Orbán: „Die Zukunft des Westens, ist was Ungarn tut“

In einem Interview in der „Neuen Zürcher Zeitung“ sagte der ungarische Ministerpräsident, dass sich mit Trumps Präsidentschaft die Welt in zehn Tagen so verändert habe wie seit Jahren nicht mehr: der „Trump-Tornado“.

Orbán erwähnte auch, dass Alice Weidel, die Parteivorsitzende der AfD und Kanzlerkandidatin, ihn angerufen und um ein Treffen gebeten habe.

„Ich werde ihn nächste Woche in Budapest begrüßen.“

Wenn ein Land mit zehn Millionen Einwohnern zwei Stiefel auf der Brust habe, könne es fast nicht überleben, sagte Orbán und fügte hinzu, dass Ungarn das schwarze Schaf des Westens sei, aber jetzt sei klar geworden, dass das, was Trump tut und was die ungarische Führung in den letzten fünfzehn Jahren getan hat, die Zukunft ist, und deshalb sind die Ungarn glücklich und ruhig.

US-Demokraten unterminierten Ungarn

Laut Orbán hätten die US-Demokraten Ungarn gehasst, weil sie gegensätzliche Positionen zu Themen wie Migration, Geschlechtergleichstellung und dem Krieg in der Ukraine durchsetzten.

Sie haben jede Organisation und jedes Medium in Ungarn unterstützt, die gegen Orbán waren. Trump hat dem nun ein Ende gesetzt. Er hoffe auch, dass die Amerikaner wieder mehr in Ungarn investieren, denn „in letzter Zeit sind sie sogar hinter China zurückgefallen“. Laut Orbán werden die Europäer, sollten sie den Amerikanern kein gutes Angebot zur Zusammenarbeit machen, erstere uns keine Sicherheit mehr bieten. Doch: Sitzen und Abwarten sei keine Lösung mehr, und es müssen Ideen entwickelt werden.

„Europa kann reich, aber es kann auch schwach sein. Dies ist die gefährlichste Kombination. Lange Zeit haben wir die Friedensdividende genossen. Wir haben sie nun unter Trump verloren.“

– fügte der ungarische Ministerpräsident hinzu.

Geopolitik

Auf die Frage, ob die Gefahr bestehe, dass Ungarn zwischen den Blöcken gefangen sei, antwortete Orbán:

„Nein, ganz im Gegenteil“

Er sei während des Kalten Krieges aufgewachsen und habe die Erfahrung gemacht, dass die beiden großen Akteure immer die gleichen wären.

Das Problem liegt bei den Zahlen dritter und vierter. Die Amerikaner werden sich mit den Chinesen arrangieren.

Daher werde Ungarn kein Problem haben, gute Beziehungen zu Peking und Washington aufrechtzuerhalten. Doch sei„die Situation mit Russland bereits schwieriger“.

Und so möchte die ungarische Seite alle Geschäftsbeziehungen offen halten, doch ist die EU dagegen. Die amerikanische Position ist aber noch unklar, und wir werden abwarten müssen. Wirtschaftlich leben wir laut Orban in einer Welt, in der es keine westliche Vorherrschaft mehr gibt. Die EU verliert aber weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Sie hat keine Strategie und keine Führung.

Kritik an EU-Kriegspolitik

Denn die EU habe sich ständig in ihre „Kriegspolitik“ investiert, weil sie im Februar 2022 einen großen Fehler gemacht habe: Damals hätte die EU den Konflikt sofort isolieren, einen Waffenstillstand erzwingen und Verhandlungen aufnehmen müssen. Denn von Anfang an war klar, dass ein Sieg in der Ukraine unmöglich sei:

„Es sei denn, wir beginnen einen totalen Krieg, was keine Option ist.“

Denn keine noch so große Menge an Waffen hätte ausgereicht. Denn der Westen könne diesen Krieg nur mit eigenen Truppen in der Ukraine gewinnen. Und das wurde ja ausgeschlossen. Die Ukrainer haben einfach nicht genug Soldaten. Deshalb wird Trump jetzt gebraucht.

Kann man Russland vertrauen?

Auf die Frage, ob sich Russland mit seinen jetzigen Eroberungen abfinden wird, wenn der Konflikt eingefroren wird, und dem Zusatz:

„Putin hat so oft gesagt, dass er die Ukraine als eine künstliche Nation ansieht, ohne Existenzberechtigung.“…

…antwortete Orban: Es mache keinen Sinn, darüber zu spekulieren, was Putin sich ausmale. Jetzt sei Diplomatie erforderlich. Orbán weiter:

„Putin hat immer sein Wort gehalten. Die Erfahrung der letzten fünfzehn Jahre ist, dass Ungarn Russland vertrauen kann.“

Orbán über sein Privatleben…

…am Ende des Interviews: Nachdem seine Fußballkarriere aufgrund mangelnden Talents gescheitert war, schien eine Karriere in Wissenschaft und Wirtschaft zunächst die attraktivste Option zu sein. Dann aber verliebte er sich in die Politik und blieb dieser für den Rest seines Lebens treu – solange die Menschen ihn wählten. Solange er geistig dazu in der Lage sei, wolle er im Parlament bleiben. Er stellte sich vor, wie schön es wäre, als alter, angesehener Mann in den hinteren Kirchenbänken zu sitzen und sich von der jüngeren Generation beraten zu lassen. Und die Konsequenzen dessen zu sehen, was er in seinem politischen Leben bewirkt hat. Und auch wenn er dafür kritisiert wird: Er hat etwas in einem historischen Moment unternommen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf MANDINER, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

***