Von MARIA SCHNEIDER | Man hätte ja nicht glauben können, dass es noch schlimmer kommen könnte. Doch es kam schlimmer. Nach der Viel­fä­cher­stu­die­rerin, KPMG-Freundin, Handy­da­ten­löscherin und unge­wählten Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, Ursula von der Leyen, die wie ein Kanin­chen samt ihrer Kinder­schar aus dem Zylinder gezau­bert wurde, gefolgt von der saar­län­di­schen Faschings­putz­frau Anne­gret Kramp-Karren­bauer, wurde uns mit Chris­tine Lambrecht die nächste fach­fremde Frau präsen­tiert, die als Vertei­di­gungs­mi­nis­terin dilet­tieren will.

Alle drei Damen sind klas­si­sche Berufs­po­li­ti­ke­rinnen und vertreten meines Erach­tens nicht die normalen, hart arbei­tenden Bürge­rinnen. Frau von der Leyen, Tochter des nieder­säch­si­schen CDU-Minis­ter­prä­si­denten Ernst Albrecht, heira­tete in ein Adels­ge­schlecht ein und führte seit jeher ein privi­le­giertes Leben. Sie ist sich nicht zu schade, eine pein­liche Plus­ter­frisur zu tragen, um ihre körper­liche Klein­heit zu kompen­sieren. Noch pein­li­cher war ihr „Einsatz“ beim Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium: Koket­tie­rerei mit mili­tä­risch ange­hauchten Kostüm­chen, Säube­rung der Bundes­wehr­räume von Bildern „brauner“ Wehr­machts­an­ge­hö­riger (vermut­lich eine unan­ge­brachte Remi­nis­zenz an ihre „mütter­liche“ Über­grif­fig­keit in den Zimmern ihrer Kinder), Einrich­tung von Kitas und Wickel­stuben auf Bundes­wehr­ge­länden, unsach­ge­mäße Kritik an Sturm­ge­wehren u.v.m.

Fach­lich komplett unbeleckt

Flin­te­nu­schi wurde sodann durch AKK ersetzt – die Teufelin also durch das Belze­mäd­chen aus dem Saar­land ausge­trieben. Von 2019 bis 2021 schwebte AKK wie eine schwer­gän­gige Drohne über den deut­schen Truppen, schaffte es aber immerhin, neue Panzer, Heli­ko­pter, Hosen und Stiefel anzu­schaffen und kosten­lose Bahn­fahrten für unser Jungs durch­zu­setzen. Gemeinsam mit Peter Altmaier, der vermut­lich noch nie den Einstieg in einen Panzer geschafft hat und vermut­lich auch nie mehr schaffen wird, erklärte AKK am 9.10.2021 ihren Mandats­ver­zicht. Außer meinen Steu­er­gel­dern, die sicher­lich weiterhin in Hülle und Fülle an Frau Kramp-Karren­bauer fließen werden, werde ich nichts an ihr vermissen.

Nun die Krönung: Frau Chris­tine Lambrecht wurde vom schon in seiner Verei­di­gungs­formel gott­losen Wire­card-Scholz zur Vertei­di­gungs­mi­nis­terin ernannt. Frau Lambrecht hat ganze 11 Jahre (1984 – 1995) für ihr Studium der Rechts­wis­sen­schaft benö­tigt. Danach folgte ihr Magister in Verwal­tungs­wis­sen­schaften – wahr­schein­lich eine gute Ergän­zung für ihre Polit­kar­riere. In der SPD ist Frau Lambrecht seit 1982 aktiv und hat es nun endlich im lustigen Minis­te­ri­um­s­rin­gel­reihen geschafft, nach Stationen im Bundes­justiz- und Fami­li­en­mi­nis­te­rium ihren Anker als komplett fach­fremde Person im Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium zu setzen. Der Dienst­grad „Gefreite“ wäre für das, was diese neue Minis­terin an mili­tä­ri­scher „Erfah­rung“ mitbringt, noch schmei­chel­haft. Trotzdem hat sie nun die Befehls- und Komman­do­ge­walt über die Streit­kräfte im Frieden inne.

Zu ihrer vorhe­rigen Posi­tion als Justiz­mi­nis­terin merkte Frau Lambrecht in „Vorwärts“ an:

„Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich so weit­rei­chende Grund­rechts­ein­schrän­kungen beschließen muss“.

