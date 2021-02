Nowe argen­tyńskie badanie wska­zuje na praw­do­pod­obne ryzyko niepłod­ności zwią­zane ze szcze­pion­kami Covid, ponieważ nie zostały one odpo­wiednio prze­tes­to­wane, a ich średnio- i długo­ter­mi­nowe konse­kwencje są niez­nane. Kluc­zowe przesłanie: białko spike jest podobne do białka syncy­tiny, które jest wytwarzane w celu rozwoju łożyska.

Już od pierws­zych zapo­wiedzi szcze­pionek Covid, w środo­wisku naukowym podniosły się głosy zwra­ca­jące uwagę na poten­c­jalne problemy z płod­nością u osób szczepionych.

Chociaż wielu ludzi może uważać, że szcze­pionka może spowo­dować bezpłod­ność mężc­zyzn lub kobiet, nie byłby to pierwszy przy­padek, kiedy prak­tyka maso­wych szcze­pień spowo­do­wała jedno­c­ześnie wpro­wadzenie środków kontroli urodzeń.

„Najsłyn­nie­jszy przy­padek miał miejsce w Afryce i wydarzył się w lutym 2015 roku“ – wspo­mina dzien­nikarz zain­te­re­so­wany tematem, Paolo Guli­sano. „Konfe­rencja biskupów kenijs­kich ujaw­niła wówczas, że 30% ampułek szcze­pionki przeciw tężcowi użytych w kampanii spon­soro­wanej i promo­wanej przez WHO i UNICEF w poprzednim roku zawi­erało Hcg, hormon ludzkiej gona­do­tro­piny kosmów­kowej, hormon, który może zapo­biegać ciąży. Fakty te zostały ujaw­nione przez komisję naukową zleconą przez Kościół i kenijskie Minis­terstwo Zdrowia, aby zbadać, czy szcze­pionki przeciw tężcowi używane podczas kampanii zawi­erały ten hormon, co mogłoby uczynić szcze­pionki tajnym środ­kiem kontroli urodzeń. Komisja śledcza potwier­d­ziła te fakty.“

Szcze­pionka jako ważny środek zapo­bie­gawczy jest najwy­raź­niej bliska mecha­nizmom ludzkiej płod­ności. Taki alarm podniosła w ostat­nich dniach argen­tyńska nauko­wiec, immu­nolog Roxana Bruno. Zwróciła uwagę na ryzyko, że niek­tóre szcze­pionki prze­ciwko Covid, które wykor­zys­tują białko spike (S) wirusa SARS-CoV‑2 jako antygen do akty­wacji odpo­wiedzi immu­no­lo­gicznej, mogą powo­dować niepłod­ność. Dzieje się tak, ponieważ szcze­pionki Covid-19 wyka­zują silne podo­bieństwo gene­ty­czne i biał­kowe do dwóch ludzkich białek, syncytiny‑1 i syncytiny‑2.

„Ludzkie syncy­tyny“, wyjaśnia argen­tyński nauko­wiec, „są produktem ekspresji genów otoczki (Env) ludzkich endo­gen­nych retro­wirusów (HERVs): są to białka zaan­gażo­wane w fuzję między komór­kami i mają właści­wości immu­no­su­pre­syjne. Syncy­tyny ulegają fizjo­lo­gicznej ekspresji w czasie ciąży: są zaan­gażo­wane w rozwój łożyska, różni­co­wanie trof­o­blastu, implan­tację zarodka w macicy matki oraz immu­no­su­presję matc­zy­nego układu odpor­no­ścio­wego, aby zapo­biec odrzu­ceniu zarodka allo­ge­nicz­nego. Ze względu na niezwykłe podo­bieństwo syncytin i białka kolców SARS-CoV‑2, reakcje prze­ciw­ciał indu­ko­wane przez szcze­pionkę Covid-19 mogą reagować krzyżowo z syncy­tinami i powo­dować aler­giczne, cyto­tok­sy­czne i/lub auto­im­mu­no­lo­giczne działania niepożą­dane wpły­wa­jące na zdrowie ludzi i reprodukcję.“

„Szcze­pionki Covid-19 mRNA firm Moderna, Pfizer/BioNtech i CureVac,“ wyjaśnia, „zawi­erają białko kolcz­aste messenger RNA, które jest poda­wane w postaci powlec­zonej nano­c­ząs­tecz­kami lipi­do­wymi glikolu polie­tyl­eno­wego, aby ominąć mecha­nizmy orga­nizmu i dostać się do komórek. Ta zmody­fi­kowana plat­forma terapii RNA jest całko­wicie nową, ekspe­ry­men­talną formą inoku­lacji obcych genów do orga­nizmu czło­wieka, której nie można nazwać „szcze­pionką“, ponieważ nie polega na poda­waniu atenuo­wanych lub inak­ty­wo­wanych pato­genów jako pros­tych anty­genów immu­nos­ty­mu­lu­ją­cych. Polega ona na wstrzy­ki­waniu do orga­nizmu ludzkiego synte­ty­cz­nych wari­antów gene­ty­cz­nych, które dostają się do komórek ludzkich i powo­dują wytwarzanie przez nie białka szpiku (S) wirusa. Stanowi to prawd­ziwy ekspe­ry­ment trans­ge­niczny w formie, która nigdy wcześ­niej w historii ludzkości nie była wykor­zy­sty­wana do nada­wania odpor­ności na zakaźne choroby przen­os­zone przez człowieka.“

„Szcze­pionki RNA,“ konty­nuuje, „mają poten­cjał do inge­rencji w ludzkie DNA poprzez mecha­nizm wycis­zania genów, w którym pośred­niczy inter­fe­ru­jące RNA. Gen syncy­tiny może być wycis­zany za pomocą inhi­bi­torów oligo­nu­kleo­tydów anty­sen­sownych. Gdy ilość białka syncy­tyny spada, doch­odzi do poważnych wad łożyska, słabego różni­co­wania się ludzkich trof­o­blastów i dysfunkcji naczy­niowej łożyska, co prowadzi do przer­wania ciąży.“

W świetle tych alar­mu­ją­cych sygnałów wyraż­onych przez naukowców, ponownie pojawia się bardzo uzasad­nione i właściwe pytanie: czy ryzyko to zostało uwzględ­nione w fazie przy­go­to­waw­czej szcze­pionki? Czy podczas prób przepro­wad­zono niez­będne kontrole? Czy badania bezpie­c­zeństwa były prowad­zone na odpo­wied­nich modelach zwier­zę­cych? Czy zwró­cono uwagę na czas potrzebny do wykrycia średnio- i długo­ter­mi­no­wych niekor­zyst­nych skutków, w tym na płod­ność? Są to pytania, na które ocze­kuje się jasnych odpo­wiedzi i które muszą zostać udzielone.

Źródło: MPI / Ciencia y Salud Natural