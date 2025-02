Trump demütigt Zelenskyj erneut: Auftreten ist „respektlos“ (Video)

„BILD“ spricht von einem „historischen Besuch des ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus“, als Selenskyj heute Freitagabend (MEZ) bei US-Präsident Donald Trump in Washington, D.C. vorstellig wurde – und das mit 25 Minuten Verspätung.

Dann empört sich das Haltungs-Medium: Dass der ukrainische Allround-Warlord…

…„erst mal von Trump einen fiesen Spruch gedrückt bekam“.

Wen wunderts, wenn der immer nur – jahraus-jahrein – mit seiner frisch gebügelten Kaki-Möchtegern-Uniform die Mächtigen der Welt abklappert. In der EU mag Selenskyj damit vielleicht alternde Führer_innen beeindrucken… Nicht so aber den Donald Trump: Als dieser nämlich den kleinlichen Kriegs-Harlekin…

…“erblickte schaute Trump spöttisch auf den schwarzen Pullover des Ukrainers und sagte: „Sie haben sich heute besonders herausgeputzt“. Danach wiederholt er laut in Richtung Journalisten: „Er hat sich heute besonders herausgeputzt.“

Kleider machen eben Leute. Daran erkennt man auch eine gewisse Bildung, Erziehung und v.a. weltmännisches Auftreten…

Worauf der Ex-Komödiant – wie so oft bei seinen unangemessenem Auftritten – mit einem verkrampften Lächeln reagierte, und Trump ihm ein breites Grinsen nachschob.

Trump demütigt Zelenskyj weiter

Um danach ein für die Ukraine demütigendes, neo-koloniales Rohstoff-Abkommen zu unterzeichnen.

In Wirklichkeit aber was Selenskyjs Auftreten „respektlos“ – wie Trump und sein Vize J. D. Vance es ausdrückten.

Egal wie ein anderes deutsches Systemmedien noch so sehr versuchte, die Realität einer abgrundtiefen Hierarchie umzuframen versuchte:

„Trump und Selenskyj legen sich im Weißen Haus miteinander an.“ (Focus)

Trump ermahnte Selenskyj wie einen ungezogenen Schulbuben:

„Sie müssen dankbar sein!“

Indem er ihm vorwarf, „mit dem dritten Weltkrieg“ zu spielen. Dann ließ er auch noch eine respektable verbrämte Erpressung durchklingen:

„Entweder Sie machen einen Deal oder wir sind raus.“

Denn Selenskyj und die Ukraine wären eben…

…„nicht in der Position, uns vorzuschreiben, was wir fühlen sollen“.

