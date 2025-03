Short News

Ukraine-Gipfel: Europäer wollen Trump Waffenruhe-Plan vorlegen

Jetzt legen die Europäer bei den Friedensverhandlungen mit der Ukraine vor

Der britische Premierminister Keir Starmer (62) erklärt, dass Großbritannien, Frankreich und die Ukraine sich darauf geeinigt haben, einen Waffenstillstands-Plan auszuarbeiten, der den Vereinigten Staaten vorgelegt werden soll. Möglicherweise werden weitere Länder am Plan mitarbeiten, erklärte der Briten-Premier gegenüber „BBC“.

Auslöser für den europäischen Friedensplan: Der Eklat im Weißen Haus zwischen Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) und US-Präsident Donald Trump (78). Danach hätten sich die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens und der Ukraine in Gesprächen darauf geeinigt, einen gemeinsamen europäischen Friedensplan auszuarbeiten und der USA vorzustellen. Weiterlesen auf bild.de

Jetzt darf Europa zahlen – Zelensky bittet Europa zur Kasse

Zelensky fordert jetzt 250 Milliarden Dollar von Europa und dem Vereinigten Königreich, nachdem der katastrophale verpfuschte Deal zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten gescheitert ist.

Trump fährt neue Attacke gegen Selenskyj und weitere europäische Spitzenpolitiker

US-Präsident Donald Trump hat am Montag seine Verbalattacken gegen den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit unverminderter Härte fortgesetzt.

Trump schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social über Selenskyj:

Dieser Typ will keinen Frieden, solange er die Rückendeckung Amerikas hat.

Trump zitierte einen Bericht, demzufolge Selenskyj gesagt habe, ein Ende des Ukraine-Kriegs sei noch weit entfernt. „Dies ist die schlimmste Erklärung, die Selenskyj hätte abgeben können, und Amerika wird sich das nicht länger gefallen lassen“, kommentierte der US-Präsident. Weiterlesen auf Quelle AFP

Nach Trump-Eklat: Norwegisches Unternehmen will US-Kriegsschiffe nicht mehr mit Öl versorgen

Ein norwegisches Treibstoffunternehmen wird seine Lieferungen an die Streitkräfte der USA in Norwegen einstellen. Die Begründung: der Streit im Weißen Haus.

Das norwegische Ölunternehmen Haltbakk Bunkers hat angekündigt, die Versorgung der amerikanischen Streitkräfte in Norwegen und der amerikanischen Schiffe, die in norwegischen Häfen anlegen, mit Öl einzustellen. Wie norwegische Medien berichten, kritisierte das Unternehmen in einem auf Facebook veröffentlichten Beitrag Donald Trump und J.D. Vance für den vor laufenden Kameras ausgetragenen Streit mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und bezeichnete ihn als die „größte Shitshow, die jemals live im Fernsehen präsentiert wurde“. Haltbakk Bunkers lobte Selenskyj für seine Zurückhaltung und erklärte, das Spektakel „machte uns krank“. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

US-Verteidigungsminister setzt Cyberoperationen gegen Russland aus

Die Anweisung erfolgte bereits vor dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. (…)

Dieses Vorgehen spiegelt die Bemühungen des Weißen Hauses wider, die Beziehungen zu Moskau zu normalisieren, nachdem die USA und internationale Verbündete versucht hatten, den Kreml wegen des Angriffs auf die Ukraine 2022 zu isolieren.

Diese Politikänderung revidiert die bisherige US-Haltung der letzten zehn Jahre, in der Russland als bedeutende Bedrohung im Cyberbereich angesehen wurde. Berichte zeigen, dass wiederholt russische Angriffe auf US-Systeme verzeichnet wurden. Weiterlesen auf achgut.com

Deutschland: Kriegskredite, Schwarze Kassen, Energiekosten

Die laufenden Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und SPD werden zeigen, ob Friedrich Merz für einen politischen Neuanfang steht oder ob es ihm nur um ein paar Jahre Hofhaltung in der Bundes-Waschmaschine geht.

Dass die Union im Bundestag Fragen nach dem Umfang der Schwarzen Kassen stellt, mit denen Omas gegen Rechts und andere rotgrüne Tarnorganisationen gemästet werden, verärgert viele Träum-Dir-was-Journalisten in Berlin. Angeblich belasten diese Fragen die mögliche Koalitionsbildung. (…)

Also, wofür gibt die Bundesregierung Milliarden aus, um so fragwürdige, aus der Tradition der Stasi und in personeller Kontinuität gegründete Vereine wie die Amadeu Antonio Stiftung zu finanzieren, die sich im Wesentlichen aus der Staatskasse bedient, um Spitzelportale, Internet-Pranger und propagandistische „Untersuchungen“ zu finanzieren, die alle nur den Zweck haben, die Opposition einzuschüchtern? Warum sollen wir das nicht wissen dürfen? Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Österreich: Diplomatischer Eklat – Russland weist Schallenbergs Äußerungen scharf zurück

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat den österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg für dessen jüngste Äußerungen über Russland unmissverständlich kritisiert. Der Vorfall markiert einen weiteren Tiefpunkt in den ohnehin bereits angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Wien.

Schallenberg, der derzeit auch als amtierender Bundeskanzler der Republik Österreich fungiert, hatte im österreichischen Parlament erklärt, dass Verhandlungen über die Ukraine nicht ohne europäische Beteiligung stattfinden könnten. Als Druckmittel verwies er dabei auf die mehr als 200 Milliarden Euro russischer Vermögenswerte, die auf europäischen Konten eingefroren sind – eine Aussage, die in Moskau offenbar als unverhohlene Drohung interpretiert wurde.

“Mit Russland spricht man nicht in diesem Ton”, konterte Sacharowa unmissverständlich in ihrem Telegram-Kanal. “Zunächst müssen die Brüsseler Führungskräfte lernen, sich anständig zu benehmen, aufhören, Desinformation zu verbreiten, und dann so tun, als würden sie kommunizieren.” Die Wortwahl der russischen Diplomatin lässt keinen Zweifel an der Empörung, die Schallenbergs Äußerungen im Kreml ausgelöst haben.

Weiterlesen auf report24.news

ÖSTERREICH: angelobte Regierung kostet 391.000 Euro pro Monat

Die teuerste Bundesregierung aller Zeiten wurde am Montag ab 11.00 Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Die Gesamtkosten der 12 Minister, 7 Staatssekretäre, des Vizekanzlers und des Kanzlers: 391.000 Euro pro Monat.(…)

21 Regierungsmitglieder, davon 7 Staatssekretäre, 12 Minister und natürlich Kanzler und Vizekanzler müssen dann künftig im Nationalrat auf der Regierungsbank Platz haben.

Was bereits viele Österreicher schon vor der ersten Amtshandlung der SchwaRoPi-Koalition so richtig ärgert: Die eigenen Personalkosten waren der Dreier-Koalition, die ja Österreich ein Sparpaket auflasten wird, herzlich egal.

Weiterlesen auf tkp.at

