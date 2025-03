Ungarische Patrioten-NGO lehren deutschen Antifas in Budapest das Fürchten (Videos)

"Betyar"-Anti-Antifa-Demonstranten vor Budapester Gericht

Zur einer Antifa-Gerichtsverhandlung am 6. März gegen (von Deutschland an Ungarn ausgelieferte) feige Antifa-Schläger gegen unschuldige Zivilisten, zog es die (in der post-merkelschen links-grünen Gesinnungsdiktatur Deutschland sonst so stolz zivil-couragiert protzende) Antifa – hier in Budapest – doch lieber vor: das Maul zu halten und verzichtete die schmächtigen Antifas lieber auf ihre linksfaschistische Provokationen.

Womit die feigen Links-Terroristen eben nicht gerechnet hatten: Dass die überwiegende Mehrheit der Ungarn ihre Provokationen verabscheut und es imjj Orban-Land noch genug Patrioten gibt, die den deutschen Berufs-Linksfaschisten auch deren Grenzen durch eine andere, nämlich patriotische Zivilcourage Grenzen aufzeigte.

Deutscher Transgender-Antifant angeklagt

In unserem Fall geht es um den deutschen Antifa Simeon Ravi Trux und seine Lebensgefährtin, gegen die bereits am 21. Februar eine Vorverhandlung vor dem Budapester Gericht stattgefunden hatte. Damals marschierte eine dumm-dreiste deutsche Antifa mit den üblichen abgeklatschten Fahnen, Transparenten und totalitaristischer Propaganda vor das Gebäude, in ihrer Vermessenheit glaubend, sie befänden sich im links-totalitären Habeck-Faeser-Deutschland. Im Gerichtssaal applaudierten sie sogar grölend den angeklagten deutschen Prügel-Antifas.‘

Simeon Ravi Trux, der sich nun Maya nennt und sich vorstellt, eine Frau zu sein, meinte vor zwei Wochen allen Ernstes:

„Ich werde in einem Land angeklagt, in dem ich als Maya, eine nicht-binäre Person, nicht existiere. Ich wurde entführt und hierher transportiert!“

– so der Hauptangeklagte deutsche Antifa-Luschie vor einem ungarischen Richter, sich selbst als „Antifaschist“ bezeichnend… Nur: In Ungarn ticken die Uhren noch normal. Und niemand versteht hier den deutschen Genderwahnsinn:

Februar 2023: Deutsche Antfa-Straßen-Schlägertrupps in Budapest gegen wehrlose Bürger

Damals attackierte ein eigens aus Deutschland angereistes deutsches Antifa-Rollkommando unschuldige Bürger – allein wegen ihres Äußeren als Nazis auserkoren – brutalst. (Eine von diesen in Ungarn Inhaftierte musste nachträglich wegen ihrer Immunität ins EU-Parlament frei gelassen werden.)

Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft Maja T. und seiner Lebensgefährtin nun versuchte Körperverletzung unter Lebensgefahr vor, begangen in einer kriminellen und terroristischen Organisation aus niederträchtigen Gründen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine 14-jährige Haftstrafe.

„Betyársereg“ haben genug von falscher Toleranz

Als am Morgen des 6. März der Prozess fortgesetzt werden sollte, nahmen ungarische Mitglieder der „Betyársereg“ von ihrem, in Ungarn garantierten freien Versammlungsrecht, um sieben Uhr Gebrauch. Gleichzeitig sorgte die ungarische Polizei mit größeren Kräften um das Gebäude herum für die öffentliche Sicherheit.

Zsolt Tyirityán, Vorsitzender der „Betyársereg“:

„Wir haben Informationen erhalten, wonach Antifa-Terroristen heute nach Ungarn kommen. Und wir wollten ihnen mit einer starken, eindringlichen Haltung zeigen, dass es sich nicht lohnt, ungarische Menschen in Ungarn zu verletzen, von denen einige sehr schwer verletzt wurden. Ein Kommunist ist ein sehr niederträchtiger Mensch, er „arbeitet“ mit einer äußerst niederträchtigen Methode der Kriegsführung, eben ein echter Partisan. Wir stellen uns deshalb als freiwillige Partisanenjäger hin und lassen sie wissen lassen, dass Ungarn nicht ihr Jagdgebiet ist und sie hier nicht willkommen sind…“

Und der Chef der ungarischen Patrioten-Truppe fügte unmissverständlich hinzu: Dass der erst kürzliche Auftritt der Antifas äußerst schockierend und provokativ war: Weil nämlich deutsche Antifas…

…„nach Ungarn kommen und offen dafür demonstrieren und ihre Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass das ungarische Volk verletzt worden ist. Sie applaudieren, wie gut es sich angefühlt hat, ungarische Menschen zu verprügeln. Und das ist absolut nicht normal und in vollem Umfang empörend. In gewisser Weise geben wir ihnen jetzt also ein Zeichen…“

Feige Antifa-Provokateure bleiben aus

Verschreckt ob dieser rechtsnationalen demokratischen Meinungskundgebung traute sich die stolze deutsche Antifa nicht aus ihren Verstecken. Nur wenige schwachmatische deutsche Antifas betraten feige vermummt und kleinlaut den Gerichtssaal, und waren sichtlich erschrocken als 20 Betyar-Mitglieder ebenfalls als Gerichtsbeobachter erschienen.

Der rechts-nationale György Budaházy postete auf „X“:

„Ich sitze hier beim Prozess gegen ein Antifa-Drecksloch namens Simeon Ravi Trux, der zwar ein Mann ist, aber jetzt versucht, eine Frau zu spielen. Der Raum ist voll von erbärmlichen deutschen Linksextremisten.“

Und weiter:

„Jetzt legt ein ungarischer Mann ein Geständnis ab, der 2023 in der Innenstadt mit seiner Partnerin von hinten niedergeschlagen und mit seinen Kumpels in der Innenstadt von Antifa-Müll verprügelt wurde. Seine Wangenknochen waren an mehreren Stellen gebrochen. Bis heute hat er bleibende gesundheitliche Schäden. Er fordert von den Tätern eine Entschädigung von 10 Millionen Forint.“

Hier das Schläger-Video

Auftritt der ungarischen Patrioten-NGO

Und hier die stolze deutsche Antifa-Terroristen ohne Gegenwehr am 21.2.2025

