Von Raivis Zeltīts *

These 2: Der Zusam­men­prall der west­li­chen und östli­chen Kulturen ist die Zentral­achse der Geschichte.

Die trei­bende Kraft der Geschichte ist die Inter­ak­tion und der Zusam­men­prall der Kulturen. Wenn wir die Geschichte der west­li­chen Kultur in einem größeren Maßstab betrachten, können wir ein Leit­motiv finden – den Zusam­men­prall des Westens mit einem Eindring­ling aus dem Osten.

Der „Vater der Geschichte“ Herodot (484–425 v. Chr.) erkannte bei der Beschrei­bung des grie­chisch-persi­schen Krieges als erster, dass es sich um einen umfas­sen­deren Zusam­men­prall grund­le­gend unter­schied­li­cher poli­ti­scher Kulturen handelte. Es war ein Zusam­men­prall zwischen der Frei­heit der Völker und der Tyrannei des Kollek­ti­vismus. Die Grie­chen kämpften nicht nur für ihre Stadt­staaten, sondern für die Zukunft der west­li­chen Kultur. Ein Jahr­hun­dert später führte Alex­ander der Große einen Gegen­an­griff durch und dehnte die west­liche Kultur auf Zentral­asien und die Grenze zu Indien aus. Alex­an­ders Mission wurde vom Römi­schen Reich fort­ge­setzt, das im Laufe seiner Geschichte den exis­ten­ti­ellen Kampf gegen das wieder­ge­bo­rene persi­sche Reich Parthiens führte. Mit der Konver­sion des Römi­schen Reiches zum Chris­tentum erhielt die west­liche Kultur eine gemein­same Grund­lage für einen eini­genden Kultur­raum, der später ganz Europa einschloss. In der Zwischen­zeit war die Ausbrei­tung der isla­mi­schen Zivi­li­sa­tion eine Fort­set­zung des Zusam­men­pralls zwischen dem Westen und dem Osten, der die Geschichte in eine für den Westen ungüns­tige Rich­tung lenkte. Die entschei­dende Schlacht bei Poitiers (732), die spani­sche Recon­quista (8.–15. Jahr­hun­dert), der heroi­sche Wider­stand des Malte­ser­or­dens (1565) und die Schlacht bei Wien (1683) unter der Führung von König Johann III. Sobieski von Polen-Litauen waren entschei­dende Momente in der Geschichte, die es der west­li­chen Kultur ermög­lichten, in ihrer Heimat Europa zu über­leben, während der Einfluss der west­li­chen Kultur im Osten mit dem Fall des Byzan­ti­ni­schen Reiches im 15. Jahr­hun­dert fast zur Gänze aufhörte. In all diesen Kämpfen waren die Euro­päer zahlen­mäßig in der Minder­heit, aber sie wurden durch ein Gefühl der Einzig­ar­tig­keit ihrer kultu­rellen Ideale im Gegen­satz zu dem Werte­system des Eindring­lings gestärkt. Was sind die Ideale der modernen soge­nannten „euro­päi­schen“ Poli­tiker? Wären sie bereit, dafür etwas von ihrem Komfort zu opfern, oder gar von ihrem Leben, wie es unsere Vorfahren taten? Die Vorstel­lung, dass unsere Zukunft nicht durch Werte, sondern durch eine Über­le­gen­heit der tech­no­lo­gi­schen Fähig­keiten (die die Menschen im Westen ohne­dies bereits weit­ge­hend verloren haben) gesi­chert wird, ist naiv und hat in der Geschichte keinen Präzedenzfall.

Dieser uralte Kampf zwischen West und Ost hat sich auch an unseren Grenzen abge­spielt. Die Angriffe der mongo­li­schen und später der mosko­wi­ti­schen Kultur auf Europa waren immer von einem Kampf der Grund­werte begleitet: Euro­päi­sche freie und verwur­zelte Bauern­kul­turen gegen die östli­chen Nomaden, ange­leitet von der Mission, ihre Grenzen so weit wie möglich auszu­dehnen. Die scheinbar ethnisch nahe stehende slawi­sche und christ­liche Nation hinter Zilupe ist in Wirk­lich­keit eine ganz andere Kultur, die den Wert des Indi­vi­duums, den Rechts­staat und das Prinzip der natio­nalen Selbst­be­stim­mung nicht aner­kennt. Histo­risch gesehen waren dies die balti­schen Nationen, die sich gegen den Eindring­ling der fremden mosko­wi­ti­schen Kultur an die erste Front gestellt haben, zunächst im Bund mit den Deut­schen in der Livlän­di­schen Konfö­de­ra­tion und mit den Polen in der polnisch-litaui­schen Super­macht. Im 20. Jahr­hun­dert verwan­delte sich dieser Kampf in einen Krieg gegen den bolsche­wis­ti­schen Kollek­ti­vismus, den Russ­land als neue Waffe in seinem alten Konflikt mit der west­li­chen Kultur einsetzte. Der Krieg gegen den Bolsche­wismus im Baltikum, der wunder­same Sieg Polens bei Warschau 1920, die Legio­närs­kämpfe im Zweiten Welt­krieg, der natio­nale Gueril­la­krieg bis in die zweite Hälfte der 1950er Jahre und später die natio­nale Wider­stands­be­we­gung, die schließ­lich dazu beitrug, die UdSSR von innen heraus zu zerstören – unser heiliger Kampf hat nie aufgehört!

