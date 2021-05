Der Ultra-Progres­si­vismus des ameri­ka­ni­schen Justiz­sys­tems hat eine Ursache: die Finan­zie­rung von Soros und Face­book. Dieser Ultra-Progres­si­vismus hat eine Folge: die Zunahme von Gewalt­ver­bre­chen und Morden in den gesamten Verei­nigten Staaten. Und alle haben einen gemein­samen Nenner: Bezirks­staats­an­wälte, die mit großen Spenden des links­li­be­ralen Tycoons George Soros und des Face­book-CEO Mark Zucker­berg gewählt wurden.

George Soros und Mark Zucker­berg nehmen das ehrgei­zige Ziel in Angriff, die ameri­ka­ni­sche Justiz radikal in eine ultra-progres­sive Rich­tung zu verän­dern, nachdem sie beson­ders nach­sich­tige und libe­rale Bezirks­staats­an­wälte gewählt haben. Wie The American Conser­va­tive erklärt, ist der Finan­zier und Gründer der Open Society Foun­da­tions bekannt dafür, dass er die Wahlen von weit links stehenden Bezirks­staats­an­wälten unter­stützt und finan­ziert. So sehr, dass der ehema­lige Gene­ral­staats­an­walt William Barr im Dezember 2019 George Soros vorwarf, er habe begonnen, „Leute zu wählen, die die Straf­ver­fol­gung nicht unter­stützen“, und erklärte, dass die von dem Finan­zier unter­stützten Bezirks­staats­an­wälte „in mehreren Städten immer stärker gewonnen haben und meiner Meinung nach die Polizei nicht ange­messen unter­stützen“. Wir könnten in eine Situa­tion geraten, in der Gemeinden, die die Polizei nicht unter­stützen, nicht den Schutz bekommen, den sie brauchen.“

Im November 2014 spen­dete Soros‘ Open Society Foun­da­tions 50 Millionen Dollar an die Kampagne der American Civil Liber­ties Union (ACLU) zur Been­di­gung der „Massen­in­haf­tie­rung“. ACLU bestä­tigte in einer Pres­se­mit­tei­lung die Spende der vom unga­risch­stäm­migen Tycoon gegrün­deten „phil­an­thro­pi­schen“ Orga­ni­sa­tion und bekräf­tigte ihr Enga­ge­ment, „die Inhaf­tie­rungs­rate in den Verei­nigten Staaten bis 2020 zu halbieren“, was „die ehrgei­zigste Anstren­gung zur Been­di­gung der Massen­in­haf­tie­rung in der ameri­ka­ni­schen Geschichte“ sein würde. Kurz nach der Spende begann Soros, progres­sive Bezirks­staats­an­wälte mit großen Summen zu finan­zieren. Ab 2015 gab er mehr als 18 Millionen Dollar aus und erzielte einen Erfolg nach dem anderen (nur sieben Nieder­lagen bei 29 Wahlen).

Darüber hinaus haben im letzten Jahr, seit dem Fall George Floyd, Gruppen, die Verdäch­tigen helfen, eine Kaution zu stellen, eben­falls stark zuge­nommen. Vize­prä­si­dentin Kamala Harris hat eine solche Gruppe geför­dert, den Minne­sota Freedom Fund, der allein im Jahr 2020 rund 35 Millionen Dollar erhielt.

Wie Soros hat auch Mark Zucker­berg Millionen von Dollar inves­tiert, um das ameri­ka­ni­sche Justiz­system zu verän­dern. Laut The American Conser­va­tive haben in der Tat der Face­book-CEO und seine Frau Priscilla Chan damit begonnen, Kauti­ons­fonds und Reform­gruppen zur Unter­stüt­zung der Staats­an­walt­schaft zu finan­zieren. In den Jahren 2019–2020 spen­dete die Chan Zucker­berg Initia­tive (CZI) 1 Million Dollar an das Projekt „Fair and Just Prose­cu­tion“ des Tides Centers, einer gemein­nüt­zigen Orga­ni­sa­tion, die sich für ein „Justiz­system einsetzt, das auf Fair­ness, Mitge­fühl und Verant­wort­lich­keit basiert.“

Das fast unmit­tel­bare Ergebnis dieses finan­zi­ellen Geld­se­gens für progres­sive und dekon­struk­ti­vis­ti­sche Bewe­gungen in den USA ist, dass die Gewalt­kri­mi­na­lität in den USA dank dieser linken Staats­an­wälte, die von Soros & Co. unter­stützt werden, ansteigt.

Die Umge­stal­tung des US-Justiz­sys­tems durch die Wahl von Bezirks­staats­an­wälten, die beson­ders „weich“ und nach­sichtig gegen­über bestimmten Perso­nen­gruppen sind, während sie gnadenlos und sadis­tisch sind, wenn es sich um Poli­zei­be­amte handelt, die auf der Ankla­ge­bank sitzen, macht die USA in der Tat zu einem weniger sicheren Land, als es früher einmal war, wie der ehema­lige Gene­ral­staats­an­walt William Barr voraussagte.

Wie verschie­dene in den letzten Monaten erho­bene Daten bestä­tigen, war 2020 ein Rekord­jahr für Gewalt­ver­bre­chen, und der durch die Pandemie ausge­löste soziale Notstand kann nicht die einzige Ursache dafür sein. Vorläu­fige Daten des FBI zeigen, dass die Mord­rate im Jahr 2020 in ganz Amerika gestiegen ist, und zwar um etwa 24,7 %, wenn man sie auf natio­naler Ebene misst. Der Straf­rechts­ex­perte John Roman sagte, der Anstieg im Jahr 2020 „ist der größte Anstieg der Gewalt, den wir seit 1960 gesehen haben, als wir anfingen, offi­zi­elle Krimi­na­li­täts­sta­tis­tiken zu sammeln.“ In Phil­adel­phia sind die Tötungs­de­likte seit April 2020 um 29 Prozent gestiegen, was 2020 zum gewalt­tä­tigsten Jahr der Stadt seit mehr als drei Jahr­zehnten macht. Larry Krasner, der Staats­an­walt von Phil­adel­phia, der 2017 fast 1,7 Millionen von Soros erhalten hat, schiebt hingegen die ganze Schuld auf die Schlie­ßungen und den Gesund­heits­not­stand. Doch selbst das linke Medium Poli­tico hat darauf hinge­wiesen, wie der expo­nen­ti­elle Anstieg der Krimi­na­lität und der Morde die Hingabe und die Fähig­keiten der allzu laxen und herab­las­senden Bezirks­staats­an­wälte in Frage stellt, die mit diesen riesigen Spenden von links­li­be­ralen Milli­ar­dären gewählt wurden.

Quelle: MTI