Italie­ni­sche Medi­ziner und Ökonomen blicken mit Aner­ken­nung und Neugier auf die unga­ri­sche Fami­li­en­po­litik, wo sie die Erkenntnis sehen, dass die für die Fami­lien ausge­ge­benen Mittel eine sichere Rendite darstellen. Das unga­ri­sche Modell, das durch Statis­tiken belegt ist, ist ein ermu­ti­gendes Beispiel für die Italiener, die in den letzten vier Jahr­zehnten 6,5 Milli­arden Euro ausge­geben haben, um sechs Millionen Föten in utero zu zerstören.

Abtrei­bung hat der italie­ni­schen Staats­kasse enorme Kosten verur­sacht und sechs Millionen Leben im Mutter­leib zerstört, so die neueste mehr­jäh­rige Studie, die in der Ruhmes­halle LUMSA der Päpst­li­chen Univer­sität Rom, neben dem Vatikan, vorge­stellt wurde. Die Studie, die von der Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tion Pro Vita & Famiglia veröf­fent­licht wurde, analy­siert die Kosten der Abtrei­bung in den letzten 43 Jahren. 1978 wurde die Abtrei­bung in Italien lega­li­siert, und Ökonomen und Ärzte schätzen, dass es 5,6 Milli­arden Euro gekostet hat, Schwan­ger­schaften abzu­bre­chen. Die Experten wiesen auch darauf hin, dass die Abtrei­bung zu einer Reihe von Gesund­heits­pro­blemen und einem starken Bevöl­ke­rungs­rück­gang geführt hat, mit nega­tiven Rekorden Jahr für Jahr. Trotz alledem ist das Thema in der italie­ni­schen Gesell­schaft ein Tabu. Nur wenige Menschen äußern sich ange­sichts der gespal­tenen öffent­li­chen Meinung unver­blümt zu den Verwüs­tungen der letzten Jahrzehnte.

- Das in Italien geltende Abtrei­bungs­ge­setz ist sexis­tisch und männ­lich chau­vi­nis­tisch. Es lässt die Mutter mit den Schwie­rig­keiten einer unge­planten und unge­wollten Schwan­ger­schaft allein und erlaubt dem Vater, weiter­zu­ma­chen, ohne Verant­wor­tung zu über­nehmen“, sagte Fran­cesca Romana Poleggi, Direk­torin der Zeit­schrift Pro Vita e Famiglia.

- Die Gesell­schaft sieht das Erwarten eines Kindes oft als ein unüber­wind­bares Problem, als eine Last. Das Gesetz bietet Frauen die Abtrei­bung als einzige Lösung an, unter­nimmt keinen Versuch, den Fötus zu retten, und ermu­tigt nicht zum Kinderkriegen.

- Poli­ti­sche Korrekt­heit verur­teilt alles, was mit Abtrei­bung zu tun hat, zum Schweigen. Infol­ge­dessen gab es nie eine Gele­gen­heit für einen objek­tiven Meinungs­aus­tausch und eine Debatte über Abtrei­bung, frei von ideo­lo­gi­schen Vorurteilen

- Das Geld, das für die Abtrei­bung ausge­geben wird, hätte für die Förde­rung des Kinder­krie­gens verwendet werden können. Wenn dieses Geld für die Unter­stüt­zung von Fami­lien verwendet worden wäre, hätten wir heute einen Über­schuss von 11,2 Milli­arden Euro“, so Bene­detto Rocchi, Professor für Wirt­schafts­wis­sen­schaften an der Univer­sität Florenz. Rocchi wies darauf hin, dass das größte Problem Italiens die Entvöl­ke­rung ist, wobei das Über­leben und das wirt­schaft­liche Wohl­ergehen des Landes auf dem Spiel stehen.

- Es stellt sich zu Recht die Frage, ob diese Millionen Euro nicht für die Unter­stüt­zung von Fami­lien und benach­tei­ligten Müttern verwendet werden könnten, anstatt eine Kultur des Todes aufzubauen.

Auch die Botschafter Ungarns und Polens spra­chen am Wochen­ende beim Marcia per la Vita (Marsch für das Leben) in Rom.

- Ich bringe Ihnen eine ermu­ti­gende Nach­richt aus Ungarn. Es ist möglich, Fami­lien zu unter­stützen, es ist möglich, Ja zum Leben zu sagen“, sagte Eduard von Habsburg-Lothringen.

- Die unga­ri­sche Regie­rung verfolge seit neun Jahren eine fami­li­en­freund­liche Politik und habe bedeu­tende Ergeb­nisse erzielt, sagte der Botschafter des Heiligen Stuhls und skiz­zierte die ermu­ti­genden Statis­tiken. Es ist wichtig, die Menschen davon zu über­zeugen, dass Kinder ein Geschenk an die Gesell­schaft sind, aber finan­zi­elle Unter­stüt­zung, Steu­er­sen­kungen und die Möglich­keit, ein Zuhause zu schaffen, sind uner­läss­lich. Es braucht einen Menta­li­täts­wandel und Poli­tiker, die bereit sind, ihren Glauben zu bezeugen, denn Glaube und Familie sind untrennbar“, sagte der unga­ri­sche Botschafter.

Quelle: Magyar Nemzet (Autor: Dalma Jánosi, Rom)