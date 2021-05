Zielony program = program globalistów

Autor: Álvaro Peñas

Poli­ty­czny ekolo­gizm był często wykor­zy­sty­wany jako przy­krywka, jako akcep­tow­alny sztandar, pod którym można było ukryć idee, które miały niewiele wspól­nego z ochroną środo­wiska i z pewnością były o wiele mniej akcep­tow­alne. Podczas zimnej wojny, kiedy ZSRR i kraje komu­nis­ty­czne zanie­c­zy­szc­zały wszystko i przepro­wad­zały wszel­kiego rodzaju próby nuklearne, zachodnie partie komu­nis­ty­czne przy­jęły rady­kalny ekolo­gizm i pacy­fizm, potę­piając nieodłączne niszczenie planety przez system kapi­ta­lis­ty­czny. Byli to tzw. arbu­zowi ekolodzy: zieloni na zewnątrz, czer­woni w środku. W Niemc­zech Zachod­nich, kolebce głównej Partii Ziel­onych w Europie, wschod­nio­nie­miecka tajna policja, Stasi, z powodze­niem infil­tro­wała ruch Ziel­onych. Najgłoś­nie­jszy był przy­padek Dirka Schnei­dera, rzecz­nika frakcji Ziel­onych w Bundes­tagu, który w 1983 roku stał na czele dele­gacji party­jnej do NRD. Pod jego wpływem i innych podob­nych mu infil­tra­torów, Zieloni opowied­zieli się za NRD i prze­ciwko zjed­no­czeniu Niemiec jako „zagrożeniu dla pokoju“. W paźd­zier­niku 1991 r. Schneider został zaden­un­c­jo­wany za to, że przez 10 lat pracował jako infor­mator Stasi pod pseudonimem Ludwig. W 2016 roku Zieloni zlecili histo­rykom Jensowi Gieseke i Andrei Bahr przepro­wadzenie badania, które miało wyjaśnić obec­ność agentów Stasi w ich orga­ni­zacji. Zdaniem partii, około dwud­zi­estu infil­tra­torów nie osią­g­nęło swoich celów, co jest raczej wątpliwe, biorąc pod uwagę stosunek Ziel­onych do NRD i ogromne poro­zu­mienie progra­mowe z Die Linke, spad­ko­bier­cami real­nego socja­lizmu, zwłaszcza że ilus­tru­jące ten artykuł plakaty zapowia­da­jące tego­ro­czny Kongres Młod­zieży Ziel­onych z hasłem „Many Strug­gles, One Struggle“ przy­po­mi­nają propa­gan­dowe plakaty Związku Radzieckiego wyznac­za­jące drogę „do socjalizmu“.

Jednak model sowiecki czy model Stasi nie sprze­daje się zbyt dobrze w dzisie­jszym świecie, za to ekolo­gizm tak. Według najnows­zych sondaży, Bündnis 90/Die Grünen i ich kandy­datka Anna­lena Baer­bock są wiodącą partią w Niemc­zech z intencją głoso­wania na poziomie 27–25%, od jednego do trzech punktów procen­to­wych więcej niż konser­wa­tyści z CDU/CSU (24%), następnie socja­l­de­mo­kraci (13%), libe­r­ałowie (12%), patrioci z Alter­na­tywy dla Niemiec (11%) i Die Linke (7%). Te sondaże są bardzo ważne, ponieważ we wrześniu przy­szłego roku odbędą się wybory do Bundes­tagu. Istnieją dwa powody nagłego wzrostu liczby Ziel­onych. Po pierwsze, słabość partii Angeli Merkel, CDU, która przeżywa poważny kryzys przy­wództwa i jest zaśmie­cona spra­wami korup­cy­jnymi. Według sondaży, ponad połowa jej wyborców z 2017 roku nie poprze jej już w 2021 roku, a 16% zagło­suje na Ziel­onych. Po drugie, co jest niewąt­pliwie głównym powodem tej odno­wionej sympatii społecznej: bezgra­niczne poparcie niemieckich mediów dla Baer­bock, pomimo jej braku doświad­czenia poza poli­tyką partyjną. Media nie tylko chwalą kandy­datkę Ziel­onych, ale niek­tóre, jak Tages­spiegel, suge­rują nawet, że być może społec­zeństwo niemieckie nie jest jeszcze gotowe na kogoś takiego jak ona.

To wsparcie medi­alne ma sens, gdy spojr­zymy na zieloną poli­tykę, która jest jednym z głównych motorów Agendy 2030 i globa­lizmu. Wyst­arczy spojrzeć na to, jak ONZ i inne insty­tucje międ­zy­na­r­odowe zwróciły się ku takim zjawiskom, jak Piątki dla Przy­szłości i ich prorok Greta Thun­berg. Pod pretekstem ekologii przyj­muje się ustawy o zmia­nach klima­ty­cz­nych, jak to właśnie miało miejsce w Hiszpanii i Francji, co dopro­wadzi do bezro­bocia, wzrostu podatków, deindus­tria­li­zacji i utraty naszej nieza­leż­ności ener­ge­ty­cznej lub, co jest tym samym, utraty suwe­ren­ności narodowej, co jest głównym celem poli­tyki globa­lis­ty­cznej. Ale to nie jest jedyny punkt poro­zu­mi­enia między programem Ziel­onych a programem globa­listów, który poza tym podziela wszystkie mantry progre­sy­wizmu i różno­rod­ności; obydwie te grupy wspólnie popierają masową imigrację.

