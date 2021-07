In Öster­reich wurden Steuern in der Höhe von 5,7 Milli­arden Euro wurden wegen der Coro­na­krise gestundet oder herab­ge­setzt, meldet das Finanz­mi­nis­te­rium. Steu­er­schulden können jedoch auf die Geschäfts­führer als Haftung zurück­fallen, wenn die Rück­zah­lung nicht gelingt. Umge­kehrte Beweis­last und der § 159 StBG bezüg­lich „Grob fahr­läs­sige Beein­träch­ti­gung von Gläu­bi­ger­inter­essen“ drohen den Geschäfts­füh­rern von Kapitalgesellschaften.Die im Corona-Lock­down gestun­deten Steuern und Abgaben müssen ab Juli zurück­er­stattet werden. Der 30. Juni 2021 war der letzte Tag der Stun­dung. Unter­nehmen konnten in Finanz-Online ganz einfach eine Raten­zah­lung für die Steu­er­schulden bean­tragen, ohne lange Gegen­fragen. Die Finanz gibt sich derzeit lamm­fromm und mit vernünf­tigen Begrün­dungen werden die Argu­mente akzep­tiert. Das läuft bei den Sozi­al­ver­si­che­rungen (SV, OGK) viel spie­ßiger, sagt Dr. Johann Hüth­mair vom Verein ReSTART.



In den ersten drei Monaten bis September werden bekannt­lich nied­rigen Raten von weniger als 1,0 tole­riert. Das dürfte die Insol­venz­welle noch etwas hinauszögern.Vorsicht Falle: Geschäfts­führer von Kapi­tal­ge­sell­schaften, die in Zahlungs­sto­ckung geraten, werden schlaf­lose Nächte bekommen, wenn sie mit der Raten­zah­lung in Verzug geraten. Geschäfts­führer könnten persön­lich für die Steu­er­schulden des Unter­neh­mens in Haftung genommen werden. Beim Ansu­chen um Frist­ver­län­ge­rung (Mora­to­rium, Stun­dung) sei anzu­geben, dass die Stun­dung die Einbring­lich­keit der Schuld nicht gefährdet, es sich um eine Zahlungs­sto­ckung handelt und um keine Über­schul­dung oder Zahlungs­un­fä­hig­keit (§ 69 Abs. 2 IO). Geschäfts­führer müssen dann den Beweis antreten (Beweis­last­um­kehr), um nicht privat zur Kasse gebeten zu werden.

Umzu­schulden ist dabei keine kluge Option, da „grob fahr­läs­sige Beein­träch­ti­gung von Gläu­bi­ger­inter­essen“ beson­ders bei List oft zusätz­lich die Emotionen wach­rüt­telt, wenn sich Gläu­biger über­vor­teilt fühlen. Den Verwal­tern fremden Geldes stößt es übel auf, wenn Vorstands­ver­träge verlän­gert werden sollen; einer List aufge­sessen zu sein, gefällt dem Aufsichtsrat nicht. Aufgrund der Pandemie sind viele Impon­de­ra­bi­lien geben, für die es bisher keine Anzei­chen gab. Die Raten wären auch frist­ge­recht zu bezahlen, das wird system­tech­nisch über­wacht. Wer in Verzug gerät, sollte vor dem Termin um Stre­ckung ersu­chen und alle Gläu­biger gleich behan­deln. Es könnte sonst auch die Finanz den gesamten Betrag fällig stellen, die Strecke zur Insol­venz ist dann meist kurz.

Die OGK hat ab Juli die Zinsen auf 1,38 % gesenkt, bei der Finanz sind es aktuell 2,0 % p.A. Die Banken fordern ähnliche Zinsen mit stei­gender Tendenz, da die Infla­tion im Juni 2021 bei 2,7 % liegen dürfte, wie verlaut­bart wurde.

In der Gastro­nomie und Tourismus sowie in Klein­be­trieben werden die Raten­zah­lungen die Gnaden­frist stre­cken, bis zu der die nächsten Ertrags­steuern zu errichten sind. Die Rück­zah­lungen von Stun­dungen sind von versteu­erten Erträgen eine Liqui­di­täts­falle, wenn man auf Ertrags­steuern in der Berech­nung vergisst, wie es bei Klein­be­trieben oft der Fall ist. Die nächsten drei Jahre werden span­nend, ob die Liqui­dität wieder stabil wird. Wenn sich der Geschäfts­ver­lauf erholt, halten die Pläne; sonst wird es als Irrtum zu bezeichnen sein, neben den straffen Kredit­li­nien und Ertrags­steuern die Raten­zah­lungen der Rück­stände zu beglei­chen. Eine tragende Stra­tegie einer gericht­lich über­wachten Entschul­dung stärkt oft die Unter­nehmen, ist sich Johann Hüth­mair gewiss, nur zitt­rigen Unter­nehmer zögern einen Canos­sa­gang lange hinaus, bis das freie Vermögen verbraucht ist.

Das Finanz­mi­nis­te­rium gibt bekannt, dass per 10. Juni Steuern in der Höhe von 5,7 Milli­arden Euro gestundet waren. Es wurden jedoch seit über einem Jahr keine Steu­er­be­scheide zuge­stellt, nicht einmal Gutschriften gingen durch das System. Mora­to­rien sind übli­cher­weise nur bei tempo­rärer Zahlungs­sto­ckung sinn­voll, weiß Hüth­mair aus seinen Erfah­rungen zu berichten, wie dies im geplanten Restruk­tu­rie­rungs­ord­nung (ReO) vorge­sehen ist (Restruk­tu­rie­rungs- und Insol­venz-Richt­linie-Umset­zungs­ge­setz – RIRL-UG).

Der Zeit­raum für die Rück­zah­lung der Steuer- und Abga­ben­schulden sei sehr kurz gewählt. Dies setzt eine Erho­lung der Wirt­schaft voraus, die Meldungen über die Delta-Vari­ante Covid 19 lassen Vorsicht geraten sein, da man sich zweck­op­ti­mis­tisch leicht irren kann, meint Hüth­mair. Das neue Sanie­rungs­ver­fahren stellt auch für natür­liche Personen güns­ti­gere Bedin­gungen zur Rest­schuld­be­freiung bereit, eine gute Sanie­rungs­stra­tegie hilft mehr als hinausschieben.

(APA veröf­fent­lichte dazu einen opti­mis­ti­scheren Bericht aus Steuerberatersicht)