Weiter erläu­terte sie, dass die Pandemie diese Einschrän­kungen erfor­der­lich gemacht habe in der Abwä­gung von Grund­rechten und Schutz für Leben und Gesundheit.

Nun wissen wir wenigs­tens, wer in den letzten 18 Monaten die Vernich­tung zahl­loser Exis­tenzen „beschlossen“ und das einsame Sterben einge­ker­kerter Senioren in Alters­heimen auf dem Gewissen hat und es dennoch geschafft hat, sich geschickt vor der Öffent­lich­keit in juris­ti­schen Winkeln wegzuducken.

Wie von Stalins Weihnachtswunschzettel

Dies lässt nichts Gutes für das neue Amt ahnen und zeigt, woher der auto­ri­täre Wind bei Frau Lambrecht weht – nämlich stramm von links. Frau Lambrechts Wiki­pedia-Eintrag zu ihrer Agenda als Justiz­mi­nis­terin liest sich wie Stalins Weih­nachts­wunsch­zettel und deutet bereits an, welche Einstel­lungen sie in das ihr zuge­schus­terte Amt als Vertei­di­gungs­mi­nis­terin mitbringt:

Verschär­fung des Netz­werk­durch­set­zungs­ge­setzes und Anzeige von soge­nannter Hass­kri­mi­na­lität. Sprich: Zensur.

Paket­boten-Schutz-Gesetz, um eine Umge­hung von Arbeit­neh­mer­rechten zu verhin­dern. Ein Problem, das wir ohne massiven Zuzug und Lohn­dum­ping der Migranten gar nicht hätten.

Enteig­nungen privater Wohnungs­un­ter­nehmen sollen als „letztes Mittel“ möglich sein. Sprich: Kommunismus.

Verlän­ge­rung der Miet­preis­bremse. Wieder: Kommunismus.

Inter­es­sant ist Frau Lambrechts Auffas­sung, dass unver­hei­ra­tete Männer, deren Vater­schaft aner­kannt wurde, erst mit Zustim­mung der Mutter das Sorge­recht erhalten. Sprich: Diskri­mi­nie­rung von Männern und der tradi­tio­nellen Familie.

Und als beson­deres Schman­kerl: Verschär­fung des Waffenrechts.

Man ahnt, wie eine Frau ticken muss, die sich derar­tige poli­ti­sche Ziele bereits im Justiz­res­sort auf die Fahne geschrieben hat.

Nun, in ihrer neuen Funk­tion als Vertei­di­gungs­mi­nis­terin, möchte Frau Lambrecht Bundes­wehr­ein­sätze im Ausland über­prüfen und „ständig evalu­ieren“. Zudem bräuchte man ange­sichts der Erfah­rungen beim Afgha­ni­stan-Einsatz einen Plan für die Been­di­gung der Auslands­man­date („Exit-Stra­tegie“). (Quelle: Bild). Wieder liest man hier zwischen den Zeilen ein mehr oder weniger stark ausge­prägtes Streben nach Kontrolle heraus.

Weitere Demü­ti­gung von Gene­ra­lität und Truppe

Schade, dass Frau Lambrecht die Exit-Stra­tegie nicht auf ihre eigene, poli­ti­sche Karriere anwendet. Denn als hätten wir nicht schon genug gelitten, haben wir nach Flin­te­nu­schi und AKK, dem erlo­schenen „Rock Star“ unter den Vertei­di­gungs­mi­nis­tern, nun Frau Lambrecht an der Backe, die wie ihre beiden Vorgän­ge­rinnen m.E. nichts, aber auch GAR NICHTS in diesem Amt zu suchen hat. Wenn Frau Lambrecht eine mili­tä­ri­sche Ausbil­dung und Kampf­erfah­rung vorzu­weisen hätte, könnte man sie in diesem Amt noch akzep­tieren – vorbe­halt­lich der entspre­chenden Führungs­qua­li­täten. Da dies weder bei den beiden Vorgän­ge­rinnen noch bei Frau Lambrecht der Fall ist, betrachte ich es als Leicht­sinn, als Fahr­läs­sig­keit, als eine Störung der Hand­lungs­fä­hig­keit der Streit­kräfte und damit der deut­schen Vertei­di­gungs­be­reit­schaft, erneut eine fach­fremde Frau für ein solch wich­tiges Amt einzusetzen.

