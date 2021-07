Krisz­tina Dócza Edith



- Ich will diese kranke Ideo­logie nicht nach Europa bringen“, sagte Sebas­tian Kurz, der sich um die Ausbrei­tung extre­mis­ti­scher isla­mis­ti­scher Ansichten in Europa sorgt und in einem Zeitungs­in­ter­view klar­stellte, dass die Abschie­bung afgha­ni­scher Flücht­linge aus Öster­reich trotz des Abzugs der auslän­di­schen Truppen aus Afgha­ni­stan weiter­gehen wird. Der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler sagte auch, er befürchte eine Wieder­ho­lung der Flücht­lings­krise von 2015, wenn die Afghanen ankommen, nur wenige Tage nachdem Angela Merkel sich ähnlich geäu­ßert hatte.

Der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz hat vor einem Anstieg der Flücht­lings­zahlen aus Afgha­ni­stan gewarnt. In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung sagte er, er befürchte, dass sich in Deutsch­land und Öster­reich die Flücht­lings­krise von 2015 wieder­holen könnte. Um eine Wieder­ho­lung der Ereig­nisse von vor sechs Jahren zu vermeiden, werde die öster­rei­chi­sche Regie­rung weiterhin Afghanen abschieben, auch wenn das südasia­ti­sche Land unter die Herr­schaft der Taliban falle, so Kurz. Der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler begrün­dete seine Entschei­dung damit, dass Zivi­listen statt in euro­päi­sche Staaten wie Deutsch­land, Öster­reich und Schweden in sichere Gebiete Afgha­ni­stans unter Kontrolle der Regie­rungs­truppen sowie in Nach­bar­länder und sogar in die Türkei gehen könnten.

- Wir in der Euro­päi­schen Union müssen in diesem Sommer Maßnahmen ergreifen, um eine weitere Migran­ten­krise wie die von 2015 zu verhindern.

- Er fügte hinzu: „Die Aufnahme von vor den Taliban flie­henden Zivi­listen in Öster­reich oder Deutsch­land wird die Probleme Afgha­ni­stans nicht lösen.

Der öster­rei­chi­sche Poli­tiker sagte auch, dass mit dem Zustrom von afgha­ni­schen Flücht­lingen die Gefahr einer Zunahme der Gewalt­kri­mi­na­lität bestehe. Laut Kurz zeigt die öster­rei­chi­sche Krimi­nal­sta­tistik, dass die Behörden nun mit Fällen zu tun haben, die vor dem großen Zustrom von Migranten beispiellos waren, und dass die Zahlen bestimmter Verbre­chen, wie Gewalt gegen Frauen und andere Gewalt­ver­bre­chen, ansteigen.

- Ich will diese kranke Ideo­logie nicht nach Europa bringen

- sagte die Bundes­kanz­lerin, die auch über die Verbrei­tung extre­mis­ti­scher isla­mis­ti­scher Ansichten besorgt ist.

Kurz sagte, dass nicht alle Flücht­linge gleich sind, einige haben sich leicht und gut inte­griert, aber es sind auch einige auf dem Konti­nent ange­kommen, die nicht mit den euro­päi­schen Werten über­ein­stimmen, wie z.B. die Unter­stüt­zung der Rechte der Frauen. Der Poli­tiker erin­nerte daran, dass Ende Juni ein 13-jähriges Mädchen in Wien von einem 16- und einem 18-jährigen afgha­ni­schen Migranten unter Drogen gesetzt und anschlie­ßend verge­wal­tigt und ermordet wurde. Die Kanz­lerin sagte, dass sich die Sicher­heits­lage in ganz Europa in letzter Zeit durch den großen Zustrom von Migranten verschlech­tert habe.

Kurz ist nicht der einzige euro­päi­sche Poli­tiker, der sich in letzter Zeit in Über­ein­stim­mung mit der unga­ri­schen Einwan­de­rungs­po­litik geäu­ßert hat, denn auch Angela Merkel hat sich über­ra­schend extrem ableh­nend gegen­über afgha­ni­schen Einwan­de­rern geäu­ßert, und zwar in einem Maße, dass Bild die Worte der deut­schen Bundes­kanz­lerin als histo­ri­sche Kehrt­wende und das Ende der Will­kom­mens­kultur-Politik bezeich­nete. Auf einer Pres­se­kon­fe­renz fragte die deut­sche Tages­zei­tung den Kanzler, der sich in den letzten Wochen seiner Amts­zeit befindet, ob von der Bundes­re­gie­rung ein ähnli­ches Vorgehen bei der wahr­schein­lich einset­zenden Flut von afgha­ni­schen Flücht­lingen zu erwarten sei, wie in der Flücht­lings­krise 2015, als Berlin Hundert­tau­sende von Syrern aufnahm, die vor dem Bürger­krieg flohen. Aber Merkel sagte, dass viele Afghanen bereits aufge­nommen worden seien und dass ein anderer Ansatz für das Problem notwendig sei. Die Jour­na­listen der Zeitung sagen, die Aussage der Bundes­kanz­lerin sei eine klare Botschaft an die Millionen Afghanen auf dem Weg nach Deutsch­land, zu Hause zu bleiben. Obwohl die deut­sche Bundes­kanz­lerin, die von Migranten als „Mutter“ titu­liert wurde, vor ein paar Jahren lächelte, als sie für ein Foto mit Flücht­lingen neben ihnen stand, machte Merkel laut Bild klar, dass sich die Flücht­lings­krise von 2015 nicht wieder­holen darf. Pres­se­be­richten zufolge plant Berlin vorerst keine Ausset­zung der Abschie­bung von afgha­ni­schen Flüchtlingen.

- Wer keine Aufent­halts­er­laubnis in Deutsch­land erhält, darf nicht im Land bleiben

- sagte Regie­rungs­spre­cher Steffen Seibert zuvor.

Migra­ti­ons­routen mit Afghanen gesättigt

Vor einigen Jahren verließen Syrer ihr Land, um vor dem Bürger­krieg zu fliehen, und mit dem Abzug der auslän­di­schen Truppen aus Afgha­ni­stan und der sich verschlech­ternden Situa­tion in Afgha­ni­stan wird nun ein Zustrom von Afghanen, die vor den Taliban fliehen, in Europa erwartet. Laut UN-Statis­tiken sind Afghanen schon seit einiger Zeit die größte Gruppe unter den Ankömm­lingen, und ihre Zahl ist seit den Ankün­di­gungen von US-Präsi­dent Joe Biden und der NATO zum Trup­pen­abzug weiter gestiegen. Experten schätzen die afgha­ni­sche Diaspora in Deutsch­land auf fast 300.000, in Öster­reich sind es mehr als 45.000. Laut Bild wurden im ersten Halb­jahr 61 347 Asyl­an­träge in Deutsch­land gestellt, davon 8498 von Afghanen. Die Zeitung berichtet auch, dass die Behörden im glei­chen Zeit­raum 3.080 afgha­ni­schen Asyl­be­wer­bern Visa erteilt haben, von denen etwa 2.400 örtliche Hilfs­kräfte der in Afgha­ni­stan statio­nierten deut­schen Truppen waren. Ange­sichts des jüngsten UN-Berichts, der einen 47-prozen­tigen Anstieg der zivilen Opfer in Afgha­ni­stan im Vergleich zum Vorjahr zeigt, ist es nicht verwun­der­lich, dass führende Poli­tiker in Europa einen Ansturm afgha­ni­scher Flücht­linge befürchten.

Quelle: Magyar Nemzet