Beamte packen über Afghanen-Flug aus: Mann soll Schwulen spielen und rastet aus

Trump erwägt Abzug von bis zu 35.000 US-Soldaten aus Deutschland

US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem Bericht, einen erheblichen Teil der US-Truppen aus Deutschland abzuziehen und nach Ungarn zu verlegen, das eine enge Beziehung zu Russland hat. Er wirft Europa vor, eine Eskalation des Krieges voranzutreiben.

Trump wägt den Abzug von rund 35.000 aktiven Mitarbeitern aus Deutschland ab, was die Beziehungen zwischen den USA und Europa weiter verschlechtern würde. Der US-Präsident, der wiederholt davor gewarnt hat, dass Europa sich mehr zu seinen Verteidigungsfähigkeiten verpflichten muss, wird zunehmend frustriert, dass der Kontinent „auf einen Krieg drängt“, sagten Quellen, die der Regierung nahestehen. Rund 160.000 aktive Mitarbeiter sind außerhalb der Vereinigten Staaten stationiert, eine große Menge davon in Deutschland. „Trump ist wütend, dass sie [Europa] auf Krieg zu drängen scheinen“, sagte eine Quelle in der Nähe des Weißen Hauses. Via telegraph

“Einmaliger Vorgang”: Warum buckelt der niedersächsische Landtag vor Pädophilen?

Die AfD kämpft im Bundestag ebenso wie in den Landtagen für den Schutz von Kindern vor der Frühsexualisierung und vor Pädophilen, die ihre abartigen Neigungen gern als ganz normale “sexuelle Orientierung” verstanden wissen wollen.

Unsere Kleinsten vor Übergriffen zu schützen, sollte ein Ziel sein, dem sich jeder geistig gesunde Mensch bedingungslos anschließen kann – doch bei den Altparteien ist das anscheinend nicht der Fall. Besonders der niedersächsische Landtag fiel hier in den vergangenen Wochen negativ auf: Hier zeigt man sich pädophilen Lobby-Gruppen gegenüber auffallend verständnisvoll und möchte von AfD-Anträgen zum Kinderschutz nichts wissen.

Vanessa Behrendt, selbst Mutter zweier Kinder, hat sich als frauen- und familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion Niedersachsen auch und gerade den Kampf gegen Pädophilie auf die Fahne geschrieben. Zuletzt wurde sie dafür von einem überaus emsigen Pädo-Aktivisten angezeigt (was wohl als Ehrenmedaille verstanden werden kann).

++ Unglaublich: Pädo-Aktivist zeigt mich an! ++ Unser AfD-Antrag zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Landtag von Niedersachsen schlägt hohe Wellen. Ziel des Antrages war es, auf die Gefahr einer Legalisierung von Pädophilie aufmerksam zu machen. In der Folge erhielt ich… pic.twitter.com/HLYuQBYWoB — Vanessa Behrendt MdL (@MdlBehrendt) March 5, 2025

Weiterlesen auf report24.news

EU lässt Selenskyj hängen: Keine konkrete Hilfe für Ukraine, nur leere Worte

Der EU-Gipfel hat gerade mal 15 Minuten über die Ukraine geredet. Zehn Stunden wurde dagegen über die Reaktion der EU auf Trump gestritten.

Ohne die USA läuft in der westlichen Außenpolitik nichts. Das mussten auch die Staats- und Regierungschefs erkennen, die am Donnerstag eigentlich den Platz der Amerikaner an der Seite der Ukraine einnehmen wollten. Politico berichtet, die große Frage sei gewesen, ob die EU eine Kürzung der US-Militärhilfe und Geheimdienstarbeit ersetzen oder irgendwie kompensieren könne. Politico: „Die estnische Premierministerin Kristen Michal hat diesen Punkt laut einem EU-Beamten, der direkt über die Gespräche informiert ist, während nichtöffentlicher Gespräche angesprochen und gefragt: Können wir es alleine schaffen? Die Antwort war laut tönendes Schweigen.“

Zehn Stunden dauerten die Beratungen der EU-Führungskräfte. Laut Politico wurden davon gerade mal eine Viertelstunde für die Ukraine aufgewendet: „Die Gespräche über die Ukraine waren jedoch laut einem EU-Diplomaten nach etwa 15 Minuten erledigt. Das sagte alles", schreibt Politico. Die dpa hatte noch vor dem Gipfel geschrieben: „Das zentrale Thema des Gipfeltreffens ist der Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik."