Niemieccy Zieloni, podobnie jak media głów­nego nurtu, wydają się być niep­omni wszyst­kich problemów inte­gra­cy­jnych i gospod­ar­c­zych (według rządu koszt dla Niemiec w 2018 roku wyniósł 23 mld euro) spowo­do­wanych masowym napływem migrantów w 2015 roku. Dla Baer­bocka to jednak niei­s­totne, gdyż domaga się on jeszcze więks­zych kwot migrantów dla Niemiec: „Pilnie potrze­bu­jemy dodat­ko­wych kwot. Dzie­siątki (niemieckich) gmin są gotowe.“ A także dla Europy: „Kwoty ucho­dźców powinny być jak najs­zyb­ciej rozdzielane w UE, aby tam przepro­wadzać proce­dury azylowe.“ Inni człon­kowie jej partii złożyli podobne oświad­czenia. Michael Kellner, feder­alny dyrektor poli­ty­czny, napisał na Twit­terze: „Jeśli UE chce pozostać wierna idei euro­pe­js­kiej, to potrzebna jest soli­dar­ność. Ucho­dźcy na wyspach greckich muszą zostać ewakuo­wani. Niemcy powinny prze­wodzić i przyj­mować ucho­dźców także na zewnę­trz­nych grani­cach Europy.“ Zielona Młod­zież posunęła się o krok dalej, wzywając do wykor­zy­stania funduszy UE na promy do trans­portu migrantów z Afryki, zamiast wyda­wania ich na agencję ochrony granic, taką jak Frontex. Dodając swoją histerię klima­ty­czną do tej proimi­gra­cy­jnej żarli­wości, Zieloni przy­go­towali w 2020 roku propo­zycję, aby Niemcy przy­jęły w przy­szłości 150 milionów ucho­dźców klima­ty­cz­nych. Żądanie, w którym zgad­zają się z Piąt­kami dla Przy­szłości: „Euro­pe­jskie pode­jście w Grecji jest nieludzkie. W świecie, w którym kraje rozwi­nięte zmus­zają coraz więcej ludzi do ucie­czki z powodu kryzysu klima­ty­cz­nego, potrze­bu­jemy wyraź­nego poszano­wania praw podstawowych.“

W Europie Zieloni podążają za tym samym trendem co ich niemieccy zwol­en­nicy, prowadząc w Parla­mencie Euro­pe­jskim kampanię pod hasłem „Europa wita“, wska­zując na ponad 500 miast i mias­teczek goto­wych na przy­jęcie kole­jnych migrantów. Innym krajem o silnej obec­ności Ziel­onych jest Szwecja, gdzie Zieloni są częścią rządu. Ich rzecz­niczka i obecna minister ds. równou­pra­w­ni­enia i mieszkal­nictwa, Märta Stenevi, wygło­siła 1 kwietnia kontro­wer­syjne oświad­czenie, w którym stwier­d­ziła, że biali, urodzeni w Szwecji Szwedzi powinni ustąpić, aby kobiety z zagra­nicz­nych mnie­js­zości mogły rządzić Szwecją. Wygląda na to, że nie uważa się za białą Szwedkę, chociaż nią jest; z drugiej strony nie zrezy­gno­wała jeszcze z urzędu. Przy całej tej endo­fo­bicznej reto­ryce, tak typowej dla lewicy, należy wspom­nieć o innym Szwedzie, Larsie Ahlforsie, liderze Partii Ziel­onych w Eslöv, 20-tysięcznym mias­teczku w połud­niowej Szwecji, który powied­ział, że jeśli Szwedom nie podoba się wielo­kul­tur­o­wość, powinni ją opuścić. Partia później przepro­siła, twier­dząc, że była to „ironiczna“ wypo­wiedź. W Hiszpanii przed­sta­wi­cielem zielonej linii jest EQUO, partia założona w 2011 roku, która starto­wała w poszc­ze­gól­nych wybo­rach w koalicji z Izquierda Unida i Podemos, ale w 2019 roku opuściła purpu­rową koalicję, dołąc­zając do partii Iñigo Erre­jóna, Más Madrid, i Compromis. Más Madrid chce podjąć wyzwanie modelu niemieckiego i stanąć na czele „zielonej fali“ po dobrych wyni­kach w wybo­rach samor­zą­do­wych w Madrycie. Dosko­nała przy­krywka i sprytna stra­tegia dla tych samych ideałów, w których stag­nacji tkwi Podemos, ale poma­lo­wana na zielono i być może mniej przer­aża­jąca. Arbu­zowy ekolo­gizm nie prze­stał istnieć, po prostu dosto­sował się do czasów i chce nas dopro­wadzić nie do dykta­tury prole­ta­riatu, ale do dykta­tury elit.

Pasjonat historii i zapa­lony podróżnik, dosko­nale zna kraje Europy Wschod­niej, do których często jeździ, a których sytu­ację poli­ty­czną dobrze zna dzięki kontaktom z dzien­nikarzami i poli­ty­kami partii patrio­ty­cz­nych wielu z tych krajów.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie EL CORREO DE ESPAÑA, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.