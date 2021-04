Der über die Miss­stände der offi­zi­ellen Kirche in allen Berei­chen aufge­klärte Erzbi­schof Carlo Maria Vigano, ein italie­ni­scher Prälat aus dem konzi­liaren Bereich, hat die Ehrlich­keit besessen, während seiner jahre­langen Analyse und dem Studium der Kirchen­krise zu dem Schluss zu kommen, dass die Quelle des Problems auf das Zweite Vati­ka­ni­sche Konzil selbst zurück­geht und nicht nur auf sekun­däre Ursa­chen wie eine fehler­hafte und fort­schritt­liche Inter­pre­ta­tion der konzi­liaren Texte oder auf ein „Medi­en­konzil“ im Gegen­satz zum wirk­li­chen Konzil. Nach Erzbi­schof Lefebvre, dem ersten Erzbi­schof, der das Zweite Vati­ka­ni­sche Konzil in seiner Gesamt­heit bekämpft und die daraus resul­tie­rende neomo­der­nis­ti­sche und neopro­tes­tan­ti­sche Hier­ar­chie ange­pran­gert hat, hat nun auch der ehema­lige Apos­to­li­sche Nuntius am Heiligen Stuhl in seinen schrift­li­chen und öffent­li­chen Inter­ven­tionen furchtlos und wieder­holt auf die „konzi­liare Sekte“ hinge­wiesen, die in Rom das Sagen hat.

Vom 6. bis 8. Mai 2021 findet im Vatikan die fünfte inter­na­tio­nale Konfe­renz mit dem Titel „Erfor­schung von Geist, Körper und Seele: Eine Initia­tive zur globalen Gesund­heits­ver­sor­gung“ statt. Die Veran­stal­tung wird vom Päpst­li­chen Rat für Kultur, der Cura Foun­da­tion, der Science and Faith Foun­da­tion und Stem for Life organisiert.

Diese Konfe­renz konnte Erzbi­schof Vigano nicht gleich­gültig lassen: Die Aufstel­lung der Redner, die direkt aus dem reinsten globa­lis­ti­schen, regen­bo­gen­far­bigen und anti­ka­tho­li­schen Serail stammten, würde selbst den entge­gen­kom­mendsten Katho­liken herausfordern.

In einem Artikel, der am 20. April 2021 von der ameri­ka­ni­schen Seite Life­si­tenews veröf­fent­licht wurde, erin­nert Erzbi­schof Vigano mit Worten, die an die starken Anpran­ge­rungen erin­nern, die seiner­zeit von Erzbi­schof Lefebvre geäu­ßert wurden – man denke an seine uner­bitt­liche Kritik am ersten inter­re­li­giösen Treffen in Assisi -, verur­teilt diese Konfe­renz, die, wie er betont, den Verzicht des Heiligen Stuhls auf seine „über­na­tür­liche Mission“ zeigt, um „der Diener der Neuen Welt­ord­nung und des frei­mau­re­ri­schen Globa­lismus in einer anti­christ­li­chen Gegen­ma­gis­terie“ zu werden. Er spricht auch von „der Über­la­ge­rung der wahren Kirche durch eine Sekte ketze­ri­scher und verdor­bener Moder­nisten, die Ehebruch, Sodomie, Abtrei­bung, Eutha­nasie, Götzen­dienst und jede Perver­sion des Verstandes und des Willens legi­ti­mieren wollen“ und von einer „wahren Kirche, die jetzt verfins­tert, verleugnet und diskre­di­tiert ist“, „verraten sogar von dem, der den höchsten Thron besetzt“.

Michael Haynes von Life­Si­teNews berich­tete über die zu disku­tie­renden Themen und die Teil­nehmer, darunter der berüch­tigte Anthony Fauci, dessen skan­da­löse Inter­es­sen­kon­flikte ihn nicht daran hinderten, die Leitung der Pande­mie­be­kämp­fung in den USA zu über­nehmen; Chelsea Clinton, Anhän­gerin der Church of Satan und Abtrei­bungs­be­für­wor­terin; New-Age-Guru Deepak Chopra; Jane Goodall, Umwelt­schüt­zerin und Schim­pansen-Expertin; die CEOs von Pfizer und Moderna; Vertreter von Big Tech; und eine Reihe bekannter Abtreiber, Malthu­sianer und Globa­listen. Die Konfe­renz hat fünf promi­nente Jour­na­listen als Mode­ra­toren rekru­tiert, die ausschließ­lich von linken Medien wie CNN, MSNBC, CBS und Forbes kommen.

