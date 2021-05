Lori Light­foot, die demo­kra­ti­sche Bürger­meis­terin von Chicago, wird weißen Jour­na­listen in Hinkunft keine privaten Inter­views mehr geben, kündigte sie am zweiten Jahrestag ihrer Wahl zur Bürger­meis­terin an. Sie sagte, dass, obwohl sich mehr als die Hälfte der Stadt­be­völ­ke­rung als schwarz, latein­ame­ri­ka­nisch, asia­tisch oder india­nisch iden­ti­fi­ziert, die Presse immer noch über­wäl­ti­gend weiß und männ­lich ist. Die offen lesbi­sche farbige Poli­ti­kerin behauptet, dies sei ihre Art, den Status quo zu bekämpfen.

Aller­dings waren nicht alle mit der Diskri­mi­nie­rung einver­standen. Der Reporter der Chicago Tribune, Gregory Pratt, sagte zum Beispiel, dass er, obwohl er Latino ist und sein Antrag geneh­migt wurde, sein Inter­view mit der Bürger­meis­terin absagen würde, nachdem er von der rassis­ti­schen Bevor­zu­gung gehört hatte.

„Poli­tiker können sich nicht aussu­chen, wer über sie berichtet“, erklärte der Journalist.

Wie USA Today meldet, ist die Bürger­meis­terin von Chicago bei weitem nicht die erst, die Jour­na­listen auf der Grund­lage ihrer Rasse auswählt. Innen­mi­nis­terin Deb Haaland, eine der ersten india­ni­schen Frauen, die in den Kongress gewählt wurde, gab ihr erstes Inter­view eben­falls einem Urein­wohner. Und Vize­prä­si­dentin Kamala Harris, die indi­sches und jamai­ka­ni­sches Blut in ihren Adern hat, wurde nach ihrer Nomi­nie­rung erst­mals von 19thnews.com inter­viewt, einem Nach­rich­ten­portal, das Frauen – auch farbigen Frauen – eine stär­kere Stimme geben will.

Tatsäch­lich bestä­tigt eine vor drei Jahren veröf­fent­lichte Studie des Pew Rese­arch Centers, dass die Presse zu 77 Prozent weiß und zu 61 Prozent männ­lich ist, höher als der Durch­schnitt in anderen Branchen.

In ihrer Bewer­tung von zwei Jahren Arbeit sagte Lori Light­foot übri­gens, dass sie „nicht alles erreicht hat, was geplant war“. Eines der größten Probleme in Chicago ist die öffent­liche Sicher­heit, mit mehr als tausend erschos­senen Personen und fast 200 gewalt­samen Todes­fällen bis Mai.

Quelle: Magyar Nemzet