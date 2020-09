Die Inva­sion auf Booten, die fast ausschließ­lich junge isla­mi­sche Männer nach Italien bringt, wird von den Menschen­händ­lern unter anderem mit zwei „ziehenden“ Argu­menten ange­feuert: Dschihad (reli­giöse Pflicht oder sogar „heiliger Krieg“) und Sex. Reden wir daher ruhig von einem Sex-Dschihad.

In den sozialen Netzen werden den ille­galen Einwan­de­rern gerne Fotos von hübschen italie­ni­schen Mädchen gezeigt (die davon natür­lich nichts wissen); siehe unser Beitrags­bild oben.

Dazu wird mit Texten wie diesen geworben:

„Sie wollen mit dir leben, kommt und holt sie, um sie zum Islam zu bekehren.“

„In der Stadt Neapel findest du ein schönes und tüch­tiges Mädchen, das mit dir leben möchte.“

„Nimm dir ein christ­li­ches oder jüdi­sches Mädchen und bekehre es zum Islam“.

Sogar Illu­sionen einer Ehe mit euro­päi­schen Frauen werden auf Face­book vermit­telt.

Das Erstaun­liche dabei ist, dass diese Moslem-Machos zwar in der Erwar­tungs­hal­tung kommen, hübsche Frauen „erobern“ zu können, dass dies aber, kaum dass sie in Italien gelandet sind, so gut wie immer in Form von sexu­eller Gewalt erfolgt, wie die Verge­wal­ti­gungen in Lampe­dusa und Sardi­nien belegen.

„Bis bald in Europa“, heißt es in einem Beitrag, auf dem ein Selfie zweier hübscher Mädchen gepostet wird…

Quelle: VoxNews