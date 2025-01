Syrischer Islamisten-Machthaber demütigt Baerbock: Handschlag verweigert (Video)

BILD, der Boulevard-Marktschreier für den revolutionären Anti-Assad-Umsturz ist plötzlich entsetzt über die real existierende Frauenverachtung, im Besonderen Politfiguren wie Anna-Lena:

„Weil sie eine Frau ist! Beim Staatsempfang im Volkspalast in der syrischen Hauptstadt Damaskus verweigert der neue Machthaber Ahmed al-Scharaa der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock den Handschlag!“

Wen wunderst! Hingegen…

„Hingegen reicht al-Scharaa (Baerbocks) französischen Amtskollegen höflich die Hand.“

Die deutsche Außenministerin war heute früh überraschend in der syrischen Hauptstadt Damaskus bei den neuen Machthabern von der Islamisten-Organisation Hayat Tahrir al-Sham (HTS, auf Deutsch: Organisation zur Befreiung Syriens) eingeschneit, um über die Zukunft des Landes sprechen. Deren Anführer ist Ahmed al-Scharaa (42), ein offensichtlich nicht wirklich geläuterter Ex-Terrorist von al-Qaida schien über Baerbock nicht gerade amused zu sein.

Die ablehnende Arroganz von ihm war offensiv: Der neue Machthaber gibt Baerbock bei der Begrüßung auf dem roten Teppich nicht die Hand, sondern legt seine Hand auf die Brust. Und schon bei der Ankunft am Flughafen hatten HTS-Vertreter der Ministerin nicht die Hand gegeben – und stattdessen nur eine verschmähende Verbeugung angedeutet.

French Foreign Minister Jean-Noel Barrot and Germany’s Foreign Minister Annalena Baerbock meet with Syria’s new ruler Ahmed al-Sharaa at the presidential palace in Damascus, in the highest-level visit by major Western powers since the ouster of Bashar al-Assad. pic.twitter.com/XAeNmLfldx

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 3, 2025