Im 21. Jahr­hun­dert ist es der Neomar­xismus, der, indem er die Grenzen der west­li­chen Länder nieder­reißt und die Grund­werte der west­li­chen Kultur zerstört, unsere Kultur von innen heraus zerstört. In der Zwischen­zeit kulti­vieren nicht-west­liche Kulturen ihr kultu­relles Selbst­ver­trauen und ihr wirt­schaft­li­ches Poten­zial in dem Bemühen, den Einfluss der west­li­chen Kultur zu verrin­gern. In diesem Kampf setzen Groß­mächte wie Russ­land die Einwan­de­rung als hybride Waffe gegen den Westen ein.

Die Idee einer geopo­li­ti­schen Domi­nanz der russi­schen Kultur wird Eura­sia­nismus genannt. Das eura­si­sche Projekt bedeutet sein Eindringen in Europa mit der Ziel­set­zung, dass die Nationen Europas zunächst geschwächt, geteilt und in verletz­bare Massen verwan­delt werden müssen. Natio­nal­staaten waren schon immer ein Hindernis für den Impe­ria­lismus. Die ideo­lo­gi­sche Subver­sion des Neomar­xismus, die das Immun­system Europas – den Willen und die Fähig­keit seiner Nationen, sich zu vertei­digen – schwächt, ebnet den Weg für Russ­lands eura­si­schen Impe­ria­lismus. Dies ist der neue „Eisbre­cher“ [1] in Russ­lands Stra­tegie gegen­über Europa. Russ­land fördert die Einwan­de­rung sowohl durch die Unter­stüt­zung des UN-Migra­ti­ons­pakts [2] als auch durch die Erleich­te­rung des Flücht­lings­stroms aus Syrien durch seine Mili­tär­ak­tionen und durch die Schaf­fung neuer Einwan­de­rungs­routen, die über Norwegen oder Lett­lands Ostgrenze in das übrige Europa führen. Die multi­kul­tu­rellen Ideen des Neomar­xismus sind auch für die russi­sche „Lands­manns­po­litik“ in den Ländern der ehema­ligen UdSSR nütz­lich. Nach der Doktrin des russi­schen Poli­tik­wis­sen­schaft­lers Sergej Kara­ganow verfolgt Russ­land seine Inter­essen in diesen Ländern mit Hilfe der russisch­spra­chigen Gemein­schaften und nutzt sie als Hebel zur Einfluss­nahme auf wirt­schaft­liche und poli­ti­sche Fragen. Durch die Förde­rung der Zwei­spra­chig­keit versucht Russ­land, die Autarkie dieser Gemein­schaften aufrecht­zu­er­halten. Dies kann auch durch die Naivität der west­li­chen Links­li­be­ralen in der Frage der „Minder­hei­ten­rechte“ gewähr­leistet werden, was den Weg für die Wieder­her­stel­lung des Russi­schen Reiches durch die Hände verschie­dener EU-Kommis­sare ebnet. Während­dessen bleibt Russ­land selbst ein Gefängnis der Nationen, das in seinem despo­ti­schen Einfluss­be­reich Nach­bar­länder wie Belarus und Arme­nien aufrecht­erhält, während es gleich­zeitig unzäh­lige ethni­sche Gruppen intern russi­fi­ziert. Fast alle Spuren der balti­schen Nationen in Russ­land, einschließ­lich der zwan­zig­tau­send Latgalen, die nach dem Unab­hän­gig­keits­krieg außer­halb der Grenzen Lett­lands verblieben sind, sind verschwunden. Das zeigt, wie grausam der längste Kampf unserer Nation ist – die Vertrei­bung der Balten aus ihren Ländern, in denen sie seit fast einem Jahr­tau­send gelebt hatten, bzw. ihre Assimilierung.

So umfasst Russ­lands expan­sio­nis­ti­sche Agenda die Schwä­chung und den Zerfall Europas mit Hilfe der Ideo­logie des Neomar­xismus einer­seits und einer starken Staats­macht ande­rer­seits, den Persön­lich­keits­kult seines Führers, die Stär­kung der Iden­tität der Diaspora der „Lands­leute“ und ihre Bereit­schaft zur Gewalt­an­wen­dung zur Errei­chung ihrer Ziele.

