Weihnachtsbotschaft von Meloni: „Gelassenheit, Freude, Hoffnung und Dank“ (Video)

UME bringt die bisher von den gleichgeschalteten Systemmedien unter Verdikt gehaltene, Weihnachtsbotschaft der italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni: Darin bedankte sie sich bei all jenen, die sich auch zu Weihnachten für andere Menschen einsetzen.

„Ich wünsche allen das Beste. Möge diese Zeit eine Gelegenheit für Gelassenheit, Hoffnung und Freude sein, um mit noch größerer Zuversicht und Optimismus in die Zukunft zu blicken.„

– so der Video-Auftakt Giorgia Melonis.

Und weiter:

„Laden wir unsere Batterien auf! Denn nächstes Jahr werden wir ein ebenso herausforderndes Jahr 2025 haben, damit wir gemeinsam ein starkes, ehrgeiziges Italien aufbauen können, das weiter schauen und immer höher gehen kann. Frohe Weihnachten allerseits!“

Meloni voller Dankbarkeit

„Auch in diesen Stunden gibt es Menschen, die nicht zu Hause bei ihren Lieben bleiben können, sondern weiterhin anderen dienen.

Meine Gedanken sind bei unseren Streitkräften, unseren Polizisten, unseren Ärzten und all unseren Bürgerinnen und Bürgern, die im Gesundheitswesen, im öffentlichen und privaten Sektor arbeiten. Danke für alles, was Sie in diesen Weihnachtstagen tun.„

Und weiter:

„Auch ich möchte denen danken – und das sind viele –, die in diesen Festtagen einen Teil ihrer selbst opfern, um den Bedürftigen, den Kranken und den Alleinlebenden zu helfen. Ihr gehört zu dem schönsten Gesichter der Nation.“

Gekleidet wie eine verführerische Sphinx zitierte die italienische Ministerpräsidentin den französischen Schriftsteller Gustave Flaubert:

„Das Herz ist ein Reichtum, das man nicht verkaufen, sondern nur verschenken kann.„

