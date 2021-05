Bedurfte es noch eines Beweises, auf Helgo­land wurde er erbracht: Nämlich, dass die „Verschwö­rungs­theorie“, dass Ausgeh­ver­bote, Maul­korb­pflicht etc. nur Diszi­pli­nie­rungs­maß­nahmen seien und nichts mit der „Pandemie“ zu tun haben.

Kein einziger Corona-Fall auf Helgo­land – trotzdem Schikanen

Bekannt­lich gibt es auf der einzigen Hoch­see­insel Deutsch­land keine einzigen Coro­na­fall, weder erkrankte noch positiv getes­tete Personen. Und wer dorthin will, muss sich testen lassen. Für Leute, die noch gera­deaus denken können, wäre somit klar, dass die am „Fest­land“ (Helgo­land liegt 48,5 km davon entfernt) verord­neten Maßnahmen dort nicht zur Anwen­dung gebracht werden müssen. Warum auch? Viele werden sich fragen, wieso müssen denn die 1.300 Insel­be­wohner trotzdem den Schi­kanen unter­worfen werden? Was soll das bitte für einen Sinn machen, wenn dort beispiels­weise jetzt auch von 22 bi 5 Uhr Ausgeh­ver­bote verhängt werden?

Helgo­lands Bewohner werden grundlos schikaniert

Die Antwort ist einfach: Die Maßnahmen haben nichts mit der soge­nannten „Pandemie“ zu tun, sie wurden und werden aus volks­päd­ago­gi­schen Gründen verhängt, die Leute sollen einfach nicht mehr so leben wie zuvor. Man soll daran gewöhnt werden, dass eben bis dato selbst­ver­ständ­liche Grund­rechte ausge­he­belt werden, dass die Frei­heiten, die wir als selbst­ver­ständ­lich betrach­teten und sogar im Grund­ge­setz garan­tiert werden, ein Auslauf­mo­dell sind. Der freie Westen war einmal – jetzt kommt der „Great Reset“. Will­kommen in der „Neuen Weltordnung“.

„Verschwö­rungs­theorie“ bestätigt

Eine weitere „Verschwö­rungs­theorie“ besagt, dass wir uns gerade in einer Test­phase befinden. Man lotet aus, wie weit kann eine allfäl­lige Unter­drü­ckung gehen, wie reagieren die Menschen darauf? Ab welchem Zeit­punkt werden sich die Leute das nicht mehr bieten lassen und wie hält man ein aufge­brachtes Volk dann Kontrolle? Mit primi­tivster, verlo­gener Propa­ganda, so wie jetzt? Oder sind brutale Poli­zei­ein­sätze von Nöten und wenn ja, wie reagieren die Menschen auf solche Unge­heu­er­lich­keiten, wie wir sie nur aus Dikta­turen kannten. Das passiert gerade, nicht oft, aber immer öfter.

„Labor­ver­such“ Helgoland

Da kommt Helgo­land als „Labor­ver­such“ gerade recht: Denn anhand dieses Beispiels lässt sich die Vari­ante „Maßnahmen ohne jegli­chen Grund“ die dort gerade „erprobt“ wird, genau studieren:

Wird es zum zivilen Unge­horsam kommen?

Werden die Leute sagen „von Wahn­sin­nigen lassen wir uns nichts mehr vorschreiben“?

Oder wird man im „blinden Gehorsam“ jede Anord­nung, und ist sie noch so verrückt und grund­ge­setz­widrig, über sich ergehen lassen?

Kann die Parole aus dem dunkelsten Kapitel unserer Geschichte „Führer befiehl, wir folgen“ wieder neu reloadet werden?

Wird „Kada­ver­ge­horsam“ wieder Tugend? Und wenn nicht, kann man den Denun­zi­anten, den „Block­wart“ wieder aus der Motten­kiste zu neuem Leben verhelfen? Und wenn ja, wie hoch ist der Prozent­satz solcher Lumpen in der Bevölkerung?

Und last but not least: Werden sich die durch­wegs gesunden Helgo­länder per indi­rektem Zwang, so wie wir es gerade erleben, eben­falls „durch­impfen“ lassen müssen, um nicht als „Covidioten“ oder „Corana-Leugner“ dazustehen?