-Regierung verschärft den Kurs gegen Transgender-Soldaten. Ein neues Pentagon-Memorandum sieht ihren Ausschluß aus dem Militär vor – binnen 30 Tagen. WASHINGTON D.C. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat das Ziel ausgegeben, Transgender-Personen aus den Streitkräften zu entfernen. Ein Memorandum des Pentagon verdeutlicht nun, daß Verteidigungsminister Pete Hegseth bereits sehr konkrete Schritte setzt. Laut einem Dokument des US-Verteidigungsministeriums sollen Transgender-Soldaten aus dem Militärdienst ausgeschlossen werden, sofern sie keine spezielle Ausnahmegenehmigung erhalten. Eine vor Gericht eingereichte Vorlage des Ministeriums sieht faktisch ein Verbot für Transgender-Personen vor, der Armee beizutreten oder weiterhin in ihr zu dienen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Hessen organisiert eigenen Abschiebeflug nach Pakistan – Die meisten saßen in Straf- und Abschiebehaft

So kann eine Abschiebung aussehen, wenn sie nicht das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD, 54) organisiert, sondern das hessische Innenministerium von Roman Poseck (54, CDU).

Dienstagabend hob eine Maschine mit 46 Migranten Richtung Pakistan ab: Laut BILD-Informationen bestand die Hälfte davon aus Straftätern, die anderen saßen teilweise in Abschiebehaft.

Sicherheitskräfte begleiten in den späten Nachmittagsstunden am Frankfurter Flughafen 46 Migranten durch die langen Gänge des größten deutschen Flughafens. Überall abgesichert, dass niemand flüchten kann. Denn von den 46 Migranten sind rund 20 Schwer-Kriminelle. Weiterlesen auf bild.de

Klingbeil (SPD) stellt Ultimatum an Merz wegen NGO-Anfrage!

Die CDU/CSU-Fraktion hat am Montag 551 Fragen an die Bundesregierung zur Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen wie Campact, Correctiv und „Omas gegen Rechts“ gestellt. Im Vorfeld der Wahlen hatten viele davon zu „Demos gegen rechts“ aufgerufen, bei denen auch gegen die CDU protestiert wurde. Auf einer Pressekonferenz in Berlin stellte der neu gewählte Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Klingbeil dem möglichen Koalitionspartner CDU nun ein Ultimatum: Entweder die Anfrage wird zurückgenommen oder die Koalitionsgespräche sind von vornherein belastet.

Italiens stillgelegte Bahnstrecken werden zu Traumrouten für Radfahrer

Der Geheimtipp für Radfahrer in Italien – die „Greenways”. Stillgelegte Bahnstrecken, die in traumhafte Radwege umgewandelt worden sind.

Italien mal ganz anders: Laut aktuellen Zahlen nutzen jährlich über zwei Millionen Radreisende Italiens Radwege – Tendenz steigend. Besonders beliebt sind die früheren Eisenbahntrassen, die sogenannten Greenways, die meist autofrei durch atemberaubende Landschaften führen – ob an der ligurischen Küste bis in die Dolomiten. Hier fünf besonders schöne Strecken, wie la-bella-vita.club berichtet.

„Im Kriegsfall wird es in Deutschland kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung geben“

Mit „politischer Handschrift“ hat der Bundesgerichtshof einen Beschluss zur Abschiebung eines ukrainischen Kriegsdienstverweigerers gefasst, der weitreichender kaum sein könnte.

Diese Auffassung vertritt der Jurist René Boyke, der sieben Jahre für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gearbeitet und sich mit Asylfällen und Abschiebungen auseinandergesetzt hat. Laut Boyke hat der BGH mit dem Beschluss die Menschenwürde verletzt und gleich mehrere Fehler begangen. Unterm Strich ist der Beschluss auch weitreichend für deutsche Kriegsdienstverweigerer.

Im Falle eines Krieges wäre das Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht mehr gegeben

sagt Boyke. Weiterlesen auf nachdenkseiten.de

Erschütterter Chefarzt klagt erneut die systemische Unterdrückung der Impfschäden-Katastrophe an

Erneut meldet sich der weithin bekannt gewordene ehemalige Chefarzt Dr. Jörg-Heiner Möller in einem Interview mit der Gesellschaft der „Mediziner, Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) zu Wort.

Sein verzweifelter Schrei über das gewaltige System, das die Wahrheit über die mindestens eine halbe Million Corona-Impfschäden in Deutschland unterdrücke und sich gegenseitig decke, hat nichts genützt.

Es werde weiter gelogen und getäuscht. Dr. Möller weist auf die schweren Post-Vac-Erkrankungen hin, das Leiden der Betroffenen, ihre Nichtanerkennung und den Widerstand der meisten Ärzte, sich damit auseinanderzusetzen. Die Krankheitsbilder, die Dr. Möller beschreibt, sind erschütternd und lassen ihn selbst nicht unberührt. „Besonders schockierend ist die Tatsache, dass viele der Betroffenen – trotz schwerwiegender Symptome – noch immer nicht als ´Impfgeschädigte` anerkannt werden“.

Dr. Möllers Beschreibung nach sei Post-Vac eine ´nach der Impfung neu aufgetretene, einer Autoimmunerkrankung ähnliche Systemerkrankung, (…) die spontan so gut wie nicht weggeht.`“ Symptome wie schwere Müdigkeit, kognitive Störungen und autoimmune (chronisch-entzündliche, eigene gesunde Zellen angreifende) Dysautonomie (ein unscharfer Sammelbegriff für verschiedene Erkrankungen, welche die Funktion des autonomen Nervensystems (ANS) beeinträchtigen, das die unwillkürlichen Körperprozesse steuert) bestimmen seither das Leben dieser Patienten. Viele seien, so Möller, aufgrund dieser Beschwerden „arbeitsunfähig und aus dem Leben rausgeworfen.“ Weiterlesen auf fassadenkratzer.de