Ein Angriff von außen ist eine Folge der inneren Schwäche einer Kultur. Dies ist zahl­losen anderen Kulturen in der Geschichte der Mensch­heit passiert. Russ­lands Aggres­sion gegen die Ukraine ist ein Beispiel für einen Aggressor, der von außen in die Sphäre der west­li­chen Kultur eindringt und die Schwäche Europas ausnutzt. Die Vorher­sagen des ameri­ka­ni­schen Poli­tik­wis­sen­schaft­lers Samuel Huntington (1927–2008) erfüllen sich – es kommt zu einem Kampf der Kulturen, d.h. zu Konflikten an den Grenzen der Kulturen. Während diese Grenze in Osteu­ropa defi­niert werden kann, so ist diese Grenze in West­eu­ropa infolge der Massen­ein­wan­de­rung verschwommen und es kommt zu einem Zusam­men­prall auf den Straßen der Städte.

Radi­kale Isla­misten betrachten alle „ungläu­bigen“ Gebiete als Kriegs­ge­biet und alle säku­laren Regie­rungen als ille­gitim. West­liche Neomar­xisten weigern sich anzu­er­kennen, dass die unzäh­ligen Terror­akte und versuchten Terror­akte von Ange­hö­rigen dieser Reli­gion einen Gueril­la­krieg gegen die west­liche Kultur darstellen. An der Spitze dieses einseitig erklärten Krieges steht der „isla­mi­sche Staat“, eine Alter­na­tive zum Modell des Globa­lismus. Der Islam akzep­tiert im Prinzip keine natio­nalen Grenzen. Sein Ideal ist seit jeher das Kalifat, eine globale Macht, in der die reli­giöse und die säku­lare Sphäre untrennbar mitein­ander verbunden sind. Seit dem 20. Jahr­hun­dert gab es in der isla­mi­schen Welt einen blutigen Kampf zwischen arabi­schen Natio­na­listen, die in Natio­nal­staaten wie Europa herr­schen wollten, und Isla­misten, die ihre Mission in der Befreiung von west­lich aufge­zwun­genen poli­ti­schen Modellen und der Schaf­fung eines Kali­fats sahen. Von isla­mis­ti­schen Mili­tanten ange­führt, entfernt sich der Nahe Osten nun vom west­li­chen Einfluss und dem west­fä­li­schen Natio­nal­staa­ten­system – der Zusam­men­bruch der post­ko­lo­nialen arabi­schen Staaten ist ein Vorspiel zu dem, was in einem multi­kul­tu­rellen West­eu­ropa zu erwarten ist.

Der Islam breitet sich dort aus, wo er auf keinerlei geis­tigen Wider­stand stößt. Der Neomar­xismus, der nur spiri­tu­elles und soziales Chaos bieten kann, macht Europa unfähig, andere Kulturen zu assi­mi­lieren. Die neue Genera­tion von Muslimen lehnt die atomi­sierte west­liche Konsum­ge­sell­schaft mit ihren Pseudo-Werten stolz ab und zieht in den Reihen des „isla­mi­schen Staates“ in den Krieg. [3] Die west­li­chen Nationen müssen den Neomar­xismus über­winden, bevor er sie zu Ruinen der west­li­chen Kulturen verwan­delt, auf denen andere Kulturen ihre Zukunft aufbauen werden! Samuel Huntington hat geschrieben, dass es in der Verant­wor­tung der west­li­chen Führer liegt, nicht zu versu­chen, andere Kulturen zu trans­for­mieren, sondern die einzig­ar­tigen Quali­täten der west­li­chen Zivi­li­sa­tion zu schützen und wieder­her­zu­stellen. [4] Mit anderen Worten: Der Westen darf nicht versu­chen, den Muslimen mit seinen Bombern die Prin­zi­pien der Demo­kratie beizu­bringen, sondern muss die mora­li­sche Krise in den eigenen Ländern lösen.

Der linke Libe­ra­lismus oder Neomar­xismus ist blind – er ist eine zerstö­re­ri­sche Kraft, die mit ihren Parolen für eine bessere Zukunft die Struk­turen der west­li­chen Kultur zerstört und den Weg für die Vorherr­schaft des östli­chen Despo­tismus ebnet.

Unsere Antwort ist die Rege­ne­ra­tion des Westens! Dies ist möglich, wenn der Westen nicht nur die klas­si­schen Werte bewahrt, sondern auch als mäch­tiger Baum seine Wurzeln tiefer in der Quelle dieser Werte schlägt. Diese primäre Quelle – die indo­eu­ro­päi­sche Kultur – wird am besten in den balti­schen Ländern bewahrt.

[1] Viktor Suworow, ein russi­scher Schrift­steller und ehema­liger mili­tä­ri­scher Geheim­dienst­of­fi­zier der UdSSR, nannte Nazi­deutsch­land einen „Eisbre­cher“, den die UdSSR zur „Befreiung“ und Über­nahme der Kontrolle über Europa benutzte.

[2] Der UN-Migra­ti­ons­pakt erklärt alle Einwan­derer für wünschens­wert und in jedem Land zulässig und sieht eine Zensur für die Kritik an der Einwan­de­rung vor.

[3] Im Jahr 2015 kämpften mehr briti­sche Muslime beim „Isla­mi­schen Staat“ als in den briti­schen Streit­kräften: Murray, Douglas. Der Selbst­mord Europas. 2018.

[4] Huntington, Samuel. Kampf der Kulturen. 1996.

Quelle: The New Prometheism