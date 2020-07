Italien: Party an Bord der „Ocean Viking“

Zum x‑ten Mal haben die NGOs mit angeb­li­chen Depres­sionen und Selbst­mord­ver­su­chen der von ihnen „geret­teten“ ille­galen Migranten argu­men­tiert, um sich und ihren Schiffen den Zugang zu italie­ni­schen Häfen zu erzwingen. Offen­sicht­lich alles nur Agit-Prop und Tränen­drü­sen­pro­pa­ganda, wenn man sich das nach­ste­hende Video ansieht.

Hier feiern die 180 ille­galen Migranten an Bord der „Ocean Viking“ mit Smart­phones, Busch­trom­meln und Bällen die bevor­ste­hende Landung: für sie ist es wie ein Lotto­ge­winn. Sie werden künftig in Hotels mit 35 Euro pro Tag an Essen, Unter­kunft und Taschen­geld versorgt. Ein Leben, von dem viele Italiener nur träumen können.

Party a bordo #Ocean­Vi­king: 180 #risors­eINPS clan­des­tini fest­eg­giano lo scarico in Italia con smart­phone, tamburi e balli. Ma non erano depressi? In Italia cassa­in­te­grati dimen­ti­cati, aziende al collasso, suicidi e milioni di italiani alla fame, e questi fanno festa. #Radio­Sa­vana pic.twitter.com/FprObzRlDU — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) July 6, 2020

Quelle: VoxNews