Der neue ultra-linke polnische Premierminister Donald Tusk fungiert im Moment als Kriegstreiber-Kassandra-Rufer des Tiefen Staats: So verkündete er am Donnerstag in Bukarest (via „Ukrinform“) eine düstere Zukunftsvision.

„Die Zeit des Friedens in Europa ist vorbei! Jetzt leben alle in Vorkriegszeiten. Für einige EU-Freunde ist es nicht mehr die Vorkriegszeit, sondern der totale Krieg in seiner grausamsten Form.“

– so der Einpeitscher des bevorstehenden globalen Krieges Donald Tusk. Indem er seine, in Wahlzeiten aufgesetzte Miene des Friedens-Herzens-Bringers, abstreift:

„Die am meisten Zwietracht säen, sind jene, die am lautesten nach Frieden schreien.“ (Th.L. Lutter, 1962)

Folgerichtig forderte Tusk die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, mehr in die EU-Verteidigungsindustrie und in die Entwicklung ihrer Streitkräfte zu investieren:

“Europas Potenzial ist in wirtschaftlicher, finanzieller, demografischer und moralischer Hinsicht größer als das derjenigen, die uns angreifen wollen. Die Zukunft der europäischen Zivilisation steht auf dem Spiel.“

– so Tusk weiter.

