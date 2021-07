„Nie zuvor war die Welt, und insbe­son­dere die Nationen Europas und des Westens, so sehr von Merk­malen geprägt, die auf Nieder­gang und Ruin hindeuten. Der Verrat an den Idealen, an der Kultur, an der Zivi­li­sa­tion, am Wissen und an den Künsten hat seine Ursache in der Abkehr vom Glauben, in der Ableh­nung von zwei Jahr­tau­senden Chris­tentum“, sagte Erzbi­schof Carlo Maria Viganò in einem Vortrag während der Konfe­renz zur Geschichte von Venedig. Heute kann man den Zusam­men­bruch aller ideo­lo­gi­schen und poli­ti­schen Illu­sionen gegen den Glauben sehen, die katho­li­sche Antwort erfor­dert Mut und Aktion.

Die Geschichte Vene­digs ist ein außer­ge­wöhn­li­ches Beispiel – so Erzbi­schof Carlo Maria Viganò – für eine gute Regie­rung, die auf den Prin­zi­pien der katho­li­schen Reli­gion beruht. Das poli­ti­sche System der Repu­blik Venedig verband monar­chi­sche, aris­to­kra­ti­sche und demo­kra­ti­sche Züge und förderte die Reli­gion, das Wohl­ergehen der Bürger und die Entwick­lung der Kultur.

„Solange Venedig seiner großen Beru­fung diente, blühte es in jeder Hinsicht auf. Als der letzte der Dogen sich von der Frei­mau­rerei und der falschen Philo­so­phie der Aufklä­rungs­be­we­gung bestechen ließ, ging Venedig inner­halb weniger Jahre unter, war zu Inva­sionen und Plün­de­rungen verur­teilt und seiner Schätze beraubt. Aus der Geschichte der ruhm­rei­chen Repu­blik Venedig können wir eine wich­tige Lehre für die heutige Zeit ziehen, eine Warnung für die Zukunft unseres Landes und die Zukunft der Nationen im Allge­meinen. Was den Unter­gang eines Reiches ankün­digt, ist der Verrat an den Idealen, die es groß gemacht haben, die Perver­sion der Auto­rität, die Korrup­tion der Macht, die Resi­gna­tion des Volkes. Niemals zuvor war die Welt, und insbe­son­dere die Völker Europas und des Westens, so sehr von eben diesen Merk­malen geprägt, die den Nieder­gang und den Ruin bedeuten. Der Verrat an den Idealen, an der Kultur, an der Zivi­li­sa­tion, am Wissen und an den Künsten hat seine Ursache in der Abkehr vom Glauben, in der Ableh­nung von zwei Jahr­tau­senden Chris­tentum, in dem Wunsch, sein histo­ri­sches Gedächtnis durch eine Kultur der Nich­tig­keit auszu­lö­schen“, betonte der ehema­lige Apos­to­li­sche Nuntius.

Die Zivi­li­sa­tion des Chris­ten­tums gründet sich auf das Zeugnis und das Blut der Märtyrer, auf das Denken der Kirchen­lehrer und des Lehr­amtes, auf die Barm­her­zig­keit, die alle Dimen­sionen des mensch­li­chen Handelns durch­dringt. Die Perver­sion der Macht bedeutet in diesem Zusam­men­hang die Aufgabe des Gemein­wohls als grund­le­gendes Ziel der Macht­aus­übung, als Regel für das kollek­tive Leben. Die revo­lu­tio­nären Ideale von Gleich­heit, Demo­kratie und Reprä­sen­ta­tion erwiesen sich als illu­so­risch, und die öffent­liche Moral und das christ­liche Ideal des Dienens brachen zusammen. Eine ähnliche Täuschung war die Idee des „modernen Staates“, der die gött­li­chen und reli­giösen Beschrän­kungen der welt­li­chen Macht aufhob. „Nach 200 Jahren verstehen wir dies als den Betrug, die Massen davon zu über­zeugen, dass sie durch eine nume­ri­sche Mehr­heit bestimmen können, was richtig und falsch ist; ohne Rück­sicht auf das Natur­recht und die Gebote, deren Urheber der Herr ist. Dieser gott­lose Turm zu Babel stürzt bereits in seinen Grund­festen ein, und das zu einer Zeit, in der er am mäch­tigsten und zerstö­re­rischsten zu sein scheint; dies ist eine Quelle der Hoff­nung für uns. Auch das Idol der Gleich­heit bricht zusammen, eine blas­phe­mi­sche Vernei­nung der Indi­vi­dua­lität und Einzig­ar­tig­keit eines jeden Menschen im Namen der Gleich­heit aller; eine Vernei­nung, in der die Viel­falt mit Argwohn betrachtet wird, die Auto­nomie des Urteils als asozial stig­ma­ti­siert wird, intel­lek­tu­elle Fähig­keiten als Mangel, beruf­liche Exzel­lenz als Bedro­hung und Pflicht­be­wusst­sein als verhasstes Hindernis. In diesem grauen Gefängnis ohne sicht­bare Gitter­stäbe wird die Frei­heit der Meinungs­äu­ße­rung nur im Falle von Sünde, Laster, Verbre­chen, Unwis­sen­heit und Häss­lich­keit aner­kannt, denn das Beson­dere an jedem Menschen, das, was ihn einzig­artig macht, was ihn über die form­lose Masse erhebt, ist die heute uner­träg­liche Demons­tra­tion der Allmacht Gottes, der unend­li­chen Weis­heit seiner Schöp­fung, der Macht seiner Gnade, der unver­gleich­li­chen Schön­heit seiner Werke“, so Erzbi­schof Viganò.

