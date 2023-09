Marie Zeee: «Der wahre Feind ist die neue Weltordnung!»

Die poli­ti­sche Dekla­ra­tion der UN soll die Welt am 20. September vor voll­endete Tatsa­chen stellen



Von Redak­tion | UNSER-MITTELEUROPA berich­tete bereits – hier - über die sinis­teren Pläne der WHO, um sich im Schnell­ver­fahren – nach obskuren Abspra­chen in nur Hinter­zim­mern – unter dem Deck­mantel gesund­heit­li­cher Fürsorge bis 2025 mit supra­staat­li­chen Macht­be­fug­nissen und zentraler Exeku­tiv­ge­walt über 196 Staaten der Welt ausstatten zu lassen.

Die Verträge sollen bis 2025 völker­recht­liche Verbind­lich­keit erlangen und der WHO als dann Gesund­heits-Welt­re­gie­rung dikta­to­risch-auto­kra­ti­sche Rechte zu einem Pande­mie­re­gime-Plus-Plus einräumen, wie wir es in einer ersten Test­ver­sion während CoV-19 schon erleben und erleiden durften. Doch künftig wünschen trans­na­tio­nale Kreise versteckt hinter der WHO zentral und vor allem immer­wäh­rend und perma­nent dikta­to­risch durch­re­gieren zu lassen.

Dazu soll über alle nicht genehmen Medien ein welt­weites Zensur-Regime verhängt werden. Die WHO als Behörde der Eine-Welt-Welt Apostel soll die Befugnis erhalten, zensu­rieren, defi­nieren und vorgeben lassen zu dürfen, was im Zusam­men­hang mit Gesund­heit, Pande­mie­vor­sorge & Pande­mie­be­kämp­fung nicht mehr gesagt werden darf, soll und kann:

Das ist für die schöne neue Welt nach dem Rezept­buch der Global­herr­scher geplant!

Vereinte Nationen und WHO in konzer­tierter Aktion

Wir dachten, die oben genannten Schre­ckens­mel­dungen liessen sich nicht mehr über­treffen, doch müssen uns inzwi­schen korri­gieren: Die Vereinten Nationen (UN) sind im Begriff die WHO bei der Reali­sie­rung ihrer Eine-Welt-Pläne zu sekundieren!

Die UN macht sich daran, den Griff trans­na­tio­naler Kreise nach unum­schränkter Einer-Welt-Herr­schaft über das Vehikel WHO 2.0 noch in diesem Monat – einmal mehr nur nach Geheim­ab­spra­chen in Hinter­zim­mern – über ihre soge­nannte «Poli­ti­sche Dekla­ra­tion zur Pandemie-Präven­tion, Pandemie-Vorbe­rei­tung & Pandemie-Reak­tion» eilfertig abstimmen und die Ermäch­ti­gungs­pläne der WHO damit flan­kieren zu lassen.

Die Grafik oben zeigt, dass die UN neben dem WHO-Komplott die erste Schiene mit der «Poli­ti­schen Dekla­ra­tion» [Track 1] auf dem Weg in die Eine-Welt-Diktatur zur Verfü­gung stellt. Die Schienen zwei, drei und vier mit Neufas­sungen für die Inter­na­tio­nalen Gesund­heits-Regu­lie­rungen (IHR) und WHO CA+ oder «Pandemie Vertrag» [Track 2, 3 & 4] kommen parallel dazu, doch unter Mantel der WHO.

Die «Poli­ti­sche Dekla­ra­tion» der UN soll es den trans­na­tio­nalen Draht­zie­hern im Hinter­grund ermög­li­chen der WHO ihre neue dikta­to­ri­sche Rolle zuzuschieben:

Vom vorma­ligen Gesund­heits-Ratgeber zum Pandemie-Diktator

Die Antwort auf jene infamen Anschläge auf Souve­rä­nität & Frei­heit kann nur lauten:

Stoppt die Vereinten Nationen, WHO und die globale Agenda!

