Mehr­heit der Schüler in Hamburg hat Migrationshintergrund

An Hamburgs allge­mein­bil­denden Schulen haben von den rund 257.000 Kindern im Schul­jahr 2020/2021 51,4 Prozent einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Während der demo­gra­fi­sche Wandel in Hamburg signi­fi­kant ist, voll­zieht sich dieser Wandel auch im übrigen Deutsch­land, wenn auch langsamer.

Die Gebur­ten­rate in Deutsch­land ist seit Jahren konstant. Im Durch­schnitt bringen Frauen derzeit 1,53 Kinder zur Welt. Damit liegt Deutsch­land ziem­lich genau im Mittel­feld der EU. Eine Bevöl­ke­rung gilt als fort­pflan­zungs­fähig, wenn die Gebur­ten­rate mindes­tens 2,1 beträgt.

„Ein Land mit Kindern ist ein Land mit Zukunft“, sagte der frühere Bundes­kanzler Helmut Kohl (CDU).

Dieses Deutsch­land ist weit entfernt von dem, was es war, als Kohl an der Macht war. Was sich seitdem deut­lich verän­dert hat, ist die ethni­sche Zusam­men­set­zung der Kinder und damit der zukünf­tigen Steu­er­basis Deutsch­lands, was sich an der Zahl der Schüler unter 18 Jahren mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund ablesen lässt. Die Junge Frei­heit hat bei den Bundes­län­dern Daten zur Demo­gra­phie der schul­pflich­tigen Kinder ange­for­dert und in den meisten Fällen die neuesten Zahlen erhalten.

Auffällig ist, dass in einigen Bundes­län­dern junge Deut­sche ohne auslän­di­sche Wurzeln nur eine knappe Mehr­heit bilden. In Hamburgs allge­mein­bil­denden Schulen hat sich das Verhältnis bereits gegen sie gewendet. Von den rund 257.000 Kindern im Schul­jahr 2020/2021 hatten 51,4 Prozent einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Nach der Defi­ni­tion der meisten Bundes­länder ist dies der Fall, wenn ein Schüler im Ausland geboren wurde, ein Eltern­teil nicht in Deutsch­land geboren ist, das Kind eine auslän­di­sche Staats­an­ge­hö­rig­keit besitzt oder zu Hause eine „nicht­deut­sche Herkunfts­sprache“ gespro­chen wird.

In nord­rhein-west­fä­li­schen Gymna­sien liegt der Wert bei über 60 Prozent.

In Bremen hatten 44,8 Prozent der Kinder und Jugend­li­chen an allge­mein­bil­denden Schulen einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Wie in den meisten anderen Bundes­län­dern lag der Anteil an den beruf­li­chen Schulen mit 31,9 Prozent deut­lich nied­riger. Im bevöl­ke­rungs­reichsten Bundes­land Nord­rhein-West­falen lag der Anteil bei 39,3 Prozent. Betrachtet man jedoch die einzelnen Schul­arten, so gibt es erheb­liche Unterschiede.

An den Gymna­sien lag der Anteil der Schüler mit auslän­di­scher Herkunft bei 62,5 Prozent, gefolgt von den Gesamt­schulen (45,8 Prozent). An den Grund­schulen lag dieser Anteil bei 44,9 Prozent. Dagegen machten Kinder und Jugend­liche mit auslän­di­schen Wurzeln an den Gymna­sien im west­li­chen Bundes­land weniger als ein Drittel aus.

Knapp hinter Nord­rhein-West­falen folgt Berlin in der Rang­liste mit dem höchsten Anteil von Schü­lern mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund. In der Haupt­stadt lag der Wert bei den allge­mein­bil­denden Schulen bei 39,3 Prozent und bei den beruf­li­chen Schulen bei 28 Prozent. In Hessen hatten 38,2 Prozent der Kinder und Jugend­li­chen an allge­mein­bil­denden Schulen auslän­di­sche Wurzeln.

