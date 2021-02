Die briti­sche Regie­rung hat einen Bericht veröf­fent­licht, der die Neben­wir­kungen der Impf­stoffe von Pfizer/BioNTech und Oxford/AstraZeneca aufzeigt, die seit dem Beginn der Einfüh­rung am 8. Dezember aufge­treten sind. Die Ergeb­nisse sind nicht gerade ange­nehm zu lesen.

Der Bericht hat die Daten zusam­men­ge­tragen, die bis zum 24. Januar 2021 über das MHRA Yellow Card Scheme einge­geben wurden. Zu diesem Zeit­punkt waren schät­zungs­weise 5,4 Millionen Erst­dosen des Impf­stoffs von Pfizer/BioNTech und 1,5 Millionen Dosen des Impf­stoffs der Univer­sität Oxford/AstraZeneca verab­reicht worden, und etwa 0,5 Millionen Zweit­dosen, haupt­säch­lich des Impf­stoffs von Pfizer/BioNTech, waren verab­reicht worden.

Aber wie vorher­ge­sagt, kam es mit dem Anstieg der verab­reichten Impf­stoffe auch zu einem Anstieg der uner­wünschten Reak­tionen: 49.472 gemel­dete Reak­tionen auf den Impf­stoff von Pfizer/BioNTech und 21.032 Reak­tionen auf den Impf­stoff von Oxford/Astrazeneca. Für beide Impf­stoffe bedeutet dies, dass 1 von 333 Personen eine uner­wünschte Reak­tion erleidet. Diese Rate könnte tatsäch­lich höher sein, da einige Fälle mögli­cher­weise nicht an das Yellow Card Scheme gemeldet wurden.

The Daily Expose hat sich den Regie­rungs­be­richt (den Sie hier finden können) ange­sehen und die Reak­tionen auf den Pfizer-Impf­stoff einge­hend untersucht.

Dank des Pfizer-Impf­stoffs, der die MRNA-Tech­no­logie verwendet, um mensch­liche Zellen anzu­weisen, „eine bestimmte Aufgabe“ auszu­führen, sind nun 5 Menschen blind und bei weiteren 31 wurde das Sehver­mögen beein­träch­tigt. Insge­samt wurden bis jetzt 634 Augen­er­kran­kungen gemeldet.

Es hat auch 21 zere­bro­vasku­läre Unfälle dank des expe­ri­men­tellen Impf­stoffs von Pfizer gegeben. Ein zere­bro­vasku­lärer Unfall (Schlag­an­fall) ist der plötz­liche Tod einiger Gehirn­zellen aufgrund von Sauer­stoff­mangel, wenn der Blut­fluss zum Gehirn durch Verstop­fung oder Riss einer Arterie zum Gehirn beein­träch­tigt ist.



Wir haben bereits am 4. Dezember berichtet, wie die briti­sche Regie­rung zuge­geben hat, dass sie nicht weiß, ob der Impf­stoff von Pfizer einen Einfluss auf die Frucht­bar­keit hat, was alle auf Kinder­segen hoffenden Menschen kaum über­zeugen konnte, sich impfen zu lassen. Aber dieses Einge­ständnis beinhal­tete auch Kommen­tare zur Schwan­ger­schaft, die wie folgt lauteten:

‚Schwan­ger­schaft‘

Es gibt keine oder nur eine begrenzte Anzahl von Daten über die Verwen­dung des COVID-19 mRNA-Impf­stoffs BNT162b2.

Studien zur Repro­duk­ti­ons­to­xi­zität bei Tieren wurden nicht abge­schlossen. COVID-19 mRNA-Impf­stoff BNT162b2 wird während der Schwan­ger­schaft nicht empfohlen.

Bei Frauen im gebär­fä­higen Alter sollte eine Schwan­ger­schaft vor der Impfung ausge­schlossen werden. Darüber hinaus sollten Frauen im gebär­fä­higen Alter geraten werden, eine Schwan­ger­schaft für mindes­tens 2 Monate nach der zweiten Dosis zu vermeiden.

Warum um alles in der Welt haben wir also inner­halb des Pfizer-Impf­stoff-Analy­se­drucks insge­samt 4 Spon­tan­ab­orte gefunden, die auf den Erhalt einer Dosis des Pfizer-Impf­stoffs zurück­zu­führen sind? Die eigene Empfeh­lung der Regie­rung lautet, dass jeder, der schwanger ist oder inner­halb der nächsten zwei Monate schwanger werden will, den Pfizer-Impf­stoff meiden sollte, warum also erhalten schwan­gere Frauen diesen Impf­stoff? Sie werden in den Main­stream-Medien nichts darüber hören.