or diesem drama­ti­schen Hinter­grund des konzer­tierten Komplotts von den beiden supra­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen UN und WHO hat Maria Zeee, Mode­ra­torin auf dem Stew Peters Network (SPN), James Rugoski – profes­sio­neller Aufde­cker von MDM, das sind Mis/­Miss-Infor­ma­tionen, Dis/­Fehl-Infor­ma­tionen und Mal/­Schad-Infor­ma­tionen) & Substack Betreiber [Kontakt­de­tails siehe unten] – zu einem Video-Inter­view gebeten, welches auf Rumble in engli­scher Sprache erschienen ist: Hier

Aufgrund der beson­deren Brisanz des Gesche­hens hat UNSER-MITTELEUROPA das Tran­skript ange­fer­tigt, ins Deut­sche über­setzt und seinen Lesern verfügbar gemacht:

Die Welt auf schiefer Bahn zur Eine-Welt-Herrschaft

Maria Zeee: Die Vereinten Nationen sind dabei, am 20. September eine «Poli­ti­sche Dekla­ra­tion» durch­zu­setzen:

Es ist im Grunde ihre Erklä­rung zur Eine-Welt-Regie­rung – nicht nur vorüber­ge­hend, sondern für immer!

Sie [die UN] fordern, dass die vorüber­ge­henden Maßnahmen, welche zuvor während Covid-19 [zwangs]verhängt wurden, künftig dauer­haft einge­richtet würden. Richtig: Ein perma­nenter Zustand mit Pande­mien und Injek­tionen, vor dem wir von Anfang an gewarnt hatten. James Roguski hat dazu unglaub­liche Forschungs­ar­beit geleistet. Er hat das Thema von Anfang an verfolgt und ist uns zugeschaltet.

James, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Wir wissen ihr Zeit und exzel­lente Arbeit für all diese wich­tigen Themen sehr zu schätzen. Ich danke Ihnen!

James Roguski: Gerne – es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen!

Ich möchte Sie ersu­chen, dieses Kapitel mit Wende­punkt zu über­schreiben: Ich habe nämlich das Gefühl und einige Ideen entwi­ckelt, die helfen könnten Teile aus unserer Bewe­gung vereinen und zusam­men­bringen zu können. Sie wissen schon, gewisse Leute haben diese Ideen und andere jene. Ich glaube, ich habe ein Thema gefunden, das genau betrachtet, zumin­dest verschie­dene Gruppen zusam­men­bringen und unsere Ener­gien gegen jene Leute bündeln könnte, die versu­chen die Welt zu übernehmen.

Maria Zeee: Ja, darüber wollen wir unbe­dingt spre­chen. Die Leute fragen immer nach Lösungen: Doch, Sie sind eine Person, die stets Lösungen gene­riert. Das respek­tiere ich so sehr an Ihnen!

Ich möchte auf diese poli­ti­sche Dekla­ra­tion eingehen, welche die Vereinten Nationen voran­treiben. Wir haben einen sehr engen Zeit­plan und wie Sie viel­leicht bemerkten, habe ich auf der «Reawaken America Tour» gespro­chen und aus Ihrem Substack den Zeit­plan, welche die UN und UNO jetzt ins Auge fassen, zitiert. Wohl­ge­merkt: Jetzt erfahren wir diese Ankün­di­gung, dass Covid plötz­lich wieder ein Problem wäre, wobei Tedros [WHO Gene­ral­di­rektor] sagt: «Oh, es ist noch nicht vorbei. Wir brau­chen mehr Hilfs­mittel und Impf­stoffe!» Und so versu­chen sie wirk­lich, dies mit ihrem Zeit­plan in Einklang zu bringen, den die UN übri­gens auf den 20.9.2023 fest­ge­setzt hat. Spre­chen Sie mit uns über besagte poli­ti­sche Deklaration.

James Roguski: Nun, vor mehr als einem Jahr, am 2. September 2022, kamen die Vereinten Nationen zusammen und planten genau dieses Treffen. Doch, eines der Probleme unserer Wider­stands­be­we­gung ist, dass wir immer nur reaktiv agieren, während die anderen einem lang­fris­tigen Plan verfolgen: Sie haben dies vor über einem Jahr geplant. Sie werden sich am 20. September [2023], einem Mitt­woch, treffen und die so genannte poli­ti­sche Dekla­ra­tion zur Pandemie-Präven­tion, – Vorsorge und – Reak­tion [Poli­tical Decla­ra­tion on Pandemic Preven­tion, Prepared­ness and Response) verab­schieden. So weit, so schlecht. Sie arbeiten seit über einem Jahr und einem Monat an diesem Doku­ment. Ich habe, wie Sie wissen, darüber berichtet.