Berlin: Mann wird von Bruder und Vater einer Frau gefoltert, nur weil er mit ihr geflirtet hat

Ein Mann soll gefoltert worden sein, nachdem er mit einer Frau flirtete. Die Familienangehörigen der Frau sollen den Mann in der Toilette einer Bar gequält und missbraucht haben.

In Berlin wurde ein Mann gefoltert, nur weil er mit einer Frau geflirtet hatte. Der Vater der Frau, Jihad A., sowie ihr Bruder Tallal A. müssen sich nun vor dem Berliner Landgericht verantworten. Wie die BZ berichtet, sind insgesamt fünf Personen zwischen 17 und 56 Jahren angeklagt.

Im Januar 2023 sollen Jihad A. und Tallal A. den Mann unter einem Vorwand in eine Bar gelockt haben. In der Toilette der Bar wurde der Mann dann von den Familienangehörigen der Frau misshandelt. Zuvor waren ihm Handy, Tasche und AirPods abgenommen worden.

Dann wurde der Mann körperlich misshandelt – er wurde geschlagen und als Hurensohn beschimpft. Man zwang ihn, Toilettenwasser zu trinken und befahl ihm, sich eine Flasche einzuführen. Der Mann erlitt neben den psychischen Folgen starke Schmerzen sowie Nasenbluten, Platz- und Risswunden.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Bundesregierung bezahlt Ratgeber für Antifa-Schläger

Wer die Deindustrialisierung Deutschlands fürchtet, ist verdächtig, ein Nazi zu sein. Das liest man in einer mit Steuergeld finanzierten Broschüre.

„Nazis hassen diese Tricks. 20 Überlegungen zum Vorgehen gegen Rechtsextremismus“.

Das ist der Titel einer Broschüre für angehende „Antifa“-Kämpfer. Finanziert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“.

Der Feind – also die „Nazis" – sind u.a. diejenigen, die eine Deindustrialisierung Deutschlands mit den absehbaren gesellschaftlichen Folgen befürchten. Der Autor fasst dies unter Dinge, die „Rechtsextremisten nachts schlecht schlafen" lassen. Die Vorstellung der „Rechtsextremisten" sei, „‚linksgrün versiffte Kreise' würden den Klimawandel inszenieren, um eine ‚ökosozialistische Diktatur' zu errichten".

Deutschlands Entwicklung zum Weltsozialamt

Der deutsche Sozialstaat wurde einst geschaffen, um Bürger vor Lebensrisiken zu schützen – heute scheint er sich zunehmend zu einem globalen Versorgungssystem zu wandeln. Ist das noch nachhaltig?

[…]

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit wies im Juni 2023 62 Prozent der 3,9 Millionen Bürgergeldbezieher als Menschen mit Migrationshintergrund aus. Schockierende Zahlen, die der politisch-mediale Komplex gern ausblendet, um die Nerven des deutschen Steueresels zu schonen, der unwiederbringliche Arbeits- und Lebenszeit opfert, um den Umbau eines nationalen Sozialstaats zum Weltsozialamt zu finanzieren.

Wirbel um Aufnahmeprogramm – Beamte packen über Afghanen-Flug aus: Mann soll Schwulen spielen und rastet aus

Schon vor dem Start im pakistanischen Islamabad gab’s Ärger. Die Flüge mit afghanischen Flüchtlingen an Bord nach Deutschland seien ein „ungeheuerlicher Vorgang“, schimpfte die CSU-Politikerin Lindholz, die in diesen Tagen als mögliche Bundesinnenministerin gehandelt wird. […]

NGOs locken gezielt Familien nach Deutschland

„Diese NGOs, besonders aktiv ist hier die ‚Kabul Luftbrücke‘, schwärmen mit ihren Teams nach Afghanistan aus und überzeugen ganze Familien, per Asylantrag doch nach Deutschland zu kommen. Ab sofort übernehmen NGO-Leute, denen ich grundsätzlich keine schlechten Absichten unterstelle, die Regie. Sie kümmern sich um Fahrzeuge, Ausweise und beschaffen weitere erforderliche Dokumente. Unterkünfte in Landhotels werden vorab gebucht und aus Mitteln der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und des Auswärtigen Amts bezahlt. Einreiseformalitäten an der pakistanisch-afghanischen Grenze werden von sprachkundigen NGO-Leuten übernommen.“

