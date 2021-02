In Europa, insbe­son­dere in Italien, einem Land mit Tausenden von Kilo­me­tern Seegrenzen, gehen weiterhin ille­gale Migranten mit NGO-Schiffen oder Behelfs­booten an Land; die Häfen bleiben für NGO-Schiffe geöffnet, obwohl auf ihnen viele mit Covid infi­zierte Menschen ankommen.

Ein Problem, das vor allem Frontex, die euro­päi­sche Grenz­schutz­agentur, beschäf­tigen sollte. Deren Struktur hat aller­dings noch andere Probleme: Nachdem sie immer größer geworden ist, wurde sie von Olaf, der internen Betrugs­be­kämp­fungs­be­hörde der EU, unter­sucht. Die Agentur scheint eine geld­fres­sende Maschine mit vielen verrückten Ausgaben geworden zu sein, die ihrer­seits sehr wenig mit dem Kampf gegen ille­gale Einwan­de­rung zu tun haben.

Von 2015 bis 2019 gab Frontex 2,1 Millionen Euro für fünf jähr­liche Veran­stal­tungen aus, welche die Agentur zur Selbst­dar­stel­lung orga­ni­siert. Die Zeitung EUob­server über­prüfte die Budgets und fand heraus, dass 94.000 Euro für ein einziges Abend­essen im luxu­riösen Restau­rant Belve­dere in Warschau ausge­geben wurden. Es gab 800 Gäste, obwohl nicht bekannt ist, wie viele tatsäch­lich anwe­send waren. Der Höhe­punkt wurde mit der Veran­stal­tung in Sopot erreicht, einem bekannten Ostseebad, in dem keine Migranten per Boot ankommen. Die euro­päi­schen Steu­er­zahler zahlten 580.152,22 € für die Veranstaltung.

Die Pres­se­stelle der Agentur teilte mit, dass „Frontex vor dem Auftritt des Covids beschlossen hatte, die Veran­stal­tung nicht mehr durch­zu­führen“, die 2020 unter­bro­chen worden war. Es wurden jedoch auch noch andere frag­wür­dige Ausgaben aufge­deckt: Frontex gab 1 Million Euro für den Posten „Treffen“ aus. Ganz zu schweigen von den Details: 17.500 € für acht finni­sche schwarze Leder­stühle oder 137.000 € für das Rede­sign des Agen­tur­logos. Ein Weih­nachts­essen für die Mitar­beiter kostete 22.000 Euro und ein Firmen­video von Fuori dal coro zeigt eine Einstel­lung, die offen erklärt: „Wir haben verschie­dene Grup­pen­ak­ti­vi­täten wie Segeln, Oper und Fußball­spiele“. In der Frontex-Zentrale im Zentrum Warschaus sind 1.500 Mitar­beiter beschäf­tigt, die 20 Millionen Euro im Jahr kosten. Das Budget von Frontex ist von 6,3 Millionen Euro im Jahr 2005 auf 1,1 Milli­arden Euro in diesem Jahr gestiegen. Und bis 2027 soll die Agentur eine „Armee“ von 10.000 Mitar­bei­tern haben.

Das Euro­päi­sche Amt für Betrugs­be­kämp­fung (Olaf) hat eine Unter­su­chung einge­leitet, die im Januar bestä­tigt wurde, und zwar nicht nur im Hinblick auf wahn­wit­zige Ausgaben. Im Dezember hatte sie jedoch eine Razzia in den Büros des Frontex-Direk­tors Leggeri und seines Stabs­chefs wegen eines dubiosen Vertrags mit einer polni­schen Compu­ter­firma durch­ge­führt. In den letzten Tagen sind einige Doku­mente aufge­taucht, die bereits als „Frontex-Akten“ bezeichnet werden, über Treffen mit Sicher­heits­lob­by­isten, die sich angeb­lich nicht an die strengen Regeln gehalten haben, die von Brüssel fest­ge­legt wurden. Zwischen 2017 und 2019 fanden mehr als 70 % der Sitzungen (105 von 149) mit Personen statt, die nicht im EU-Trans­pa­renz­re­gister zerti­fi­ziert sind. Auch mit Leonardo, einem der führenden inter­na­tio­nalen Konzerne im Bereich Luft- und Raum­fahrt, Tele­kom­mu­ni­ka­tion und Satel­liten, fanden fünf regel­mä­ßige Treffen statt. Frontex ist an UAVs und Grenz­über­wa­chungs­tech­no­logie sowie an biome­tri­scher Erken­nung interessiert.

Unter­dessen betrifft die jüngste Landung in Italien 32 Migranten, die mit einem Segel­boot in der Provinz Reggio Cala­bria ankamen. Ganz zu schweigen von der Ocean Viking, dem Flagg­schiff der Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen, das zu SOS Médi­ter­ranée gehört und einen offenen Hafen in Sizi­lien fand, um 422 Migranten (125 Minder­jäh­rige) zu bringen, die vor der liby­schen Küste in Augusta aufge­griffen wurden. Bis gestern Abend waren 49 von ihnen Covid-positiv, aber das macht nichts, denn Lock­downs und strengen Maßnahmen gelten bekannt­lich nur für die Einheimischen.

Im Visier der EU sind auch der Direktor von Frontex, Fabrice Leggeri, „bête noire“ aus der Sicht links­ex­tremer NGOs, die als Talibans der Will­kom­mens­kul­tuir um jeden Preis auftreten, sowie viele Abge­ord­nete des Euro­päi­schen Parla­ments, vor allem linke. Handelt es sich bei den Ermitt­lungen von Olaf womög­lich um eine orga­ni­sierte Kampagne zur Besei­ti­gung von Leggeri und zur Redu­zie­rung von Frontex, um damit den ohnehin dünnen offi­zi­ellen Kampf gegen die ille­gale Einwan­de­rung zu schwächen?

Quelle: MPI