Diese Konfe­renz – in Zusam­men­wirken mit Lynn Forester de Rothschild’s Council for Inclu­sive Capi­ta­lism, dem Global Compact on Educa­tion und dem inter­re­li­gösen Pantheon, das im Juni in Astana, Kasach­stan, statt­finden soll – ist die x‑te skan­da­löse Bestä­ti­gung einer beun­ru­hi­genden Abkehr der gegen­wär­tigen Hier­ar­chie, und insbe­son­dere ihrer rang­höchsten römi­schen Mitglieder, von der katho­li­schen Ortho­doxie. Der Heilige Stuhl hat sich bewusst von der über­na­tür­li­chen Mission der Kirche losge­sagt und sich in einer anti­christ­li­chen Gegen­ma­gis­terie zum Diener der Neuen Welt­ord­nung und des frei­mau­re­ri­schen Globa­lismus gemacht. Dieselben römi­schen Dikas­te­rien, besetzt mit Leuten, die ideo­lo­gisch mit Jorge Mario Bergo­glio über­ein­stimmen und von ihm beschützt und geför­dert werden, setzen nun ihr uner­bitt­li­ches Werk der Zerstö­rung des Glau­bens, der Moral, der kirch­li­chen Diszi­plin und des monas­ti­schen und reli­giösen Lebens fort, in einem beispiel­losen und vergeb­li­chen Versuch, die Braut Christi in eine phil­an­thro­pi­sche Verei­ni­gung zu verwan­deln, die den Groß­mächten unter­ge­ordnet ist. Das Ergebnis ist die Über­la­ge­rung der wahren Kirche durch eine Sekte von ketze­ri­schen und verdor­benen Moder­nisten, die Ehebruch, Sodomie, Abtrei­bung, Eutha­nasie, Götzen­dienst und jede Perver­sion des Intel­lekts und des Willens legi­ti­mieren wollen. Die wahre Kirche wird nun von ihren eigenen Pastoren verdun­kelt, verleugnet und diskre­di­tiert, verraten sogar von dem, der den höchsten Thron besetzt.

Dass es der Tiefen Kirche gelungen ist, ein eigenes Mitglied zu wählen, das diesen infer­na­li­schen Plan im Einver­nehmen mit dem Tiefen Staat ausführt, ist nicht mehr nur ein Verdacht, sondern ein Phänomen, das es nun unbe­dingt zu hinter­fragen und zu beleuchten gilt. Die Unter­wer­fung der Cathedra veri­tatis unter die Inter­essen der frei­mau­re­ri­schen Elite zeigt sich in allen Beweisen, im ohren­be­täu­benden Schweigen der heiligen Hirten und in der Verwun­de­rung des Volkes Gottes, das sich selbst über­lassen ist.

Eine weitere Demons­tra­tion dieser dege­ne­rierten vati­ka­ni­schen Unter­wür­fig­keit gegen­über der globa­lis­ti­schen Ideo­logie ist die Auswahl der Redner, die Zeug­nisse und Vorträge halten: Befür­worter der Abtrei­bung, die Verwen­dung von fötalem Mate­rial in der Forschung, der demo­gra­phi­sche Nieder­gang, die pan-sexu­elle LGBT-Agenda und nicht zuletzt das Narrativ über Covid und soge­nannte Impf­stoffe. Kardinal Ravasi, Präsi­dent des Päpst­li­chen Rates für die Kultur, ist sicher­lich einer der führenden Vertreter der Tiefen Kirche und des moder­nis­ti­schen Progres­si­vismus, sowie ein Befür­worter des Dialogs mit der berüch­tigten Frei­mau­rer­sekte und ein Förderer des berüch­tigten Heiden­ge­richts (Cour des Gentils). Es über­rascht nicht, dass zu den Orga­ni­sa­toren der Veran­stal­tung die Stem for Life Foun­da­tion gehört, die sich selbst stolz als „eine über­kon­fes­sio­nelle, über­par­tei­liche, steu­er­be­freite Orga­ni­sa­tion beschreibt, die sich dem Aufbau einer Bewe­gung zur Beschleu­ni­gung der Entwick­lung von Zell­the­ra­pien widmet.“

Bei näherer Betrach­tung sind Bigot­terie und Partei­lich­keit der Vati­kan­kon­fe­renz in den Themen, die sie behan­delt, den Schluss­fol­ge­rungen, die sie zu errei­chen sucht, ihren Teil­neh­mern und Spon­soren offen­sicht­lich. Sogar das Bild, das gewählt wurde, um für die Konfe­renz zu werben, ist äußerst aufschluss­reich: eine Nahauf­nahme von Michel­an­gelos Fresko der Schöp­fung an der Decke der Sixti­ni­schen Kapelle, in der die Hand Gottes des Vaters nach der Hand Adams greift, aber beide Hände mit chir­ur­gi­schen Einweg­hand­schuhen bedeckt sind, was uns an die Regeln der neuen „Gesund­heits­lit­urgie“ erin­nert und andeutet, dass der Herr selbst das Virus verbreiten könnte.

