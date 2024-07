Woke Medienzensur in Polen wegen Kritik an Lenon-Song

Wie sehr die EU mittlerweile eine totalitaristische Gesinnungs-Diktatur geworden ist, erkennt man an der unterschwellig wohlwollenden, hysterisierenden Schlagzeile von „BILD“:

„ “Skandalöse Worte”: TV-Moderator nach Eröffnungsfeier suspendiert!”

Das Framing suggeriert hinterhältig, dass die Kündigung wegen angeblicher “skandalöser Worte” gerechtfertigt sein muss.

Auf welche es dann auch endlich…

…„Konsequenzen nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris!“…

…durch die polnischen Medien-Zensoren des ultra-libertären Tusk-Regimes gesetzt hat.

Orwellsche Umkehrung der Realität

Nicht die Blasphemisierung von Da Vincis „Letztes Abendmahl“ bei der Olympia-Eröffnung war der Skandal. Sondern : Dass der polnische Moderator Przemysław Babiarz es gewagt hatte, ein Mosaik der Eröffnungs-Show zu kritisieren:

Als nämlich die schwarze Sängerin Juliette Armanet das Lied „Imagine“ – die inoffizielle Olympia-Hymne – gesungen hatte,…

…“spottete Babiarz während der Live-Übertragung: „Eine Welt ohne Himmel, Nationen und Religionen. Diese Vision des Friedens, der für alle Menschen gelten soll. Das ist leider eine Vision des Kommunismus.“ (BILD)

Mittlerweile verliert man im Freien Westen schon seinen Job, wenn man einen Schlagersänger aus den 70ern kritisiert. Dessen Cancel Culture-Ideologie das Olympische Komitee als Umerziehungs-Anstalt des globalistischen Tiefen Staates verwendet. Denn – wie die BILD im Dienste dieser globalistischen Kultur-Industrie willfährig wiederholend begründet…:

“Lennon singt von einer Welt ohne Himmel, ohne Nationen und ohne Religion. Eine Welt, in der Menschen einfach in Frieden leben würden. Werte, die auch das Olympische Komitee verkörpert.“

Genau das aber sind die Ziele versteckten Globalismus: Etwa die Zerstörung der Nationen durch die Massenmigration…

Somit also hat der polnische Sender “Telewizja Polska” hat mit sofortiger Wirkung ab Samstagnachmittag seinen in Polen überaus beliebten Moderator Przemysław Babiarz suspendiert und darf während der Olympischen Spiele nicht mehr ans Mikrofon.

Maos Kulturrevolution reloaded: “Bestrafe einen. Erziehe Hunderte”

Begründet wird alles auch damit, dass “umgehend” aus des Moderators zynische Kritik…

…”tausende User auf X verstört und wütend auf diese Einschätzung reagierten.“

Ein angeblicher Shitstorm des ultralinken Pöbels als Auftakt zu einer woken Umerziehung i Mediensektor.

„Gegenseitiges Verständnis, Toleranz, Versöhnung – das sind nicht nur die olympischen Grundideen, sie sind auch die Grundlage der Standards, die das neue polnische Fernsehen leiten. Es gibt keine Zustimmung, sie zu brechen.“

Größtes polnisches Fernsehen unter Tusk-Umerziehungs-Zensur

Ist doch “Telewizja Polska” seit 1952 Polens größter und ältester öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sozusagen das Staats-TV.

Interessant auch: Nach dem Wahlsieg der rechten Partei “Recht und Gerechtigkeit” (PiS) 2015 wurde der Sender von den Linken als PiS-“Propaganda-Arm” der PiS[3] und “Fabrik des Hasses” desavouiert. Und in diesem Sinne einer liken Angst vor nicht-woken Inhalten begann 2023, nach dem Wahlsieg der linken Tusk-Bürgerplattform, im Jahr 2023 ein neu ernannter Kulturminister mit der links-woken Umstrukturierung des Senders und versucht es zu liquidieren. Nur das Veto des PiS-Staatspräsidenten Andrzej Duda, vom 27. Dezember 2023 verhinderte damals die Liquidierung des Senders.

In Wirklichkeit nämlich sind alle Vorwürfe des linken EU-Establishments, etwa an die ungarische Regierung wegen Presse-Zensur, nichts anderes als eine hysterische Selbstprojektion. Man stelle sich vor, so etwas wäre in Ungarn passiert: Ein Star-Moderator wird wegen anti-chritslichet Kritik suspendiert,

Die große Angst der Cancel-Culture-Ideologen vor kritischem Humor

Krtischer Humor: Nichts fürchten die ideologischen Tusk-Umerzieher mehr, Und das zeigt auch deren Schwäche, an der sie letztlich scheitern werden.

„Przemysław Babiarz wurde nach den gestrigen skandalösen Worten von seinen offiziellen Pflichten suspendiert und wird nicht mehr während der Olympischen Spiele im Einsatz sein.“

Und die “BILD” legt, als gleichgeschaltetes Woke-Medium auch noch unterwürfig-kiecherisch nach:

“Verrückt: Bereits vor zwei Jahren hatte Babiarz bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking den Song „Imagine“ in einem identischen Tonfall verspottet. Damals beließ es sein Sender noch bei einer Ermahnung. Nun also die Suspendierung!“