Heute fällt auch das Idol der falschen Wissen­schaft, die die Harmonie des geschaf­fenen Univer­sums ablehnt“, fuhr er fort. An die Stelle der Suche nach den Regeln ist eine teuf­li­sche Heraus­for­de­rung an Gott getreten, ein Versuch zu „beweisen“, dass es ihn nicht gibt, während der Mensch als Herr über alles, was exis­tiert, vergöt­tert wird. Dasselbe gilt für die libe­rale und die kommu­nis­ti­sche Ideo­logie, die sich ein weiteres Mal zusam­mentun, um eine „neue Welt­ord­nung“ zu schaffen. Das Partei­en­system, das auf der revo­lu­tio­nären Unter­schei­dung zwischen „rechts“ und „links“ beruht, bricht eben­falls zusammen; die Parteien „haben sich in Unter­nehmen verwan­delt, die eine unmög­liche Kluft zwischen ihren Programmen und den tatsäch­li­chen Bedürf­nissen der Bürger schaffen“. Die poli­ti­schen Grup­pie­rungen haben sich von einer auf Werten und Grund­sätzen beru­henden Einheit entfernt und sind zu Vertre­tern der Kreise geworden, die ihre Akti­vi­täten finanzieren.

Auch die Über­zeu­gung von der Gerech­tig­keit des Rechts nimmt ab; das Recht dient schon lange nicht mehr dem Gemein­wohl. Die Fata Morgana der Rede- und Infor­ma­ti­ons­frei­heit löst sich auf, die Zensur nimmt zu, und unter solchen Bedin­gungen wird die „Frei­heit“ der Rede zu einem Werk­zeug in den Händen der Behörden, während die Unwahr­heit zu einer „univer­sellen Norm“ wird. Wir können beob­achten – so argu­men­tiert der Hier­arch -, dass das Projekt des Teufels, das von Natur aus zum Schei­tern verur­teilt ist, Realität ist. So endet die Rebel­lion gegen Gott und die von ihm aufge­stellten Gesetze, die alles Geschaf­fene regeln, immer.

Mit einer solchen Diagnose ermu­tigt uns Erzbi­schof Viganò gleich­zeitig, mutig zu sein, den Ernst der Lage anzu­er­kennen und die Stimmen zurück­zu­weisen, die das skiz­zierte Bild leugnen. „Wenn es eine ernst­hafte Bedro­hung für das Heil der Menschen und der mensch­li­chen Rasse gibt, wenn die Vernunft hinter diesem komplexen und orga­ni­sierten Projekt steht, dann drängen uns Vernunft und Glaube, die Urheber dieses Projekts aufzu­klären, ihre Ziele anzu­pran­gern und ihre Verwirk­li­chung zu verhin­dern; wenn wir ange­sichts dieser Bedro­hung passiv bleiben oder sogar versu­chen, ihre Exis­tenz zu leugnen, würden wir zu Kolla­bo­ra­teuren des Bösen werden, wir würden unserer Pflicht der Wahr­heit und der Nächs­ten­liebe gegen­über unseren Brüdern und Schwes­tern nicht gerecht werden“, betonte Viganò. Wenn wir eine solche Bedro­hung wahr­nehmen, erlegt uns das Gewissen Verpflich­tungen auf.

„Denken wir nicht, dass wir uns in diesem epochalen Konflikt mit rein mensch­li­chen Mitteln orga­ni­sieren müssen; lassen wir uns nicht einreden, dass die beein­dru­ckende Stärke unseres Gegners Grund genug ist, uns besiegen und vernichten zu lassen. Liebe Brüder und Schwes­tern, wir sind nicht allein, und zwar gerade deshalb, weil es sich um einen Krieg gegen Gott handelt; Gott wird auf dem Feld an unserer Seite sein, er wird uns nicht allein lassen im Kampf gegen einen Gegner, der es gewagt hat, den Allmäch­tigen heraus­zu­for­dern; der Herr der Heer­scharen wird in der Schlacht sein, beim Klang seines Namens werden die Grund­festen der Welt erbeben. Lasst uns an seiner Seite stehen, unter dem glor­rei­chen Banner des Kreuzes, im Vertrauen auf einen unvor­stell­baren Sieg, auf eine Beloh­nung, die die Schätze dieser Welt verblassen lässt. Denn der Preis, der uns zusteht, ist die zeit­lose, ewige Herr­lich­keit des Himmels, der ewige Friede, das unend­liche Leben in der Gegen­wart der Aller­hei­ligsten Drei­fal­tig­keit“, ermu­tigte der Erzbischof.

Quelle: PCh24.pl