Vor einiger Zeit haben sie ihren finalen Entwurf für das Schweige-Proze­dere (silence proce­dure) abge­geben. Das ist es, was nach meiner Meinung jedem bewusst werden sollte: Was diese Orga­ni­sa­tionen betreiben, ist, dass sie eine Formu­lie­rung ausar­beiten und sie unter den Botschaf­tern der Vereinten Nationen verteilen, um zu sagen: «Seht her, hier ist das Doku­ment, das wir ausge­ar­beitet haben!»

Inter­es­san­ter­weise waren es die beiden Nationen, Marokko und Israel, die jene [Schweige-]Prozedur anlei­teten: Sie sagten, dies sei das Abkommen, das am 20. September anzu­nehmen wäre und mit dem Schweige-Proze­dere verhält es sich so: Falls man keinen Einspruch erhebt, würde man davon ausgehen, dass eine Zustim­mung erteilt worden sei. So wie mit der…

Maria Zeee: … WHO (Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion).

James Roguski: Genau – das ist ein beinahe univer­selles Verfahren. So gehen sie vor: Sie sagen, was sie tun wollen. Es könnte auch Teil ihrer Ideo­logie sein, was immer man denken wollte, aber sie geben bekannt, was sie planen. Sie veröf­fent­li­chen die Doku­mente. Sie hängen sie nicht an die große Glocke, schi­cken keine SMS bzw. niemand auf der Welt erhält eine E‑Mail-Benach­rich­ti­gung. Viel­mehr, stellen sie es als öffent­liche Bekannt­ma­chung, begraben auf irgend­einer Webseite ins Netz. Doch falls man es über­sähe und keinen Einspruch erhöbe, sagen sie einfach: «Ihr hattet ja eure Chance!»

Mit der People‘s Dekla­ra­tion sage ich im Prinzip, dass ich mein Einver­ständnis dazu nicht erteile: Dazu, dass die WHO oder welch neue Büro­kratie auch immer, die sie für diese Rahmen­kon­ven­tion zu instal­lieren gedenken, 30 Milli­arden Dollar pro Jahr bekäme, um Dinge zu tun, von denen Meryl Nass [Inter­nistin & Expertin für Bio Terro­rismus, die Verfol­gungen ausge­setzt ist] sehr deut­lich erklärte, dass sie Pande­mien nur wahr­schein­li­cher machten.

Der ganze Sinn dieser Verhand­lungen ist, jemanden etwas glauben zu lassen, obwohl es in Wirk­lich­keit um etwas ganz anderes geht. Doch, sie bleiben dabei und sagen einfach, sie wollten nur die nächste Pandemie verhindern.

Nun, ich denke, hier können wir die Menschen vereinen, denn ich werde jetzt eine dritte Ebene anspre­chen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich werde jetzt ein Thema anspre­chen, an dem sich die Geister scheiden:

Es gibt eine Gruppe, die sagen, SARS COV 2 hätte nie exis­tiert. Covid-19 wäre ein erfun­dene Geschichte und von Daten bzw. PSYOPS [psycho­lo­gi­sche Kriegsführung/Operationen] getrieben gewesen. Es wäre alles Betrug. Dann gibt es die Leute, welche sagen, wir hätten es mit einem Virus zu tun und der verur­sache Covid-19. Und es gäbe diese frühen Behand­lungen mit anti­vi­ralen Mitteln, wie Iver­mectin, Hydro­xychlo­ro­quin [HQL], Zink und all die anderen Dinge.

Es gibt also diese beiden Lager, die unter­schied­liche Auffas­sung vertreten.