In dieser sakri­le­gi­schen Darstel­lung wird die Schöp­fungs­ord­nung in eine thera­peu­ti­sche Anti-Schöp­fung unter­wan­dert, in der der Mensch sich selbst rettet und zum törichten Autor seiner eigenen „Erlö­sung“ der Gesund­heit wird. Anstelle des reini­genden Tauf­be­ckens schlägt die Covid-Reli­gion den Impf­stoff, Träger von Behin­de­rung und Tod, als einziges Mittel zur Erlö­sung vor. Anstelle des Glau­bens an Gottes Offen­ba­rung finden wir Aber­glauben und irra­tio­nale Zustim­mung zu Vorschriften, die nichts Wissen­schaft­li­ches an sich haben, mit Riten und Litur­gien, die wahre Reli­gion in sakri­le­gi­scher Parodie nachahmen.

Diese Wahl der Illus­tra­tion hat einen abwe­gigen und blas­phe­mi­schen Klang, denn sie verwendet ein bekanntes und sugges­tives Bild, um eine falsche und tenden­ziöse Erzäh­lung zu insi­nu­ieren und zu fördern, die besagt, dass bei einer saiso­nalen Grippe, deren Virus noch nicht nach den Postu­laten von Koch isoliert wurde und die mit den bestehenden Behand­lungen effektiv geheilt werden kann, es notwendig ist, Impf­stoffe zu verab­rei­chen, die bekann­ter­maßen unwirksam sind und sich noch in der Versuchs­phase befinden, mit unbe­kannten Neben­wir­kungen, für die ihre Hersteller einen straf­recht­li­chen Schutz­schild erhalten haben. Die Opfer, die auf dem Altar der Gesund­heit des Molochs geop­fert wurden, von Kindern, die im dritten Schwan­ger­schafts­monat zerstü­ckelt wurden, um das Genserum herzu­stellen, bis hin zu den Tausenden von Menschen, die getötet oder verstüm­melt wurden, halten die Höllen­ma­schine von Big Pharma nicht auf, und es ist zu befürchten, dass das Phänomen in den kommenden Monaten wieder aufer­stehen wird.

Man fragt sich, ob Bergo­glios Eifer für die Verbrei­tung des Gense­rums nicht auch von grund­sätz­li­chen wirt­schaft­li­chen Gründen moti­viert ist, als Ausgleich für die Verluste, die der Vatikan und die Diözesen durch die Abrie­ge­lung und den Einbruch des Besuchs der Gläu­bigen bei der Messe und den Sakra­menten erlitten haben. Wenn ande­rer­seits das Schweigen Roms zu den Menschen- und Reli­gi­ons­rechts­ver­let­zungen in China von der Pekinger Diktatur mit erheb­li­chen Vorschüssen bezahlt wurde, spricht nichts dagegen, dieses Muster im großen Stil zu wieder­holen, wenn der Vatikan im Gegenzug Impf­stoffe fördert.

Die Konfe­renz wird sich natür­lich hüten, die immer­wäh­rende Lehre des Lehr­amtes über mora­li­sche und lehr­mä­ßige Fragen von größter Wich­tig­keit auch nur indi­rekt zu erwähnen. Statt­dessen wird nur noch das krie­che­ri­sche Lob der welt­li­chen Menta­lität und der herr­schenden Ideo­logie zu hören sein, zusammen mit dem amor­phen ökume­ni­schen Reper­toire, das vom New Age inspi­riert ist.

