Komisja Euro­pe­jska de facto przyz­nała, że podpi­sała gorszy kontrakt na zakup szcze­pionek niż Wielka Brytania. W odpo­wiedzi na pytania Agencji Infor­ma­cy­jnej V4 nie omieszkała zaprze­czyć, że kontrakt nie zawi­erał żadnych wiążą­cych zapew­nień ani gwarancji dla producenta.

Unia Euro­pe­jska podpi­sała gorszy kontrakt z firmą Astra­Ze­neca niż Wielka Brytania, co potwier­dził zarówno bryty­jski sekretarz zdrowia, jak i dyrektor gene­ralny firmy Astra­Ze­neca. Agencja V4 News wysłała pisemną prośbę do komisarz UE ds. zdrowia Stelli Kyria­kides i prze­wod­nic­zącej Komisji Euro­pe­js­kiej (KE) Ursuli von der Leyen o dodat­kowe infor­macje w tej sprawie.

Chcie­liśmy się dowied­zieć, czy komisarz podpisał umowę na mniej korzyst­nych warunkach niż Wielka Brytania, celowo lub z niewiedzy.

KE przenosi odpo­wied­zi­al­ność na AstraZeneca

W swojej odpo­wiedzi KE nie zaprze­c­zyła, że UE miała gorszą umowę niż Wielka Brytania, ani że umowa ta nie zawi­erała gwarancji dokładnej daty dostawy.

„Zostało umownie uzgod­nione, że Astra­Ze­neca będzie produ­kować wstępnie przed wyda­niem pozwo­lenia na dopuszczenie do obrotu, tak aby dawki mogły być dost­ar­c­zane w znacz­nych ilościach natychmiast po wydaniu pozwo­lenia na dopuszczenie do obrotu“ – napisano w odpo­wiedzi. Według gabinetu szefa KE, „ilości wyma­gane dla Astra­Ze­neca były jasne do sierpnia, ale Astra­Ze­neca nies­tety nie produ­ko­wała i nie dost­ar­c­zała.“ Nie dodali jednak, że umowa nie prze­wi­duje żadnych gwarancji na taki scen­a­riusz. Oznacza to, że produ­cent musi jedynie udowodnić, że mimo najleps­zych chęci nie wywiązał się z umowy.

Pozostaje więc pytanie, czy komisarz celowo lub z czystej niewiedzy zawarł umowę na niekor­zyst­nych dla UE warunkach?

Oprócz pisem­nego pytania skie­ro­wa­nego do Ursuli von der Leyen, zapy­ta­liśmy również komisarz UE Stellę Kyria­kides, czy celowo lub z niewiedzy zawarła umowę na mniej korzyst­nych warunkach. Wska­za­liśmy również, że według naszej wiedzy ma ona powią­zania z firmą praw­niczą na Cyprze, firmą rodzinną, której jest współwłaścicielką.

Gabinet Stelli Kyria­kides zwrócił uwagę, że nasza infor­macja, iż komisarz jest współ­właści­cielem firmy praw­niczej, była nieprawd­ziwa. Zwró­cono uwagę na mylące podo­bieństwo nazw kancel­arii prawnych, ale NIE kwes­ti­o­no­wano, że komisarz zawarł złą umowę. Nie zaprze­c­zono również, że Wielka Brytania zapew­niła sobie lepszy kontrakt, ani nie zaprze­c­zono infor­macjom Agencji Infor­ma­cy­jnej V4 o warunkach zamó­wienia na szczepionki.

Jednakże, w swoim zakło­po­taniu, Komisja stwier­d­ziła, że umowy zawi­erały szcze­góły doty­c­zące warunków dostawy

W swojej odpo­wiedzi biuro Ursuli von der Leyen napi­sało, że „nasz kontrakt na szcze­pionki z Astra­Ze­neca zawiera wiążące zamó­wienia i jasne ilości dostaw.“ Oznacza to zatem, że podpisana umowa powinna zawi­erać szcze­góły doty­c­zące zarówno dostawy, jak i ilości.

Jest to jednak sprze­czne z wcześ­nie­jszym oświad­cze­niem pani komisarz, w którym stwier­d­ziła ona, że Komisja Euro­pe­jska zawarła jedynie wstępne umowy w sprawie zamó­wień publi­cz­nych z produ­cen­tami szcze­pionek prze­ciwko koro­na­wiru­sowi, a same umowy – w tym terminy dostaw i ilości – zostały podpi­sane przez państwa człon­kow­skie. Nie oznacza to jednak nic poza tym, że umowy UE NIE zawi­erały żadnych gwarancji termi­nowej dostawy, czego wyma­gali produ­cenci szczepionek.

Pytanie pozostaje to samo: dlac­zego Stella Kyria­kides nie zachowała ostroż­ności? A może jej „wyro­zu­mi­ałość“ wynika z jej wcześ­nie­js­zych powiązań z produ­cen­tami szczepionek?

Źródło: Agencja infor­ma­cyjna V4