Und dann gibt es noch jene anderen beiden Gruppen: Eine von diesen sagt, sie wüssten, dass es ein neuar­tiges Virus gäbe, welches aus einer Fleder­maus­höhle irgendwo in China sei und jemand Fleder­maus­suppe gegessen hätte oder es von einer Fleder­maus oder einem Pangolin des Wuhan-Marktes stamme. Wir hätten die Umwelt nach diesen zoono­ti­schen Erre­gern oder Über­tra­gungs­ri­siken abzu­su­chen, denn Tier­viren könnten Menschen infi­zieren. Aber dann gäbe es noch etwas anderes…

Maris Zeee: Entschul­digen Sie, wenn ich Sie unter­breche, James: Das ist genau das, was sie in Austra­lien machen. Wenn man sich die von der CSIRO (Common­wealth Scien­tific and Indus­trial Rese­arch Orga­ni­sa­tion) veröf­fent­lichte Studie zur Stär­kung der austra­li­schen Pande­mie­be­reit­schaft ansieht, der vorge­worfen wird, in Wuhan an ille­galer Gain-of-Func­tion-Forschung [Forschung zur Stei­ge­rung der Viru­lenz des Patho­gens, welches im Labor künst­lich verstärkt wird] betei­ligt gewesen zu sein: Die sagen, dass Pande­mien in der Zukunft und ich para­phra­siere hier, im Wesent­li­chen durch das Eindringen des Menschen in die natür­li­chen Lebens­räume verur­sacht wären. Das stimmt perfekt mit der Agenda zum Klima­wandel und der ulti­ma­tiven Agenda der UN überein, die darauf abzielt den Menschen aus der Natur zu verbannen und alle in Smart Cities zu treiben.

Ich möchte kurz darauf eingehen, zumal sich meine Meinung im Laufe der Zeit dazu weiter­ent­wi­ckelt hat: Ich glaube wirk­lich, dass bewiesen ist, dass das Virus nicht isoliert wurde. Aber der Punkt ist tatsäch­lich, dass es Behand­lungen gab, die sogar bei Grippe helfen und den Menschen vorent­halten wurden, zumal die WHO und Vereinten Nationen nicht die Absicht hatten, den Menschen Zugang zu Behand­lungen zu ermög­li­chen, die bei dieser Krank­heit hätten helfen können gegen Symptome, was auch immer diese Symptome gewesen sein mögen.

Sie spre­chen also davon, die Mensch­heit zu vereinen, unab­hängig von unseren Meinungen? Dem stimme ich zu, denn egal, in welchem Lager man sich befindet, der Punkt ist der, dass wir nicht wollen, dass Bill Gates oder die WHO unsere medi­zi­ni­schen Entschei­dungen kontrollierten.

James Roguski: Absolut. Falls ihre Symptome durch 5G Immis­sion verur­sacht wurden und eine früh­zei­tige Behand­lung mit diesem oder jenem Medi­ka­ment, Heil­kraut oder Vitamin oder was auch immer funk­tio­nierte, dann hat es funk­tio­niert, weil es jenen half, gesund zu werden. Wenn Sie also in Florida sind, halten Sie sich von Amarillos oder anderen Tieren fern, die mögli­cher­weise lepra­ver­ur­sa­chende Bakte­rien enthalten könnten.

Sie möchten alle diese Statis­tiken hernehmen, in denen fünf Fälle auf sechs anwachsen und einen Anstieg von 20 % signa­li­sieren: Das erzeugt dann extrem große Angst. Ich habe einen Bericht dazu verfasst und werde damit zum «Propa­ganda-Checker». Es gibt Fakten­prüfer, doch ich werde eine regel­mä­ßige Serie von Reports zur Propa­ganda machen, um ihre Lügen aufzudecken.

