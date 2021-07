Das Assize-Gericht von Côtes-d’Armor (Bretagne) verur­teilte Mohammed Rahman Arsala, einen 30-jähriger Afghanen, wegen Verge­wal­ti­gung einer Minder­jäh­rigen zu 15 Jahren Gefängnis. Die Vertei­di­gung spielte mit dem kultu­rellen Argument.



Der Ange­klagte, der der Justiz bereits bekannt ist (er hatte 2018 in Saint-Brieuc einen 12-jährigen Jungen in einem verlas­senen Haus in der Nähe eines Spiel­platzes miss­braucht) und der bereits einige Zeit im Gefängnis gesessen hat, gab vor Gericht an, Reue zu empfinden. Er erklärte, dass er in der Haft miss­han­delt worden sei. Über die Schwere seiner Tat schien er sich nicht im Klaren zu sein, da er der Polizei sagte, dass eine junge Person, die einem Fremden folgt, notwen­di­ger­weise einwilligt.

Der Ange­klagte hatte zuvor bereits Warn­zei­chen gegeben, indem er Fotos von Teen­ager­mäd­chen vor ihrer Schule machte oder einen Mitge­fan­genen im Gefängnis von Brest sexuell missbrauchte.

Kultu­relle Frage

Im Gerichts­saal drif­teten die Debatten bald zu kultu­rellen Fragen ab. Gene­ral­staats­an­walt Gregory Martin-Dit-Neuville sprach von „Bacha Bazi“, einer Form der sexu­ellen Verskla­vung von vorpu­ber­tären Kindern und Jugend­li­chen, die in Afgha­ni­stan und Paki­stan betrieben wird. Während der Richter betonte, dass „ein Brauch kein Gesetz ist“, argu­men­tierte die Vertei­di­gung, dass diese kultu­relle Dimen­sion nicht igno­riert werden könne.

„Man muss das kultu­relle Gefälle berück­sich­tigen […] Denn wir sind alle das Produkt von Normen, von einer Geschichte. Und er wurde 100 Kilo­meter von Kabul entfernt geboren. Wir wissen nicht, wie es ist“, sagte Anwalt Manant der Jury.

Über Mohammed Rahman Arsala wurde ein dauer­haftes Aufent­halts­verbot in Frank­reich verhängt.

Quelle: Sput­nik­news