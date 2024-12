Syrische Christen danken mit ungarischem Weihnachtlied (Videos)

Im Herzen Syriens, in Damaskus, sandten syrisch-orthodoxe Christen eine bewegende Botschaft des Dankeschöns im Sinne christlicher Resilienz in einer durch islamistischen Hass zerrissen Welt an das ungarische Volk und dessen nationalkonservative Regierung. Diese unterstützt seit langen unterdrückte Christen in der ganzen Welt. Und setzt damit ein Zeichen gegen den verlogenen werte-entleerten Toleranz-Westen:

„Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Kultur.“ (Zitat wird Aristoteles zugeschrieben)

Tristan Azbej, der ungarische Staatssekretär für Programme zur Unterstützung verfolgter Christen im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel, veröffentlichte nun ein berührendes Video auf seinem Social-Media-Account. Ein syrisch-orthodoxer christlicher Chor, singt das ungarische Pendant zu „Stille Nacht“, das Weihnachtslied „Engel vom Himmel herab“ auf Ungarisch.

Hier der Text ungarisch – deutsch

Vom Himmel herab kam der Engel zu euch, Hirten, Hirten!

Um eilig nach Bethlehem zu gehen, um zu sehen, zu sehen.Der Sohn Gottes, geboren in einer Krippe, in einer Krippe.

Er wird wahrlich, wahrhaftig dein Retter sein.Neben ihm steht seine Mutter Maria.

Er liegt unter Tieren, in einer Krippe ruht ihr heiliger Sohn.Die Hirten gehen sofort hin, um sie zu begrüßen, und tragen ein schönes Geschenk in ihrem Herzen.Der kleine Jesus wird gleichermaßen angebetet, der große Herr, Gott,

ist sowohl gesegnet als auch gesegnet für so viel Gutes. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!

Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok.Istennek fia , aki született jászolban, jászolban,

Õ leszen néktek üdvözítõtök valóban, valóban.Mellette vagyon az édesanyja, Mária.

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia,El is menének köszöntésre azonnal, azonnal,

Szép ajándékot vivén szívükben magukkal, magukkal.A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,

A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

Auch aus dem, von islamistischen Bürgerkrieg zerrütteten Libanon sandten dortige Christen eine Botschaft der Liebe:

In eigener Sache: Dieselbe weihnachtliche Liebe habe ich in der Adventzeit erlebt: Und zwar in einem katholischen Krankenhaus in Wien, wo ich mich einer Operation unterzogen habe.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

