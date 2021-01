Merkel: „Poli­ti­sche Grund­satz­ent­schei­dungen haben mit Wissen­schaft nichts zu tun“

In den bundes­deut­schen Systemm­edien wird die Corona-Politik von Bundes­kanz­lerin Angela Merkel als „alter­na­tivlos“ darge­stellt, es gäbe also keine andere Möglich­keit als den soge­nannten harten Lock­down. In Öster­reich ist es nicht anders, auch in unserem Land wird die Corona-Politik von Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz als „alter­na­tivlos“ darge­stellt. Aller­dings ist auf beiden Seiten des Walser­bergs selbst denkenden Bürgern aufge­fallen, dass sich Merkel bzw. Kurz ausschließ­lich von Wissen­schaft­lern beraten lassen, welche für einen harten Kurs eintreten.

Entschei­dungen poli­ti­scher Natur

Deshalb stellte bei der letzten Bundes­pres­se­kon­fe­renz der unab­hän­gige Jour­na­list Boris Reit­schuster die Frage an Merkel, „warum tauschen Sie sich nicht mit den expli­ziten Kriti­kern offen­siver aus?“ Die Bundes­kanz­lerin gab zu verstehen, dass ihr bewusst sei, dass es in der Wissen­schaft auch andere Stimmen gibt und erklärte, dass ihre Entschei­dungen in der Corona-Politik nicht wissen­schaft­li­cher, sondern poli­ti­scher Natur sind:

„Aber es gibt in dem ganzen auch poli­ti­sche Grund­ent­schei­dungen, die haben mit Wissen­schaft nichts zu tun.“

Und an anderer Stelle sagte Merkel:

„Mit der Einla­dung von bestimmten Wissen­schaft­lern wollen wir auf bestimmte Fragen, die uns inter­es­sieren und die nicht poli­ti­scher Natur sind, Antworten bekommen.“

Reit­schuster schreibt, dies sei der Vorwurf von Kriti­kern, dass eben nur „bestimmte“ Wissen­schaftler mit Antworten auf „bestimmte“ Fragen gehört werden und deshalb „bestimmte“ Antworten und „bestimmte“ Entschei­dungen heraus­kommen. Angaben zu Studien, mit denen sie ihren Kurs unter­mauert, machte Merkel nicht.

Und Reit­schuster betont:

„Die Wich­tig­keit ihrer Aussagen kann in meinen Augen kaum unter­schätzt werden. Die Kanz­lerin räumt damit faktisch ein, dass ihr Kurs nicht alter­na­tivlos ist. Dass sie sich aber gegen die Alter­na­tive entschieden habe.“

Glei­ches gilt auch für den öster­rei­chi­schen Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz.

