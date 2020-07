SUHL – Ein 19-jähriger Bewohner der Suhler Erst­auf­nah­me­ein­rich­tung hielt am späten Diens­tag­abend eine 48-jährige Frau, die gerade mit ihrem PKW in der Schleu­singer Straße in Suhl stadt­aus­wärts unter­wegs war, an. Er griff durch die geöff­nete Seiten­scheibe und riss der Frau die Brille von der Nase, die dabei kaputt ging. Zudem erlitt sie eine leichte Verlet­zung unter dem Auge. Sie flüch­tete und der 19-Jährige hielt daraufhin ein weiteres Fahr­zeug an.

Für Handy­raub zuge­bissen

Der stadt­ein­wärts fahrende 68-Jährige versuchte noch mit seinem Handy die Polizei zu verstän­digen, doch der Täter riss die Fahrertür auf und versuchte ihm das Telefon zu entreißen, in dem er den Fahrer in die Hand biss. Die Beamten trafen am Einsatzort ein und nahmen den Täter vorläufig fest. Doch auch im Gewahrsam randa­lierte der Mann weiter und ließ sich nur schwer beru­higen. Der 68-Jährige musste zur Behand­lung seiner Biss­ver­let­zung ins Kran­ken­haus.

Quelle: Thüringer Polizei – Landes­po­li­zei­in­spek­tion Suhl Pres­se­stelle