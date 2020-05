Trotz der Coro­na­krise schiebt die Türkei erneut zwei „deut­sche“ Anhän­ge­rinnen der Terror­gruppe IS ab. Mit den beiden Terror­bräuten kommen auch vier Klein­kinder, die im Krisen­ge­biet auf die Welt gekommen waren, berichtet focus.de. Die beiden Frauen waren vor einigen Jahren aus Hamburg und Berlin nach Syrien gezogen, um sich dem IS anzu­schließen.

Kriegs­witwe Zeyneo G. kehrt mit Nach­wuchs von Tsche­tschenen „heim“

Die heute 33-jährige „Berli­nerin“ Zeynep G. verab­schie­dete sich im Herbst 2014 nach Syrien und heira­tete dort einen Kämpfer der Terror­miliz. Nachdem der Gottes­krieger, ein Tsche­tschene, bei Gefechten ums Leben kam, heira­tete sie einen weiteren IS-Kämpfer, eben­falls ein „Deut­scher“. Da auch er bei Kämpfen starb, sei sie schließ­lich von kurdi­schen Soldaten gefangen und in das Lager Al-Hol gebracht worden. Nach ihrer Flucht in die Türkei wurde sie schließ­lich fest­ge­nommen und nun abge­schoben. Am Flug­hafen Frank­furt soll die als Gefähr­derin einge­stufte Frau nun erneut fest­ge­nommen werden, ihr Kind soll in eine Pfle­ge­fa­milie kommen.

„Deut­sche“ IS-Braut bringt gleich drei Kinder mit – Väter schon bei 72 Jung­frauen?

Über die zweite Dame, die wir spätes­tens heute „daheim“ begrüßen dürfen, ist laut dem genannten Magazin noch weniger bekannt. Sie sei vor Jahren nach Syrien gereist und habe dort eben­falls (einen ?) IS-Kämpfer gehei­ratet, mit dem/denen sie gleich drei Kinder bekam. Ein Haft­be­fehl liege derzeit nicht vor, die Gene­ral­staats­an­walt­schaft ermittle jedoch.

Abschie­bungen jetzt Einbahn­straße

Nachdem zu gelun­genen Abschie­bungen immer zwei Teile gehören, nämlich Abschieber und Zurück­nehmer, erhebt sich schon die Frage, warum Deutsch­land aufgrund der Corona-Krise die Abschie­bungen gestoppt hat, jedoch umge­kehrt abge­scho­bene Rück­kehrer entge­gen­nimmt? Noch dazu wo es sich bei IS-Anhän­gern zumeist ohnehin um Personen handelt, denen man die deut­sche Staats­bür­ger­schaft nach­ge­schmissen hat und die mit Deutsch­land vermut­lich so viel gemein haben wie ein Elefant mit der Prima Balle­rina des Bolschoi Thea­ters. Des Weiteren wäre zu hinter­fragen, wieso der deut­sche Steu­er­zahler dazu­kommt, die Rolle der Väter einzu­nehmen und für den hoff­nungs­vollen Nach­wuchs der Wüsten­krieger zu sorgen, während diese gottes­fürch­tigen Märtyrer sich bereits im Para­dies mit jeweils 72 Jung­frauen vergnügen dürfen. Zumin­dest wenn man der Froh­bot­schaften beson­ders Spreng­gläu­biger Glauben schenken darf.