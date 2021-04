Jamel Gorchene, der tune­si­sche Staats­an­ge­hö­rige, der auf der Poli­zei­wache in Rambouillet (Präfektur Yvelines) eine Poli­zistin mit einem Messer ermordet hat, erhielt am 28. Dezember 2020 eine befris­tete Aufent­halts­ge­neh­mi­gung, lange nachdem die ersten alar­mie­renden Nach­richten auf seinen Online-Profilen erschienen waren. So schrieb er wenige Tage nach der Enthaup­tung des Lehrers Samuel Paty auf Face­book: „O Muslime, jetzt werden wir auf die Belei­di­gungen Frank­reichs und Macrons gegen unseren Propheten Mohammed antworten.“

Zwei Monate danach erhielt er seine Aufenthaltsgenehmigung!

Bevor die Präfek­tur­dienste eine solche Geneh­mi­gung erteilen, prüfen sie, ob die Person keine „Gefahr für die öffent­liche Ordnung“ darstellt. In seinem Fall wurde kein Alarm gegeben, obwohl die beun­ru­hi­genden Nach­richten, die er auf Face­book gepostet hat, bekannt waren. Seine Botschaften sind für alle sichtbar – wir konnten sie ohne Schwie­rig­keiten abrufen. Ab April 2020 veröf­fent­lichte der spätere Poli­zis­ten­mörder nur noch Gebete und Koran­verse, wobei er sich eng an die radi­kalen Predigten des ägyp­ti­schen Scheichs Ali al-Qara­daghi hielt, der der Muslim­bru­der­schaft nahe steht und heute in Katar lebt.

Der Anti-Terror-Staats­an­walt, Jean-Fran­çois Ricard, betonte sogar ausdrück­lich, dass der Poli­zis­ten­mörder durch seine Posts auf seinem öffent­li­chen Face­book-Account „ein Fest­halten an einer Ideo­logie zeigte, die Gewalt gegen dieje­nigen legi­ti­miert, die den Propheten beleidigten.“

Wie kam die Präfektur von Yvelines dazu, einen Migranten ohne Papiere zu regu­la­ri­sieren, der in sozialen Netz­werken radi­kale Propa­ganda verbreitete?

Quelle: Mari­anne