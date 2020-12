Corona Bußgeld-Wahn | Teil 1: 1000 Euro für eine Schachtel Zigaretten

Aufgrund der Unver­hält­nis­mä­ßig­keit, der im Zuge des Corona-Wahns verhängten Bußgelder, wollen wir künftig beson­ders krasse Fälle hier unseren Freunden näher­bringen. Dass jetzt in erster Linie dieje­nigen, „die schon länger hier leben“ (Merkel) die Leid­tra­genden dieser Abzocke sind, versteht sich beinahe von selbst. Wir beginnen heute mit zwei Fällen, die auf Philo­so­phia-Perennis zuvor publi­ziert wurden.

Dass man in der Staats­kanzlei seit Söder auch blöder geworden ist? Wohl eher maßloser, also gieriger. Die Gunst der Stunde wird schamlos ausge­nutzt. Und die Polizei? Die freut sich, dass sie in ihren Meldungen nicht nur über Verkehrs­un­fälle, Einbrüche und Fahn­dungs­auf­rufe zu „Jugend­li­chen“ oder „Männer­gruppen“ berichten muss, sondern endlich mal wirk­liche Volks­schäd­linge fassen und entspre­chend Vollzug melden kann.

1000 Euro für eine Schachtel Zigaretten

AMBERG – Vorges­tern (20. Feb.) wurde ein Pärchen in Amberg kurz nach 21 Uhr dabei erwischt, wie sie am Ziga­ret­ten­au­to­maten Geld einwarfen. Da war aber schon einige Minuten die Sperr­stunde ange­bro­chen. Somit gefähr­dete das Verhalten des einsamen Pärchens in erheb­li­chem Maß die Volks­ge­sund­heit. 15 Minuten vorher hätten Sie auch noch mit zwei Personen aus einem anderen Haus­halt dort stehen und sich unter­halten können. So aber wurde pro Person 500 Euro fällig. Das sind 40 Euro mehr als das Bußgeld, welches zu zahlen ist, wenn man eine rote Ampel über­fährt und dabei einen Sach­schaden verur­sacht (360 Euro) und zeit­gleich auch noch Personen gefährdet (zusätz­liche 100 Euro).

Polizei hört beim Tele­fon­ge­spräch Stimmen in der Wohnung

Eben­falls in AMBERG – Ein Poli­zist ruft einen Bürger an, um mit ihm einen Gesprächs­termin zu verein­baren. Auch das an sich schon ein unge­wöhn­li­cher Vorgang, denn norma­ler­weise wird das schrift­lich oder per Mail gere­gelt. Aber sei‘s drum. Während nun der aufmerk­same und um die Sicher­heit Deutsch­lands besorgte Beamte mit dem Mann spricht, hört er im Hinter­grund Stimmen, die nach seiner Ansicht auf eine Party hinweisen. Hätte auch das TV-Gerät sein können, aber Poli­zei­ein­sätze bezahlt ohnehin der Steu­er­zahler. Also gleich mal mit zwei Beamten hinge­fahren und…

Bingo! Vier Personen aus vier verschie­denen Haus­halten tranken gemeinsam ein paar Bier­chen. Auch selbst­ver­ständ­lich ein Vorgang, der die Bevöl­ke­rung massiv gefährdet. Deut­lich massiver, als in die S‑Bahn gequetschten Studenten oder Arbeit­nehmer. Deshalb wurden auch pro Person 250 Euro Flaschen­pfand fällig.