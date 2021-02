SALEM (OREGON/USA) – Das Oregon Depart­ment of Educa­tion (ODE) hat kürz­lich Lehrer ermu­tigt, sich für ein Trai­ning anzu­melden, das „Ethno­ma­the­matik“ fördert und unter anderem argu­men­tiert, dass sich die weiße Vorherr­schaft im Fokus auf das Finden der rich­tigen Antwort mani­fes­tiert. Ein ODE-News­letter, der letzte Woche verschickt wurde, wirbt für einen „Pathway to Math Equity Micro-Course“ am 21. Februar, der sich an Lehrer der Mittel­stufe richtet, die ein Toolkit zum „Abbau von Rassismus in der Mathe­matik“ nutzen sollen, berichtet clarion NEWS.

Rich­tige mathe­ma­ti­sche Lösungen sind „Charak­terzug weißer Überlegenheit“

Die Lehrer sollen mittels eines Leit­fa­dens lernen, dass es auch bei vermeint­lich rich­tigen Ergeb­nissen von Rechen­auf­gaben um „weiße Über­le­gen­heit“ gehe. Als Lösung diese „Über­le­gen­heit“ nicht sichtbar zu machen, sollen nicht etwa schwarzen Schü­lern verstärkt das Rechnen beigebracht werden. Das will und/oder kann man offen­sicht­lich nicht, daher hat man einen anderen Weg parat: Bei Prüfungen werden einfach mindes­tens zwei Antworten zuge­lassen – rich­tige und eine falsche Lösungen der Aufgabe. Denn alles andere sei „allein schon ein Charak­terzug weißer Über­le­gen­heit“ heißt es im Leitfaden.

Nivel­lie­rung nach unten

Um der Nivel­lie­rung nach unten auch einen wissen­schaft­li­chen Anstrich zu verleihen, entblödet man sich als Begrün­dung Folgendes von sich zu geben:

„Das Konzept, dass Mathe­matik rein objektiv ist, ist falsch. Die Aufrecht­erhal­tung der Idee, dass es immer rich­tige und falsche Antworten gibt, verewigt die Objektivität.“

Und weiter:

„Auch die bishe­rige Haus­ar­beits­praxis gehört laut den neuen Vorgaben auf den Prüf­stand“. So solle die „Haus­auf­ga­ben­po­litik an die Bedürf­nisse der farbigen Schüler“ ange­passt werden.

Lehrer sollten auch die gesamt­ge­sell­schaft­liche Dimen­sion ihres Fachs berück­sich­tigen. Sie sollen heraus­zu­ar­beiten, „wie Mathe­matik verwendet wird, um kapi­ta­lis­ti­sche, impe­ria­lis­ti­sche und rassis­ti­sche Ansichten“ aufrecht zu erhalten.

Der ODE-Kommu­ni­ka­ti­ons­di­rektor Marc Siegel vertei­digte auch das „Equi­table Math“-Bildungsprogramm und sagte, es „hilft Pädagogen, wich­tige Werk­zeuge für ihr Enga­ge­ment zu erlernen, Stra­te­gien zu entwi­ckeln, um gerechte Ergeb­nisse für Schwarze, Latinos und mehr­spra­chige Schüler zu verbes­sern, und sich Praxis­ge­mein­schaften anzu­schließen.“ Aller­dings ergänzt er: „Ich nehme an, man könnte sich einen besseren Plan ausdenken, als schwarzen Studenten zu sagen, dass sie sich nicht darum kümmern sollen, die rich­tige Antwort auf eine Mathe­auf­gabe zu bekommen, aber mir fällt nicht ein, was das sein könnte“, so das genannte online Portal weiter.