Verge­wal­tiger zahlen 4.000 Euro, um von NGOs nach Italien gebracht zu werden



Die Medien und Poli­tiker erzählen uns, dass es verzwei­felte Menschen auf der Flucht sind, die mit den Booten kommen. In Wirk­lich­keit sind es, neben vielen anderen Krimi­nellen, auch Vergewaltiger.



Und nicht nur „frische“ poten­zi­elle Verbre­cher. Einige waren schon bisher in Italien aktiv.

Vor Monaten verhaf­teten Poli­zisten des mobilen Einsatz­kom­mandos und der Einwan­de­rungs­be­hörde den Ägypter Yasseer Mostafa Abdou Shehawy, 46, in Voll­stre­ckung eines Urteils des Beru­fungs­ge­richts wegen sexu­eller Nöti­gung in mehreren Fällen, begangen in Ancona zwischen Oktober und November 2008.

Nach Angaben der Polizei war der 46-Jährige am 1. Juli mit dem Schiff „Mare Jonio“ in Italien ange­kommen und mit 42 weiteren „Kollegen“ im Hafen von Augusta von Bord gegangen. Der ille­gale Einwan­derer war zuvor in Italien wegen sexu­eller Nöti­gung zu drei Jahren und sechs Monaten verur­teilt worden.

Kurzum: Verge­wal­tiger kehren an Bord von NGO-Schiffen nach Italien zurück…

Aber zuerst zahlen sie, um auf die Boote zu kommen. Wie? Lesen wir in einem Bericht von Il Mess­agero vor ca. einem Jahr nach:

Ein großer Teil der „spon­tanen“ Migra­ti­ons­ströme, d.h. auf kleinen Booten, die sich dem Radar und den Kontrollen entziehen, läuft über soziale Netz­werke. Die neueste ist eine Seite, die scheinbar touris­ti­sche und kultu­relle Infor­ma­tionen über Italien bringt, die aber von der Polizei streng kontrol­liert wird, ange­sichts der Tatsache, dass viele Reisen über die von diesem Kanal ange­bo­tenen Infor­ma­tionen gesteuert werden: „Italy immi­gra­tion news“, eine Gruppe, die weniger als sieben­tau­send Mitglieder hat. Man tritt dieser Gruppe bei, um Verein­ba­rungen zu treffen, aber man verlässt sie wieder, sobald die Verhand­lungen abge­schlossen sind.

Es gibt Tele­fon­num­mern, Abfahrts­orte, Routen, Kosten und in einigen Fällen sogar Angaben, wohin die Über­wei­sungen zu tätigen sind: von 2000 bis 4000 Euro, je nach den zurück­zu­le­genden Stre­cken. Scrollt man durch die Beiträge, stellt man fest, dass die Leute, die diese Seiten frequen­tieren, Arabisch und Russisch, teils auch Englisch sprechen.

Innen­mi­nis­terin Luciana Lamor­gese schlug wegen dieser „Geister“-Migration Alarm, die in der Covid-Ära fast noch beun­ru­hi­gender ist als der Terro­rismus. Den Daten nach zu urteilen, wurden von insge­samt 9.372 Migranten, die seit Anfang des Jahres an Land gegangen sind, insge­samt 2.372 von NGOs „gerettet“. Also kamen fast 80 % von selbst, teil­weise völlig unbe­merkt. Solche Abfahrten zu blockieren ist nicht einfach, da die Ströme oft einer anderen Dynamik folgen: Oft sind es kleine Gruppen, die ein Boot kaufen und uner­kannt an der italie­ni­schen Küste ankommen.

Ein anderes System ist das des soge­nannten „Mutter­schiffs“. Vor ein paar Jahren entdeckte ein U‑Boot der italie­ni­schen Marine ein großes Fischer­boot, das Migranten auf kleine Boote umlud und dann zurück­fuhr. Und im zweiten Bericht, der gestern vom Stän­digen Über­wa­chungs- und Analy­se­gre­mium über das Risiko der Unter­wan­de­rung durch das mafiöse orga­ni­sierte Verbre­chen unter dem Vorsitz des stell­ver­tre­tenden Poli­zei­prä­si­denten Vittorio Rizzi vorge­legt wurde, wird betont, dass „die Methode des so genannten „Mutter­schiffs“ oder Unter­stüt­zungs­bootes bestä­tigt werden kann, die es erlaubt, eine große Anzahl von Migranten an die Küsten heran­zu­führen, ohne entdeckt zu werden und vor allem, ohne Kontrollen oder der erfor­der­li­chen Gesund­heits­qua­ran­täne unter­zogen zu werden“.

Die meisten Migranten kommen aus Tune­sien, aber es gibt auch Gruppen von Libyern, deren Grenze im Moment schwer zu über­wa­chen ist. Aber das ist noch nicht alles, denn – so die Experten – „die bemer­kens­werte Anpas­sungs­fä­hig­keit der trans­na­tio­nalen krimi­nellen Orga­ni­sa­tionen, die in Nord­afrika, Grie­chen­land und der Türkei aktiv sind, es schafft, das Geschäft zu kali­brieren: von der Größe der Schiffe bis zur Menge der Lebens­mittel an Bord, je nach Rückzug oder Vorrü­cken der italie­ni­schen oder gemein­schaft­li­chen Inter­ven­ti­ons­ein­rich­tungen auf See“. […]

Kurzum, es gibt Verge­wal­tiger, die dafür bezahlen, auf die Boote zu kommen und die dann von den NGOs nach Italien gebracht werden. Ohne deren Wissen? Wohl kaum…

Quelle: VoxNews