In drei Bundes­län­dern werden solche Daten nicht erfasst

In Schleswig-Holstein hatten im vergan­genen Schul­jahr 30 Prozent der 290.400 Kinder und Jugend­li­chen, die Grund‑, Regional- und Gemein­schafts­schulen oder Gymna­sien besuchten, auslän­di­sche Wurzeln. An den beruf­li­chen Schulen lag der Wert mit 13 Prozent deut­lich niedriger.

Baden-Würt­tem­berg belegt den siebten Platz. Von den rund 1.100.000 Schü­lern an allge­mein­bil­denden Schulen hatten 27,2 Prozent auslän­di­sche Vorfahren. Ähnlich hoch war der Wert an den beruf­li­chen Schulen. Für Bayern lagen die Zahlen für das vergan­gene Schul­jahr noch nicht vor.

In Rhein­land-Pfalz liegt die Quote der Schü­le­rinnen und Schüler mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund auf einem ähnli­chen Niveau. Sie liegt im Schul­jahr 2020/2021 bei knapp über 23 Prozent in den allge­mein­bil­denden und 16,4 Prozent in den beruf­li­chen Schulen. In den beiden übrigen west­deut­schen Bundes­län­dern Nieder­sachsen und Saar­land wird der Migra­ti­ons­hin­ter­grund an den Schulen nicht ausgewiesen.

Eine Spre­cherin des nieder­säch­si­schen Landes­amtes für Statistik erklärte gegen­über der Jungen Frei­heit, dass das Merkmal Migra­ti­ons­hin­ter­grund zwar schon seit einigen Jahren in den entspre­chenden Daten­sys­temen vorhanden sei, die Werte aber noch nicht über­prüfbar seien. Damit entsprä­chen sie nicht den quali­ta­tiven Anforderungen.

Dies sollte sich aber bald ändern. Im Saar­land wird nur zwischen deut­schen und auslän­di­schen Studie­renden unter­schieden. Im vergan­genen Jahr lag der Anteil nicht­deut­scher Kinder und Jugend­li­cher an den allge­mein­bil­denden Schulen dort bei 15,1 Prozent.

Erwar­tungs­gemäß ist die Zahl der Schüler mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund in den neuen Bundes­län­dern deut­lich geringer als die der Schüler ohne ein entspre­chendes Merkmal. Am nied­rigsten ist der Wert in Bran­den­burg. Von den knapp 295.000 Kindern und Jugend­li­chen an allge­mein- und berufs­bil­denden Schulen hatten im vergan­genen Jahr 7,1 Prozent auslän­di­sche Wurzeln. In Meck­len­burg-Vorpom­mern lag dieser Wert bei 7,4 Prozent an allge­mein­bil­denden Schulen und 8,7 Prozent an beruf­li­chen Einrichtungen.

Es folgt Thüringen, wo dieser Anteil über alle Schul­formen hinweg bei acht Prozent lag. In Sachsen lag der Anteil der Schüler mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund an den allge­mein­bil­denden Schulen bei 10,9 Prozent und an den beruf­li­chen Schulen bei 7,3 Prozent. Wie das Statis­ti­sche Landesamt in Sachsen-Anhalt mitteilt, unter­scheidet das Land nicht zwischen Schü­lern mit und ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund, sondern nur zwischen deut­schen und nicht­deut­schen Schü­lern. 6,3 Prozent der knapp 200.000 Kinder und Jugend­li­chen an allge­mein­bil­denden Schulen waren demnach Ausländer. In den beruf­li­chen Schulen lag der Anteil mit 7,1 Prozent etwas höher.

Deutsch­land ist nicht das einzige west­liche Land mit einem drama­ti­schen demo­gra­fi­schen Wandel. In den Verei­nigten Staaten stellen die Weißen inzwi­schen eine Minder­heit der unter 18-Jährigen dar. Der Anteil der Weißen an der US-Bevöl­ke­rung ist von über 90 Prozent in den 1960er Jahren auf 57 Prozent gesunken.