Aber lassen Sie mich auf die Thematik der Meinungs­ver­schie­den­heiten zurück­kommen. Es gibt eine Gesund­heits­auf­fas­sung, wonach alle Tiere ein poten­zi­elles Risiko reprä­sen­tierten: Hühner könnten die Vogel­grippe, Hunde das Hunde-Coro­na­virus oder Schweine die Schwei­negrippe haben. Es könnte auch etwas in der Kana­li­sa­tion oder im Abwas­ser­system vorkommen, doch alles käme von Tieren und der Umwelt. Wir sollten die Erreger also isolieren und nach deren Pande­mie­po­ten­zial unter­su­chen und über ein Netz­werk austau­schen lassen: Die Kehr­seite der Medaille ist, dass nach Einbezug all diese Erreger in das WHO-System des Pathogen Access Benefit Sharing System [Pathogen-Zugangs-Vorteile-Austausch], man die Gain-of-Func­tion-Forschung (Gain-of-Func­tion Rese­arch: Forschung zur Stei­ge­rung der Viru­lenz des Patho­gens, welche im Labor künst­lich verstärkt wird) zu stärken beginnt. Doch, es könnte wieder zu einem Leck in einem Labor kommen, wie es viel­leicht in Wuhan passiert war. [Anmer­kung der Redak­tion: Und in vielen anderen Labors ohne „viel­leicht“, wovon man selten nur spricht…]

Ob es nun um das Leck im Labor von Wuhan geht, die Fleder­maus-Suppe, den Lebend-Tier-Markt (Wet-Market) – was auch immer- das Problem ist, ob sie tatsäch­lich die Lehren aus den letzten vier Jahren gezogen haben?

Die eine Sache auf die wir uns, so glaube ich, alle einigen können: Nachdem die Verhand­lungen im Geheimen laufen und wir die letzte Version der Ände­rungen nicht sehen dürfen. Denn, sie haben nichts veröf­fent­licht: Wir dürfen den 208 Seiten umfas­senden Text des Rahmen­über­ein­kom­mens nicht einsehen. Ich denke, wir sollten uns alle einig werden, dass der Vertrag, der ausge­han­delt werden sollte, ein Vertrag zu sein hätte, der diesen Gain-of-Func­tion-Wahn­sinn [Gain-of-Func­tion Wahn­sinn: Wahn­sinns-Forschung zur Stei­ge­rung der Viru­lenz des Patho­gens, welche im Labor künst­lich verstärkt wird] stoppt.

Wenn Sie nicht an Viren glauben, dann betrachten Sie Gain-of-Func­tion [Labor­ex­pe­ri­mente zur Stei­ge­rung der Viru­lenz der Patho­gene, welche erst im Labor künst­lich verstärkt werden] dank den Labors und all das als eine abso­lute Ablen­kung, als Geld­ver­schwen­dung und als einen voll­stän­digen und totalen Betrug.

Wenn Sie an Viren glauben, dann sollten Sie die Auswei­tung des Austauschs von Krank­heits­er­re­gern und das Geld­ma­chen mit der Gain-of-Func­tion [Stei­ge­rung der Viru­lenz der Patho­gene, welche in Labors von Big Pharma künst­lich verstärkt werden] und den mRNA-Injek­ti­ons­prä­pa­raten betrachten. Sie sollten immer noch das ablehnen, worüber nicht verhan­delt wird. Ganz genau: Denn, ich sage, dass verhan­delt werden soll, dass die Forschung mit Gain-of-Func­tion [Stei­ge­rung der Viru­lenz der Patho­gene, welche in den Labors dank Big Pharma künst­lich verstärkt wird], die gemein­same Nutzung von Krank­heits­er­re­gern und die Suche nach Krank­heits­er­re­gern mit Pande­mie­po­ten­zial [pandemic poten­tial] beendet werden muss. Denn, das [Pandemie-]Potenzial ist tatsäch­lich nur das Poten­zial für Profit.

Maria Zeee: Ich möchte einwerfen, was im austra­li­schen Bericht über die Stär­kung der Pande­mie­be­reit­schaft steht, weil es für das, was Sie sagen, so wichtig ist:

Sie [Big Pharma] fordern die Lega­li­sie­rung der Gain-of-Func­tion Forschung [Forschung zur Stei­ge­rung der Viru­lenz des Patho­gens, welche im Labor künst­lich erzeugt wird]. Das ist ein direkter Verstoß gegen das Über­ein­kommen gegen biolo­gi­sche Waffen, und sie sagen uns, dass wir diese [Gain-of-Func­tion] für genau das, was Sie hier beschreiben, lega­li­sieren müssen.

