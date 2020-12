Der US-Geopo­li­tiker George Friedman macht keinen Hehl aus seiner Gegner­schaft zur EU. Im unga­ri­schen Fern­sehen HírTV erklärte er:

„In gewisser Weise hat die EU aufge­hört zu exis­tieren; ja, es gibt noch Treffen, aber die Idee, dass es eine gemein­same euro­päi­sche Iden­tität gibt, wird zuneh­mend zwei­fel­haft. Es ist so, dass die EU auf insti­tu­tio­neller Ebene immer noch funk­tio­niert und Insti­tu­tionen wich­tige Dinge tun, aber die Theorie, dass es ein einziges Europa gibt, ist bereits erschüt­tert; sie wurde zerstört“.

Über Viktor Orbán sagt Friedman:

„Ich denke, dass Viktor Orbán ein Vertreter Europas ist; er vertritt die demo­kra­ti­schen Prin­zi­pien Europas, die andere Länder nicht mögen. Es ist nicht über­ra­schend, dass die Demo­kratie in der EU zu einem Recht geworden ist, das die Menschen für ihre Zukunft wollen und das die EU ihrer Meinung nach errei­chen sollte. Somit ist Viktor Orbán eine Heraus­for­de­rung für die EU. Jedes Land möchte anders, nach eigener Tradi­tion. leben. In diesem Sinne denke ich, dass Orbán die Trans­for­ma­tion der EU kriti­siert, und deshalb hassen ihn die Europäer.“

Auf die Frage, ob Ungarn die Spiel­re­geln ändern kann, antwor­tete George Friedman:

„Ja, ich denke, Orbán hat die Spiel­re­geln bereits geän­dert, und zwar in dem Sinne, dass es den Ball bereits gerollt habe. Dass Orbán nicht in der Schlange steht und sich dabei nicht schlecht fühlt, hat bereits zu Span­nungen inner­halb der EU geführt, so dass dies in vielen Fällen zu einem hitzigen Thema wurde.“

Quelle: HírTV

George Friedman wurde 1949 in Buda­pest in eine unga­risch-jüdi­sche Familie geboren, die in die USA auswan­derte. Er studierte Poli­tik­wis­sen­schaft in New York und promo­vierte anschlie­ßend. 1996 grün­dete er Strat­fort, eines der bekann­testen privaten Geheim­dienst­un­ter­nehmen der Welt und eine geopo­li­ti­sche Denk­fa­brik. In einem Porträt­ar­tikel über ihn beschrieb das New York Times-Magazin Friedman aufgrund seiner geopo­li­ti­schen Vorher­sa­ge­kraft als die „magi­sche 8‑Wege-Billard­kugel“. Seit der Abspal­tung von Strat­fort im Jahr 2015 verwaltet das Unter­nehmen das Analy­se­portal Geopo­li­tical Futures.