Ich stelle fest, dass derselbe Päpst­liche Rat für Kultur im Jahr 2003 die Yoga-Medi­ta­tion und, allge­meiner, das New-Age-Denken als unver­einbar mit dem katho­li­schen Glauben verur­teilt hat. Laut dem Vatikan-Doku­ment teilt das New-Age-Denken „mit einer Reihe von einfluss­rei­chen inter­na­tio­nalen Gruppen das Ziel, bestimmte Reli­gionen zu ersetzen oder zu tran­szen­dieren, um Raum für eine univer­selle Reli­gion zu schaffen, die die Mensch­heit vereinen könnte. Eng damit verbunden ist ein sehr konzer­tiertes Bemühen vieler Insti­tu­tionen, ein globales Ethos zu erfinden, einen ethi­schen Rahmen, der die globale Natur der heutigen Kultur, Wirt­schaft und Politik wider­spie­geln würde. Darüber hinaus färbt die Poli­ti­sie­rung ökolo­gi­scher Themen sicher­lich das ganze Thema der Gaia-Hypo­these oder des Kults der Mutter Erde.“ (2.5). Es versteht sich von selbst, dass die heid­ni­schen Zere­mo­nien, mit denen der Petersdom zu Ehren des Idols der Pach­a­mama entweiht wurde, perfekt in diese „Poli­ti­sie­rung ökolo­gi­scher Fragen“ passen, die das vati­ka­ni­sche Doku­ment von 2003 anpran­gert und die heute statt­dessen vom so genannten bergo­glia­ni­schen Lehramt sine glossa geför­dert wird, begin­nend mit Laudato Sì und Fratelli Tutti.

In La Salette warnte uns die Gottes­mutter: „Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Anti­christen werden.“ Nicht die heilige Kirche, die durch die Verhei­ßungen Christi unan­tastbar ist, wird den Glauben verlieren: es wird die Sekte sein, die den Stuhl des aller­se­ligsten Petrus besetzt und die wir heute sehen, wie sie das Anti-Evan­ge­lium der Neuen Welt­ord­nung verbreitet. Es ist nicht mehr möglich zu schweigen, denn unser Schweigen würde uns heute zu Komplizen der Feinde Gottes und des Menschen­ge­schlechts machen. Millionen von Gläu­bigen sind ange­wi­dert von den zahl­losen Skan­dalen der Pastoren, vom Verrat ihrer Mission, von der Deser­tion derer, die durch den heiligen Auftrag berufen sind, das heilige Evan­ge­lium zu bezeugen und nicht die Errich­tung des Reiches des Anti­christen zu unterstützen.

Ich bitte meine Brüder im Episkopat, die Priester, die Ordens­leute und in beson­derer Weise die Laien, die sich von der Hier­ar­chie verraten sehen, ihre Stimme zu erheben, um im Geist des wahren Gehor­sams gegen­über unserem Herrn, dem Haupt des mysti­schen Leibes, eine entschie­dene und mutige Verur­tei­lung dieses Glau­bens­ab­falls und seiner Urheber zum Ausdruck zu bringen. Ich lade alle ein, dafür zu beten, dass die gött­liche Majestät von Mitleid ergriffen wird und zu unserer Hilfe eingreift. Die Heilige Jung­frau, terri­bilis ut castrorum acies ordi­nata, möge vor dem Thron Gottes Fürsprache halten und mit ihren Verdiensten die Unwür­dig­keit ihrer Kinder ausglei­chen, die sie mit dem glor­rei­chen Titel Auxi­lium Chris­tianorum anrufen.

+ Carlo Maria Viganò, Erzbi­schof, 20. April 2021, Feria Tertia infra Hebdo­madam II

Mehr denn je bewahr­heiten sich die prophe­ti­schen Worte von Erzbi­schof Lefebvre: Zwanzig Jahre nach dem Konzil konnte er aufgrund des Konzils und seines moder­nis­ti­schen, protes­tan­ti­schen, evolu­tio­nären, fort­schritt­li­chen und abtrün­nigen Geistes bereits sehen, wie „die Etappen vorwärts eilen, noch schneller gehen“, um „zur totalen Zerstö­rung der Kirche zu gelangen“. Der oben über­setzte Text von Erzbi­schof Vigano veran­schau­licht diese Zerstö­rung, die in einem halben Jahr­hun­dert des Glau­bens­ab­falls voll­zogen wurde, der von der nach­kon­zi­liaren Kirche geför­dert wurde, und von allen konzi­liaren Päpsten, die an ihrer Spitze standen. Jeder dieser Päpste hat auf die eine oder andere Weise den Grund­stein zur Verwand­lung „der Braut Christi in einen phil­an­thro­pi­schen Verein, der den Groß­mächten untertan ist“ und zur Verbrei­tung „des Anti-Evan­ge­liums der Neuen Welt­ord­nung“ gelegt, wobei Fran­ziskus dem Werk der Selbst­zer­stö­rung der Kirche den letzten Schliff gegeben hat.

Quelle: MPI (Autor: Fran­cesca de Villasmundo)