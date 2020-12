Italien: „Wer sich nicht impfen lässt, wird entlassen“

„Die Gesund­heit zu schützen bedeutet, so viele Menschen wie möglich zu impfen. Das ist keine ‚mora­li­sche‘ Aussage, sondern das, was das Gesetz vorsieht,“ erklärt der italie­ni­sche Richter Raffaele Guari­ni­ello in einem Inter­view mit Il Fatto Quotidiano.

Die Grund­lage der Argu­men­ta­tion, erklärt er, geht von dem „Prinzip aus, dass niemand zu einer Gesund­heits­be­hand­lung gezwungen werden kann, wenn nicht durch eine gesetz­liche Bestim­mung, die von der Verfas­sung vorge­sehen ist“.

Dieses Gesetz, so der Anwalt, gibt es, und es wäre das konso­li­dierte Gesetz über die Sicher­heit am Arbeits­platz, das „den Arbeit­geber verpflichtet, wirk­same Impf­stoffe für dieje­nigen Arbeit­nehmer, die nicht bereits immun gegen den biolo­gi­schen Erreger sind, zur Verfü­gung zu stellen, die von einem behan­delnden Arzt verab­reicht werden. Darüber hinaus „verpflichtet dieselbe Vorschrift den Arbeit­geber, den Arbeit­nehmer im Falle von Arbeits­un­fä­hig­keit ‚auf Empfeh­lung des zustän­digen Arztes‘ vorüber­ge­hend zu entfernen.“ Das Gesetz, sagt er, sieht jedoch auch „die Verpflich­tung vor, den Arbeiter zu entfernen und ihm einen anderen Arbeits­platz zuzu­weisen, aber nur ‚wenn möglich‘. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass diese Pflicht nicht als verletzt ange­sehen werden kann, wenn die Verset­zung des Arbeit­neh­mers im Unter­nehmen nicht mit der vom Unter­nehmen selbst fest­ge­legten Orga­ni­sa­ti­ons­struktur vereinbar ist. Kurzum – so fasst der Richter zusammen – der Arbeit­geber ist verpflichtet, orga­ni­sa­to­ri­sche Maßnahmen zum Schutz der Arbeit vorzu­be­reiten, aber wenn das nicht möglich ist, riskiert der Arbeit­nehmer die Been­di­gung des Arbeitsverhältnisses.“

Quelle: VoxNews

Twitter-Kommentar von Fran­cesca Totolo:

„Ich bin kein einge­fleischter Impf­gegner, im Gegen­teil. Aber ich bin einfach rational und somit miss­trau­isch gegen­über einem Impf­stoff, der in 10 Monaten entwi­ckelt wurde.“

È lo stesso “atto d’amore” che #Conte aveva chiesto alle banche?

La campagna di “persua­sione” vacci­nale prosegue, stru­men­ta­liz­zando i morti.

N.B. Io non sono no vax, anzi. Sono sempli­ce­mente razio­nale e diffi­dente verso un #vaccino creato in 10 mesi.#Vacci­no­An­ti­Covid #COVID19 pic.twitter.com/0poxGZGA1s — Fran­cesca Totolo (@francescatotolo) December 24, 2020