James Roguski: Ich meine, der 17. September ist der Stichtag, an dem die austra­li­sche Regie­rung eine öffent­liche Stel­lung­nahme zu diesen Verhand­lungen abgeben möchte, doch sie haben der austra­li­schen Bevöl­ke­rung drei falsche Fragen gestellt. Fallen Sie nicht auf die falschen Fragen herein: Folgen Sie Ihrem Herzen und sagen, dass sie über­haupt keine Lehren gezogen hätten. Sie haben sich nicht mit der Tatsache ausein­an­der­ge­setzt, dass wir es mit statis­tisch indu­zierten Fällen zu tun haben, indem Sie PCR-Tests einsetzten, was für den Test einen Betrug für jede Art von Krank­heit darstellt. Wir wissen, dass Masken[pflicht], ebenso nur Betrug ist. Solange man sich an die Wissen­schaft hält, gibt es keinen Nach­weis, dass sie Schutz böten. Die Abrie­ge­lungen und Ausgangs­sperren, die Reise­be­schrän­kungen und all das ist einfach nur Miss­brauch von Rechten, wie die Ableh­nung von früh­zei­tigen Behand­lungen, was auch immer sie gebracht hätten: Die Ärzte haben heraus­ge­funden, wie sie die Menschen gesünder machen können, unab­hängig von der Ursache ihrer Krankheiten.

Sie haben nicht das Geringste gelernt. Alles, was Sie gelernt haben, ist, dass Sie mit dem, was Sie vorher gemacht haben, eine Menge Geld verdient haben, und das Problem, das sie haben, war nur, dass nicht genug Leute auf ihre Propa­ganda herein­fielen und sie jetzt nach­dop­peln wollen.

Wissen Sie, sie wollen eine Größen­ord­nung höher gehen: Sie wollen 30 Milli­arden Dollar pro Jahr, um ein System aufzu­bauen, das die Angst­ma­cherei nur noch weiter steigert.

«…»

… Schweigen [der Bürger] würde als Zustim­mung ange­sehen werden: Jetzt ist die Zeit gekommen die Stimme zu erheben! … Ein Rahmen­ab­kommen ist weit abträg­li­cher als eine Verein­ba­rung … Eine Rahmen­ab­kommen gibt ihnen die Befugnis eine neue Büro­kratie zu instal­lieren… Ich sehe das als Wende­punkt: Sie [UN, WHO & Co] machen Fehler, sie über­schreiten [ihre Kompe­tenzen]. Wir sehen, was sie tun! Aber, man darf nicht zulassen zu schweigen!

Maria Zeee: Ja, ich stimme Ihnen zu, James!

«…»

Jetzt müssen wir in der Tat nach­legen. Ich möchte den Menschen auf Seite zwei besagter «Poli­ti­schen Dekla­ra­tion» verdeut­li­chen, wie ernst diese Dekla­ra­tion der UN ist. All dies kann auf James‘ Substack nach­ge­lesen werden: Dort [in der Poli­ti­schen Dekla­ra­tion] heißt es, man sähe die Notwen­dig­keit, inner­halb und zwischen den Ländern Vertrauen aufzu­bauen und den poli­ti­schen Willen zu stärken, um aus der Dynamik der Covid 19-Reak­tion Kapital zu schlagen, indem vorüber­ge­hend aufge­stockte Kapa­zi­täten in dauer­hafte Kapa­zi­täten samt Agenden und Netz­werken umge­wan­delt würden, indem man auf gelernten Lektionen und bewährten Prak­tiken aufbaut und inter­na­tio­nale Rahmen­be­din­gungen für inter­na­tio­nale Zusam­men­ar­beit und globale Soli­da­rität begrüßt. Diese Worte, die sich von Covid abwenden, verwan­deln vorüber­ge­hend aufge­stockte Kapa­zi­täten in perma­nente Kapa­zi­täten samt Agenden und Netzwerken.

Sie sagen uns, dass sie eine perma­nente Eine-Welt-Regie­rung errichten wollen, einen perma­nenten mili­tä­risch-medi­zi­ni­schen Kriegs­rechts-Arm der Vereinten Nationen, der die WHO ist. Das ist es, was diese Worte bedeuten, James.

