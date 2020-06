Anti-Rassismus-Wahn: Jetzt sind Kolumbus-Statuen in den USA dran

Die wahn­sin­nigen Horden, die jetzt in den USA alles kurz und klein schlagen, was nicht in ihr krankes Welt­bild passt, erin­nern zuneh­mend an die IS-Isla­misten, die in syri­schen Museen wüteten.

Kolumbus als neues Feind­bild

Zu den Feind­bil­dern dieser Leute zählt jetzt auch der Entde­cker Amerikas, Chris­toph Kolumbus. Quer durch die USA werden gerade seine Statuen zerstört. Der rasende Mob besteht jedoch nicht aus Urein­woh­nern, denen man noch ein gewisses Verständnis entge­gen­bringen könnte, nachdem sie dank euro­päi­scher krimi­neller Migranten, denen sie anfangs noch bereit­willig Asyl gewährten, dieselben Erfah­rungen durch­ma­chen mussten, die uns noch bevor­stehen. Nein, unter dem „anti­ras­sis­ti­schen“ Pöbel befinden sich auch Weiße, die oder deren Vorfahren eben­falls wie Kolumbus den Sprung über den großen Teich wagten.

Spur des Hasses linker Faschisten und schwarzer Rassisten



Hier wird gerade eine welt­weite Kultur­re­vo­lu­tion ange­zet­telt, die jetzt die Weißen als Verbre­cher­rasse pauschal abkan­zeln soll. Und das wird von denselben Leuten befeuert, die uns noch vor wenigen Jahren einre­deten, es gäbe auf der Welt ja gar keine Rassen. Und es ist mehr als traurig, dass dieser Wahn­sinn auch bei uns in Europa Platz greift und dass wegen linken Schuld­neu­ro­ti­kern und ihren krimi­nellen Draht­zie­hern hier ein weiterer spal­tender Keil in unser Gesell­schaft getrieben werden soll.

Chris­to­pher Columbus statue torn down by #Black­Live­s­Matter protester. How are my Italian and Italian-American friends feeling about this? @da_quadri @CalascibettaR pic.twitter.com/bb3l8ZTG2o

The statues have started figh­ting back#Black­Live­s­Matter protes­ters took down another statue in #Ports­mouth, Virginia y‑day.

However, the statue decided to fall on one of the protes­ters, cracking his skull open.

The man is still in a life-threa­tening condi­tion#Colum­bu­s­Curse🇮🇹 pic.twitter.com/HppcGyJWeo

— Based­Po­land (@BasedPoland) June 11, 2020