Die Ernen­nung von Frau Lambrecht als Vertei­di­gungs­mi­nis­terin ist eine weitere Demü­ti­gung der Gene­ra­lität sowie der Soldaten und Solda­tinnen, die an der Waffe ausge­bildet wurden, um für unseren Schutz zu kämpfen. Dass Frau Lambrecht dieses Amt über­haupt ange­nommen hat, werte ich als Macht­streben und maßlose Selbst­über­schät­zung. Durch ihre Ernen­nung wird die Sicher­heit unseres Landes und – im schlimmsten Fall – unsere körper­liche Unver­sehrt­heit aufs Spiel gesetzt.

Frau Chris­tine Lambrecht sollte unver­züg­lich aus diesem Amt entfernt werden. Als Beschäf­ti­gungs­the­rapie für die frei­wer­denden Stunden schlage ich folgendes vor:

Mit 56 Jahren könnte Frau Lambrecht einfach in Rente gehen und sich nütz­lich machen, indem sie Apfel­brei kocht. Oder sie könnte mit Annelena Baer­bock und ihren Kobolden spielen, was die kaum zu vermei­dende Rufschä­di­gung für Deutsch­land abwenden würde, die Anna­lena als Außen­mi­nis­terin als über­große Pein­lich­keit für vernünf­tige Frauen anrichten würde – pardon – wird.

Es bleibt einfach dabei: Ein Schuster sollte bei seinen Leisten bleiben – in diesem Falle also bei den Rechtswissenschaften.

Berufs­po­li­tiker richten unser Land zugrunde

Außerdem sollte man folgende bittere Erkenntnis beher­zigen: Berufs­po­li­tiker und fach­fremde Personen in Regie­rungs­äm­tern haben in den letzten Jahr­zehnten unser Land zugrun­de­ge­richtet. Daher sollten Berufs­po­li­tiker wie Cem Özdemir, Robert Habeck, Joschka Fischer, Anton Hofreiter, Olaf Scholz u.v.m. auf ihre eigent­liche Tätig­keit bzw. Nicht­qua­li­fi­ka­tion (Hartz-IV-Empfänger, arbeits­lose Juristen, Biologen und Geis­tes­wis­sen­schaftler, Taxi­fahrer usw.) unter Erstat­tung der Diäten zurück­ge­stuft werden. Das Gleiche gilt für Frauen wie Frau Lambrecht, Frau Roth, Frau Kipping, Frau von der Leyen, AKK, Anna­lena Baer­bock und viele mehr, die wie die männ­li­chen Berufs­po­li­tiker in den aller­meisten Fällen extreme Schwie­rig­keiten hätten, irgend­eine Beschäf­ti­gung in der freien Wirt­schaft zu finden.

Der ange­mes­sene Arbeits­platz für diese Männer wäre eine Baustelle oder ein Fahr­un­ter­nehmen. Viele von ihnen bliebe vermut­lich gar keine andere Wahl, als dem Sozi­al­staat zur Last zu fallen. Für die oben genannten Frauen wäre ein Platz in der Küche ange­messen. Denn dort können sie am wenigsten Schaden für all die zahl­losen flei­ßigen, gut ausge­bil­deten und kompe­tenten Frauen anrichten, die in der freien Wirt­schaft profes­sio­nell ihrem Beruf ausüben möchten, ohne einen Groß­teil ihrer Steuern für die exor­bi­tanten, unver­dienten Diäten der Verrä­te­rinnen am eigenen Geschlecht abtreten zu müssen.

Abschlie­ßend empfehle ich Frau Lambrecht noch wärms­tens das folgende Video von Reser­visten und Soldaten zum Impf­zwang. Gut zuhören und lernen, Frau Ministerin!

(Zur Sicher­heit: Drei Links zum selben Video).

gloria.tv/post/PNJMmSXHQJCE6jJb74inMLcUM/embed/autoplay





Zur Autorin:

Maria Schneider ist freie Autorin und Essay­istin. In ihren Essays beschreibt sie die deut­sche Gesell­schaft, die sich seit der Grenz­öff­nung 2015 in atem­be­rau­bendem Tempo verän­dert. Darüber hinaus verfasst sie Reise­be­richte und führt neben ihrer Berufs­tä­tig­keit seit November 2020 den Blog Conservo, der 2010 von Peter Helmes gegründet wurde. Kontakt: Maria_​Schneider@​mailbox.​org