James Roguski: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Doku­ment zu lesen und es verstehen. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus­will. Sie sagen es uns und es ist in einer Sprache verschlüs­selt, die oft – Sie wissen schon – ekel­haft süß klingt.In dieser Erklä­rung heißt es im Wesent­li­chen, dass die Vereinten Nationen hinter den rechts­ver­bind­li­chen Doku­menten und den Ände­rungen der Vorschriften stehen. Und noch einmal, es handelt sich um eine Rahmen­kon­ven­tion, und ich möchte sicher­stellen, dass die Leute verstehen, dass der Entwurf des WHO CA+ (Pande­mie­ver­trags) eine Rahmen­kon­ven­tion ist, die eine brand­neue Büro­kratie schaffen soll, um sich jähr­lich in alle Zukunft zu treffen und zu entscheiden, wie man bis zu 30 Milli­arden Dollar pro Jahr für den Aufbau dieser perma­nenten Infra­struktur ausgeben könnte.

Damit wäre man in der Lage, mehr Gain-of-Func­tion-Forschung und Panik­mache, als es in der Vergan­gen­heit möglich war, zu betreiben. In Afrika und auf den kari­bi­schen Inseln, im Südpa­zifik etc. hatten sie diese Infra­struktur noch nicht verfügbar. Dies hat sie eine Menge an Profit gekostet, weil sie in den Ländern, die nicht über diese Infra­struktur verfügten, nicht in der Lage waren, die Pande­mie­fälle mit Angst [& Panik] genü­gend aufzu­blasen und genü­gend Injek­ti­ons­mittel und all diese Dinge einzusetzen.

In diesen Verträgen geht es nicht um die Verbes­se­rung unserer Gesund­heit. Es sind Verkaufs­aus­sichten für Risi­ko­ka­pital (Venture Capital). Schauen Sie sich das Inter­view von Cathe­rine Austin Fitts [Ehema­lige Invest­ment Banke­ring und US-Unter­staats­se­kre­tärin für Wohnungsbau und Stadt­ent­wick­lung], der ein Licht aufge­gangen ist, mit Sasha Laty­pova [Pharma & Medical Device R&D Spezia­list] an. Das ist nur ein Trick, um Geld in den, wie ich es nenne phar­ma­zeu­ti­schen Not-Kran­ken­haus-Indus­trie­kom­plex zu pumpen, damit sie den Leuten Angst einjagen können, egal ob man an Impf­stoffe oder Viren glaubt oder nicht, egal ob man das Konzept der Terrain-Theorie [Theorie des ganz­heit­li­chen Krank­heits­ge­sche­hens] versteht oder nicht: Sie gehen immer noch zu einem Arzt und nehmen Medi­ka­mente, um ihre Symptome zu thera­pieren. Egal auf welcher Seite sie stehen und ob es sich um ein Leck in einem Labor in Wuhan oder um eine zoono­ti­sche Über­tra­gung durch eine Fleder­maus­suppe auf einem Lebend-Tier-Markt handelt.

Unab­hängig davon, auf welcher Seite man steht, lautet die Antwort: Lasst uns nicht Erreger mit Pande­mie­po­ten­zial unter einem ständig wach­senden Finanz- und Labor­system einsetzen, um Gain-of-Func­tion zu betreiben und noch mehr Injek­ti­ons­mittel, die Gott weiß was enthalten, zu produzieren.

Offen­sicht­lich haben sie ein anderes Ziel: Ihre und meine Gesund­heit zu schützen ist nicht das, was sie anstreben. Es geht ihnen um Kontrolle, Geld und Profit, sowie Entvöl­ke­rung: Auf welcher Seite Sie auch stehen, jetzt ist es an der Zeit, sich dem, was sie versu­chen umzu­setzen, zu widersetzen.