[…]

„Den Afghanen wird genau gesagt, was sie sagen und nicht sagen dürfen. Fragen über Kontakte zu Talibankämpfern müssen strikt verneint werden,“ berichtet der Beamte. „Details über politische Verfolgung, körperliche Gewalt und Gefängnis-Aufenthalte ergeben indes Pluspunkte.“

Mann soll Schwulen spielen und rastet bei Nachfrage aus: Bei dieser Art von Nachhilfe kommt es mitunter auch zu seltsamen Vorfällen. NGO-Aktivisten hatten einem Afghanen bei der Antragsstellung wohl die Hand geführt und im Antrag festgehalten, der Mann sei als schwuler Mann in Afghanistan gefährdet. Als die Kontrolleure ihn auf seine sexuelle Orientierung ansprachen, flippte der Mann völlig aus. Er sei nicht schwul, wütete er.

Historisch hoher Nebenhaushalt

Geht es nach den Möchtegern-Koalitionspartnern CDU/CSU und SPD, werden die Abgeordneten des eigentlich bereits abgewählten Bundestages am 18. März eine Grundgesetzänderung beschließen.

Es soll folgender Artikel 143h eingefügt werden: „Der Bund kann ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung für Investitionen in die Infrastruktur mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro errichten." Die Abgeordneten würden der nächsten Regierung den potenziell größten Nebenhaushalt in der Geschichte der Bundesregierung genehmigen.

Österreich: Für E-Auto-Besitzer wird es um einige hundert Euro pro Jahr teurer

Auf Besitzer von E-Autos kommen Mehrbelastungen von mehreren hundert Euro im Jahr zu, wobei die Bandbreite aufgrund der unterschiedlichen eingetragenen Leistungen und Eigengewichte von rund 70 bis über 2.000 Euro reichen dürfte, so der ÖAMTC.

Die Mehrkosten ergeben sich durch die Einführung einer motorbezogenen Versicherungssteuer für E-Autos durch die neue Bundesregierung. Bisher waren Elektrofahrzeuge von dieser Steuer ausgenommen, die bei Verbrennern nach Motorleistung und CO2-Ausstoß berechnet wird. Die neue Abgabe gilt für Bestandsfahrzeuge wie für künftig zugelassene Pkws.

Innsbruck: 20 Festnahmen bei Anti-Abtreibungsdemo in Tirol am Weltfrauentag

In der Innsbrucker Innenstadt gab es anlässlich des Weltfrauentages eine angemeldete Demonstration gegen Abtreibungen. Das rief eine Gegendemonstration auf den Plan. Diese war allerdings nicht angemeldet – es kam zu mehreren Festnahmen.

Bei einer Demonstration von Abtreibungsgegnern sind Samstagnachmittag in der Innsbrucker Innenstadt 20 Menschen festgenommen worden. Der sogenannte „Marsch für das Leben" war auf eine unangemeldete Gegendemonstration von Befürwortern von Abtreibungen gestoßen. Mehrere Personen hätten die angemeldete Demo unter anderem durch Sitzblockaden gestört und wurden daraufhin festgenommen, hieß es.

Bundesliga: Verrückter Spieltag – Bochum siegt bei Bayern, auch Bayer und der BVB verlieren

Favoritensterben in der Bundesliga: Der FC Bayern führte mit 2:0 gegen Bochum, doch eine Rote Karte veränderte alles. Die Münchner sind mit ihrem Leid nicht allein. Auch Leverkusen und Dortmund verlieren.

Die stark umformierten Münchner unterlagen nach 2:0-Führung daheim noch 2:3 (2:1) gegen Abstiegskandidat VfL Bochum, nachdem João Palhina kurz vor der Pause die Rote Karte gesehen hatte. Verfolger Leverkusen konnte den Patzer der Bayern aber nicht nutzen und verlor sein Heimspiel gegen Werder Bremen mit 0:2 (0:1). Damit liegt die Werkself weiter acht Punkte hinter dem Rekordmeister. Borussia Dortmund kassierte beim 0:1 (0:1) gegen den FC Augsburg daheim einen weiteren Rückschlag und reist ohne Rückenwind zum Champions-League-Rückspiel bei OSC Lille.

