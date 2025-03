„Kind“ beißt Schiedsrichter in Hoden – Kreisliga-Partie in Duisburg abgesagt

+ Nahostkonflikt: Kein Strom mehr für den Gazastreifen + Deutsche Post streicht 8.000 Stellen + Flugzeug stürzt mit 5 Personen an Bord auf den Parkplatz eines Altenheims + Österreich lehnt Asyl-Rückweisungen an deutscher Grenze ab + Forscherteam züchtet Mäuse mit Mammutfell …

Vorfall auf dem Fußballplatz: „Kind“ beißt Schiedsrichter in den Hoden – Kreisliga-Partie in Duisburg abgesagt

In Duisburg kam es auf einem Fußballplatz in Neudorf zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Der Schiedsrichter, der das Spiel zwischen FC Taxi Duisburg II und SV Rot-Weiss Mülheim leiten sollte, fiel aus. Ein Kind hatte ihm in die Genitalien gebissen.

Der Schiedsrichter im Spielbericht dazu: „Dies kam immer näher zu mir und biss mir auf einmal unvermittelt sowie völlig überraschend in den linken Hoden“ Der Schiedsrichter sah sich nach dem Vorfall nicht in der Lage, das Spiel zu leiten. Wie es ihm geht und ob er ärztlich behandelt wurde, ist unklar. Telefonisch war er am Dienstag nicht zu erreichen. Die Partie soll nun nachgeholt werden. Quelle: RP-online.de

Traditionsbetrieb meldet nach 129 Jahren Insolvenz an – „Drama für die Stadt“

Eine Welle von Insolvenzen rollt durch Deutschland. Jetzt hat es einen echten Traditionsbetrieb getroffen. Hunderte Angestellte bangen.

HAGEN – Die deutsche Wirtschaft strauchelt, viele Firmen sind insolvent. Mit dem Hagener Papierhersteller Kabel Premium Pulp & Paper (KPPP) muss ein weiterer Traditionsbetrieb Insolvenz anmelden. […] Der Hagener Bürgermeister Erik O. Schulz sagte gegenüber der Westfalenpost zu der Insolvenz: „Wenn ein solcher Traditionsarbeitgeber vor dem Aus steht, ist dies ein Drama für die Stadt.“ Er hatte bei dem Betrieb bereits einen „kontinuierlichen Abbau“ beobachtet, jetzt sei der „Rückgang des Produktionsvolumens offenkundig nicht mehr aufzuhalten“ gewesen. Dabei hatte die Stadt dem Bericht nach noch versucht, zu helfen. Weiterlesen auf merkur.de

Nahostkonflikt: Kein Strom mehr für den Gazastreifen

Israel hat nach eigenen Angaben seine Stromversorgung des Gazastreifens gestoppt. Das Energieministerium wies den zuständigen Versorger am Sonntag an, die Stromlieferungen einzustellen. Die Folgen sind noch nicht abzusehen. Allerdings werden die Entsalzungsanlagen für die Trinkwasserversorgung im Gazastreifen mit Strom betrieben.

Eine Woche zuvor hatte Israel bereits alle Warenlieferungen für die mehr als zwei Millionen Menschen in dem Küstengebiet eingestellt. Der Gazastreifen wurde durch den Krieg weitgehend verwüstet, und die Stromversorgung erfolgt zum Teil über Generatoren und Solarzellen.

Israel versucht, der im Gazastreifen regierenden Palästinenserorganisation Hamas die Zustimmung zu dem Vorschlag abzuringen, die Anfang März ausgelaufene erste Phase der Waffenruhe bis zum Ende des jüdischen Pessachfestes Mitte April zu verlängern. Während dieser Zeit soll die Hamas die Hälfte ihrer verbliebenen Geiseln freilassen – im Gegenzug für eine verlängerte Waffenruhe und die Zusage für Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Weiterlesen auf 20min.ch Deutsche Post streicht 8.000 Stellen

Job-Knall bei der Deutschen Post! Das Unternehmen baut in Deutschland bis zum Jahresende 8000 Stellen ab. Begründung: zu hohe Kosten.