Maria Zeee: Ich stimme Ihnen zu und ich habe in den sozialen Medien dazu aufge­rufen, diesen Leuten jetzt offen zu trotzen…

«…»

Deshalb möchte ich jetzt die Aufmerk­sam­keit der Leute auf die People’s Dekla­ra­tion lenken. Gehen Sie auf James Roguski´s Substack. Da finden Sie:

Das Archiv: Hier

Schauen Sie sich die People‘s Decla­ra­tion von James Roguski an: Hier

Die Dekla­ra­tion des Volkes [People’s Decla­ra­tion] auf Deutsch

Ich bin gegen die Zentra­li­sie­rung der Macht in den Händen nicht gewählter, nicht rechen­schafts­pflich­tiger und weit­ge­hend unbe­kannter Büro­kraten zur Aushand­lung inter­na­tio­naler Abkommen, die absolut nicht die Wünsche der Menschen in der Welt widerspiegeln.

Ich bin gegen das, was im Grunde genommen Biowaf­fen­for­schung darstellt, unab­hängig davon, ob sie als Impf­stoff­for­schung, Gain-of-Func­tion-Forschung, besorg­nis­er­re­gende Forschung zwei­fa­chen Verwen­dungs­zwecks [mili­tä­risch & zivil] oder unter irgend­einem anderen Namen daher­kommt. Diese Art von Forschung darf nicht ausge­weitet werden. Sie muss gestoppt werden.

Ich bin gegen den Einsatz von Terro­rismus und Panik­mache, auch in Form von Propa­ganda und Zensur, und ich bin gegen die Bewaff­nung von inji­zier­baren Substanzen, die sich als „Impf­stoffe“ tarnen und Männern, Frauen und Kindern auf der ganzen Welt ohne deren infor­mierte Zustim­mung aufge­zwungen werden.

Ich lehne die „Poli­ti­sche Erklä­rung des hoch­ran­gigen Tref­fens der Gene­ral­ver­samm­lung der Vereinten Nationen zur Pande­mie­prä­ven­tion, Pande­mie­vor­sorge und Pande­mie­re­ak­tion“ ab, weil ich nicht damit einver­standen bin, bis zu 30 Milli­arden Dollar pro Jahr auszu­geben, um „die faire, gerechte und recht­zei­tige Auftei­lung zu Vorteilen, die sich aus der Verwen­dung von Krank­heits­er­re­gern mit Pande­mie­po­ten­zial ergeben, zu fördern.“

Ich lehne auch das CA+-Rahmenübereinkommen der WHO ab, das gemeinhin als „Pande­mie­ver­trag“ bekannt ist, und zwar aus einer Viel­zahl von Gründen, darunter die Forde­rung nach einem System für den Zugang zu Krank­heits­er­re­gern und den Vorteils­aus­gleich, das „den recht­zei­tigen Zugang zu Krank­heits­er­re­gern mit Pande­mie­po­ten­zial und den entspre­chenden Vorteils­aus­gleich sicher­stellen soll“.

Ich lehne auch die vorge­schla­genen Ände­rungen der Inter­na­tio­nalen Gesund­heits­vor­schriften aus einer Viel­zahl von Gründen ab, einschließ­lich der (von Indien vorge­legten) Ände­rungen zu Anhang 1, die den „recht­zei­tigen Austausch von biolo­gi­schem Mate­rial und gene­ti­schen Sequenz­daten mit der WHO“ als Gegen­leis­tung für nicht näher spezi­fi­zierte „Vorteile“ fordern.

Die Bedürf­nisse der Menschen in der Welt wurden schon viel zu lange igno­riert. Die Absicht, Dutzende von Milli­arden Dollar auszu­geben, um die Profite des phar­ma­zeu­ti­schen Not-Kran­ken­haus-Indus­trie­kom­plexes unter dem Deck­mantel der „Gerech­tig­keit“ zu stei­gern, ist einfach nicht akzeptabel.

Ich stimme nicht zu. #Exit­TheWHO

«…»

Maria Zeee: Nun, während wir dafür kämpfen, James, sind wir Ihnen sehr dankbar für Ihre Zeit. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben!

James Roguski: Vielen Dank, Maria. Vielen Dank auch für alles, was Sie tun!

«…»

Maria Zeee: … Der wahre Feind ist die neue Weltordnung!

***

Über­set­zung aus dem Engli­schen: UNSER MITTELEUROPA

