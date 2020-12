Während seiner Pres­se­kon­fe­renz zum Jahres­aus­klang hob der russi­sche Präsi­dent das Schei­tern der multi­kul­tu­rellen Gesell­schaften in Europa hervor, ein Schei­tern aufgrund von Einwan­de­rung. Putin forderte die Befür­worter des Multi­kul­tu­ra­lismus auf, dieses Fiasko einzugestehen.

Der russi­sche Staats­chef sprach dabei die Unter­schiede zwischen den in Russ­land und in einigen west­eu­ro­päi­schen Ländern zu beob­ach­tenden Multi­kul­tu­ra­lismen an und stellte fest, dass die Moslems im Westen „in der Regel Einwan­derer oder Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund der zweiten oder dritten Genera­tion sind, während in Russ­land Vertreter verschie­dener Glau­bens­rich­tungen leben, die hier zu Hause sind, d.h. keine andere Heimat haben“. „Hierin liegt der Haupt­un­ter­schied zwischen der Art und Weise, wie Ange­hö­rige verschie­dener Glau­bens­rich­tungen in Russ­land leben, und der Art und Weise, wie wir sie in anderen euro­päi­schen Ländern sehen. Deshalb ist in Europa das multi­kul­tu­relle Projekt gescheitert.“

In der Realität – siehe Tsche­tsche­nien – ist die Situa­tion auch in Russ­land alles andere als idyl­lisch. Der einzige Unter­schied ist, dass die Mehr­heit der Moslems in auto­nomen Repu­bliken lebt und es schon deshalb keine „Inte­gra­ti­ons­pro­bleme“ gibt. Wo sich hingegen Popu­la­tionen „vermi­schen“, herrscht Chaos…

Quelle: VoxNews