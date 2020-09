In Groß­bri­tan­nien beginnt die Gehirn­wä­sche bereits im Kinder­garten:

caldronpool.com/antiracist-baby-new-book-teaches-babies-to-confess-their-racism-and-spot-white-privilege/

Ein Arzt aus Groß­bri­tan­nien (siehe Beitrags­bild) hat ein Buch heraus­ge­geben, in dem Babys lernen sollen, wie man weiße Menschen hasst.

Schauen Sie sich die Abbil­dungen an!

Vier Fami­lien, eine musli­mi­sche, eine afri­ka­ni­sche und eine asia­ti­sche. Der einzige Weiße ist natür­lich in einer gemischten Familie.

Die Nach­richt? Weiße müssen verschwinden.

Anti­ras­sismus als Code­wort für „Anti-Weißen Rassismus“…

Anti-racism is code for #Anti­white

New book by a ‘doctor’ to teach babies how to hate white people.

Take a look at the illus­tra­tions.

Four fami­lies, one Muslim, one African & one Asian. The only white is of course in the mixed family.

The message? Whites need to disap­pear. pic.twitter.com/mLqrgwnIxJ

— Stru­cker ⚪️ (@BaronStrucker) September 7, 2020