Sparprogramm betrifft auch DHL Es geht um den Brief- und Paketbereich von DHL in Deutschland, der rund 187.000 Beschäftigte hat. Briefträger und Paketboten konnten sich erst kürzlich etwas freuen: Ein neuer Tarifvertrag gestand ihnen eine bessere Bezahlung zu. Nun folgt ein herber Dämpfer für die Belegschaft. Etwa vier Prozent der Jobs sollen wegfallen. Der Abbau soll sozialverträglich erfolgen. Man wolle sich schlanker und effizienter aufstellen, begründete das Unternehmen in Bonn den Schritt. Weiterlesen auf bild.de

Flugzeug stürzt mit 5 Personen an Bord auf den Parkplatz eines Altenheims und geht in Flammen auf

Das Flugzeug ist nur knapp einem Aufprall auf das Altenheim entgangen. Rettungsdienste eilten in das Wohngebiet in Manheim, Pennsylvania, und sahen, wie schwarzer Rauch den Himmel füllte.



Laut Audioaufzeichnungen der Flugsicherung teilte der Pilot dem Kontrollturm des Flughafens Lancaster mit, dass eine der Türen offen sei und er daher „zur Landung zurückkehren“ müsse. Die Flugsicherung erteilte die Genehmigung für die Rückkehr, forderte den Piloten jedoch wenige Sekunden später auf, „durchzustarten“. Quelle: thesun.co.uk

Österreich lehnt Asyl-Rückweisungen an deutscher Grenze ab

Union und SPD wollen an den Landgrenzen künftig auch Asylsuchende zurückweisen – in Abstimmung mit dem jeweiligen Nachbarstaat. Doch Österreich sagt schon jetzt, dass sich das Land dieser Menschen nicht annehmen werde.

Österreich erteilt den Plänen der Koalitionssondierer von Union und SPD zur Rückweisung von Asylbewerbern an der Grenze eine Absage. Das Land werde solche Personen nicht annehmen, teilte das Innenministerium in Wien mit. […] Die Regierung in Wien behält sich auch vor, im Falle zunehmender Asylanträge die EU-Notfallklausel auszulösen und gar keine neuen Anträge mehr anzunehmen. Weiterlesen auf welt.de

„Ich liege im Sterben“ – Große Sorge um Hippie-Ikone Rainer Langhans Schockierende Nachrichten von Rainer Langhans (84)! Der Kult-Hippie und ehemalige Kommune-I-Bewohner kämpft seit Jahren gegen Prostatakrebs – doch jetzt scheint der Kampf verloren.

Rainer Langhans (Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

Eine Ikone der 68er-Bewegung – Rainer Langhans wurde in den 1960er-Jahren als Mitglied der legendären Kommune I bekannt, lebte später mit Model Uschi Obermaier zusammen. Seine politischen und spirituellen Ansichten sorgten oft für Kontroversen – ebenso wie seine Einladungen an ehemalige RAF-Terroristen oder Politikerinnen in seinen „Harem". Weiterlesen auf krone.at

+++

Genial oder Grotesk? Forscherteam züchtet Mäuse mit Mammutfell

Klingt nach Science-Fiction, ist aber tatsächlich passiert: Ein US-Forschungsteam hat Mäuse mit Mammutfell gezüchtet. Die Forscher haben mehr als 100 Genome von Mammuts und Elefanten analysiert. Dabei identifizierten sie Gene, die vermutlich für das dichte Fell und die dicke Fettschicht des Mammuts verantwortlich waren. Laut Tina Howard aus den Deutschlandfunk-Nova-Wissensnachrichten konnten die Forscher so feststellen, welche genetischen Merkmale für das typische Mammutfell verantwortlich sein könnten. Diese Gene wurden mithilfe der Genschere CRISPR-Cas in das Erbgut von Mäusen eingebaut. Weiterlesen auf deutschlandfunkneva.de