Trau­ri­ger­weise gab es auch 2 Berichte über spon­tane Fehl­ge­burten nach Verab­rei­chung des Impf­stoffs von Oxford / Astrazeneca.



Dann sind wir über eine noch scho­ckie­ren­dere Statistik gestol­pert. Das Yellow Card Scheme hat 59 Berichte über Todes­fälle und 7 Berichte über plötz­li­chen Tod aufgrund des Impf­stoffs von Pfizer erhalten. Das sind 7 Menschen, die unmit­telbar nach der Impfung tot umge­fallen sind.



Aber die Gesamt­zahl der „Fatal Outcome“-Meldungen aufgrund des Pfizer-Impf­stoffs, auch bekannt als „Todes­fälle“, beträgt seit dem 24. Januar bereits 107. Das sind also 5 Menschen, die jetzt blind sind, 21, die einen Schlag­an­fall erlitten haben, 4, die eine Fehl­ge­burt erlitten haben, obwohl die Regie­rung im Klein­ge­druckten rät, dass schwan­gere Frauen die „Impfung“ meiden sollten, und 107, die leider verstorben sind, und das alles als Folge eines expe­ri­men­tellen, notfall­mäßig zuge­las­senen Impf­stoffs, für den die Hersteller absolut keine Verant­wor­tung tragen, wenn es darum geht, zur Rechen­schaft gezogen zu werden oder even­tu­elle Neben­wir­kungen auszugleichen.



Wir können Ihnen auch mitteilen, dass bis zum 24. Januar 2021 das Yellow Card Scheme 69 Berichte über Bell’s Palsy (Gesichts­läh­mung) aufgrund des Impf­stoffs von Pfizer/BioNTech erhalten hat. Bell’s Palsy ist eine Erkran­kung, die eine Schwäche oder Lähmung der Muskeln in einer Seite des Gesichts verur­sacht. Sie ist die häufigste Ursache für Gesichtslähmungen.

Die Regie­rung hat natür­lich versucht, all diese schreck­li­chen Neben­wir­kungen der Covid-Impf­stoffe wegzu­er­klären. In dem Bericht heißt es:

Ein hoher Anteil der Menschen, die im Rahmen der bishe­rigen Impf­kam­pagne geimpft wurden, ist sehr alt, und viele von ihnen hatten auch bereits bestehende medi­zi­ni­sche Erkran­kungen. Älteres Alter und chro­ni­sche Grund­er­kran­kungen machen es wahr­schein­li­cher, dass zufäl­lige uner­wünschte Ereig­nisse auftreten, insbe­son­dere ange­sichts der Millionen von Geimpften. Es ist daher wichtig, dass wir diese Berichte sorg­fältig prüfen, um mögliche Neben­wir­kungen von Krank­heiten zu unter­scheiden, die auch unab­hängig von der Impfung aufge­treten wären.

Das, liebe Leser, ist die Aussage eines „Heuch­lers“. Zehn­tau­sende von Menschen sind mit Grund­er­kran­kungen inner­halb von 28 Tagen nach einem posi­tiven Test auf SARS-CoV‑2 gestorben, doch ihr Tod wurde als „defi­nitiv Covid“ bezeichnet und in die Covid-Todes­sta­tistik aufge­nommen (Sie glauben das nicht? Dann sehen Sie sich die einge­hende Analyse der ONS- und NHS-Daten an). Aber natür­lich dürfen wir diese Methode der Zählung von Todes­fällen nur anwenden, wenn es um Covid geht. Denn wenn es um den Impf­stoff geht, wird uns gesagt, dass sie wahr­schein­lich an ihren „under­lying condi­tions“ gestorben sind, d.h. dass wir alle Berichte über Todes­fälle mit einer „Prise Salz“ nehmen sollten.

Das Problem dabei ist, dass diese Berech­nungs­me­thode dazu geführt hat, dass das briti­sche Volk seit fast einem Jahr unter dikta­to­ri­scher Tyrannei lebt.

Dies sind nur die unmit­tel­baren Neben­wir­kungen der Covid-Impf­stoffe, und auch nur die, über die berichtet worden ist. Wir wollen gar nicht daran denken, welche uner­wünschten Wirkungen wir auf lange Sicht noch erleben werden…

Quelle: Principia Scien­tific