Europa brauche sowohl eine gemein­same Streit­macht als auch eine gemein­same Währung, da es diese Instru­mente nicht an äußere Mächte abgeben dürfe und es „seine Souve­rä­nität bewahren müsse“, sagte der ehema­lige öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler Wolf­gang Schüssel am Mitt­woch bei einer Veran­stal­tung in Budapest.

Schüssel nahm an dem von der Konrad-Adenauer-Stif­tung orga­ni­sierten „Europa-Talk in Buda­pest“ anläss­lich des vierten Todes­tages des ehema­ligen deut­schen Bundes­kanz­lers Helmut Kohl teil. Schüssel nutzte die Veran­stal­tung, um an den großen Einfluss zu erin­nern, den Kohl auf die Christ­de­mo­kraten in ganz Europa hatte.

Er betonte, dass der verstor­bene deut­sche Bundes­kanzler nie vergessen habe, welche Rolle Ungarn bei der Über­win­dung des Eisernen Vorhangs und bei der euro­päi­schen Wieder­ver­ei­ni­gung gespielt habe.

„Ein Feuer­ring umgibt die Union, es ist wichtig, dass die Union in geopo­li­ti­schen Fragen mit einer Stimme spricht“, sagte Schüssel.

Er betonte die Notwen­dig­keit eines gemein­samen euro­päi­schen Vertei­di­gungs- und Zahlungs­sys­tems, auch in diesen Berei­chen dürfe Europa nicht von anderen abhängig sein. Auch in der Frage der Menschen­rechte müsse man eine klare Sprache spre­chen, doch warnte er vor einem Wett­lauf um Sanktionen.

Der ehema­lige öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler wies darauf hin, dass man, wenn man die Binnen­grenzen abbauen wolle, zugleich die Außen­grenzen schützen müsse. Er betonte, dass Ungarn und Öster­reich 2015 das Rich­tige getan hätten, als während der Migra­ti­ons­krise einein­halb Millionen Menschen nach Europa gestürmt seien.

Kohl wäre traurig darüber, dass die Fidesz nicht mehr Mitglied der Euro­päi­schen Volks­partei sei, so Schüssel. Der Altkanzler betonte die Notwen­dig­keit, in der EU offen und kritisch mitein­ander und über­ein­ander zu reden, aber niemanden auszu­schließen, wenn es Meinungs­ver­schie­den­heiten gibt.

Auch der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán traf sich mit Schüssel in seinem Buda­pester Büro und postete ein gemein­sames Foto auf Face­book mit dem Kommentar: „Ein alter Freund in Budapest“.

