Von REDAKTION | Die EZB hat die Zinsen um 75 Basis­punkte auf 2 Prozent ange­hoben und weitere Zins­er­hö­hungen in Aussicht gestellt. Damit konter­ka­riert sie die bishe­rige Politik der Null­zins­po­litik, deren Ziel es war, die Finanz­krise von 2008, die Schul­den­krise der Südländer und die Auswir­kungen der Corona-Krise mit Hilfe einer noch nie dage­we­senen Geld­schwemme zu bewäl­tigen. Zu der perma­nenten Schul­den­krise der Südländer käme jetzt noch die selbst­auf­er­legte Hilfe für die Ukraine hinzu, die eben­falls nur über die Geld­presse zu finan­zieren wäre. Weitere, letzt­lich nur über die Geld­presse zu finan­zie­rende Geld­ver­nich­tungen wären die Finan­zie­rung der hirn­ris­sige Ener­gie­wende und die Alimen­tie­rung der nicht enden wollenden Flüchtlingsströme.

Die Zins­er­hö­hung der EZB markiert also einen Para­dig­men­wechsel, der nicht ohne größere Konflikte und Wider­sprüche vor sich gehen wird. Insbe­son­dere den Südlän­dern droht durch die Leit­zins­er­hö­hung eine neue Schul­den­krise, die ein Spreng­satz für die EU sein wird. Letzt­end­lich könnten die Südländer irgend­wann gezwungen sein aus dem Euro auszu­steigen und in der Folge auch aus der EU. Ebenso wird mit den höheren Zinsen auch die unsin­nige Ener­gie­wende ins Stocken geraten. Wie soll mit den höheren Zinsen die Ukraine und die Flücht­linge subven­tio­niert werden?

Hinzu kommt, dass durch die Zins­er­hö­hung die durch die unsin­nigen Russ­land-Sank­tionen schwer gebeu­telte euro­päi­sche Wirt­schaft noch weiter geschwächt wird.

Die Zins­er­hö­hung und die Aussicht auf weitere Erhö­hungen stellt also die bishe­rige Politik der EU in vielen Berei­chen in Frage. Ein Verzicht auf die Zins­er­hö­hung wäre aber mögli­cher Weise noch viel kata­stro­phaler für die EU.

Frau Lagarde hatte nur die Wahl zwischen Skylla und Charybdis:

Die Infla­tion im Euro­raum liegt bereits bei zehn Prozent und ohne Zins­er­hö­hung würde die Infla­tion munter weiter steigen. Zwar haben viele Ökonomen einge­wendet, dass eine Zins­er­hö­hung ein unbrauch­bares Mittel wäre, um eine durch Ener­gie­preis­stei­ge­rungen verur­sachte Infla­tion zu bekämpfen, jedoch ist dies nur die halbe Wahr­heit. Ein weiterer

Infla­ti­ons­treiber war der Wert­ver­lust des Euros im Vergleich zum Dollar im laufenden Jahr. Der Euro verlor gegen­über dem Dollar etwa 16 Prozent an Wert. Da alle Rohstoffe und auch viele anderen Produkte in Dollar gehan­delt werden, würde ein weiteres Absa­cken des Euros die Infla­tion im Euro­raum weiter anheizen. Ein weiterer Wert­ver­lust des Euros gegen­über dem Dollar könnte sogar dazu führen, dass der Euro die Konver­tier­bar­keit verliert. Dies wäre dann die ulti­ma­tive Bank­rott­erklä­rung des Euro­sys­tems und es ist verständ­lich, dass sich Frau Lagarde davor am meisten fürchtet. Die unmit­tel­bare Folge wäre ein allge­meiner Wirt­schafts­kol­laps in der EU, da alle Betriebe die für den Bedarf im Euro­raum produ­zieren, jedoch Vorpro­dukte von außer­halb des Euro­raumes benö­tigen, diese schlicht und einfach nicht mehr bezahlen könnten. Eine Zwangs­be­wirt­schaf­tung der Devisen wie in den ehema­ligen Ostblock­staaten wäre dann notwendig. Höchst­wahr­schein­lich würde diese Situa­tion zum Ausscheren der reicheren EU-Länder aus dem Euro nach sich ziehen. Eine neu einge­führte deut­sche Mark würde dann schnell das Vertrauen der Finanz­märkte zurück­ge­winnen. Dieser Schritt wäre aber dann das Ende des Euros und höchst­wahr­schein­lich auch der EU.

Es kann gut sein, dass die Zinsen in den USA noch weiter steigen, um den unver­meid­li­chen Kapi­tal­ab­fluss in der Folge der wahn­wit­zigen Einfrie­rung russi­scher Guthaben entgegen zu wirken. Es gibt ja noch andere Akteure, wie zum Beispiel China, die sich darauf einstellen müssen, dass ihre Guthaben ebenso einge­froren werden. Da gibt es nur ein Mittel: raus aus dem Dollar. Auch die FED steht also unter Druck die Zinsen weiter zu erhöhen.

Um jetzt ein weiteres Absa­cken des Euros gegen­über dem Dollar zu verhin­dern, muss die EZB zumin­dest alle Zins­schritte der FED nach­voll­ziehen. Derzeit liegen die Leit­zinsen in den USA bereits über drei Prozent.

Wahr­schein­lich müssen die Zinsen im Euro­raum länger­fristig sogar über denen in den USA liegen, da die Wirt­schafts­aus­sichten durch die drohende Deindus­tria­li­sie­rung und die hohen Ener­gie­preise in der EU wesent­lich trüber als in den Verei­nigten Staaten sind. So eine Geld­po­litik kann jedoch nur zu einem Wirt­schafts­de­saster in der EU führen, wobei sich die einzelnen Staaten der EU gegen­seitig an die Gurgel gehen werden. Das ganze Gerede von den „gemein­samen Lösungen“ ist nur noch eine sinn­lose Beschwörungsformel.

Man sieht also, dass die jahr­zehn­te­lange völlig verrückte Politik der EU in vielen Berei­chen so nicht mehr weiter­ge­führt werden kann. In Wahr­heit kämpft die EU mit dieser Zins­er­hö­hung bereits um ihre Exis­tenz und es ist nicht klar, was die EU schneller ruiniert: die Zinsen zu erhöhen, oder auf eine Zins­er­hö­hung zu verzichten.

