Herz­lich will­kommen zu unserer Folge 10 des Impf­ge­flüs­ters, der letzten der

Staffel 2!

Mord auf der Inten­siv­sta­tion? Dosie­rungs­pro­blem oder Behand­lungs­fehler?

Midazolam unter Verdacht?

Die Abgründe, in die wir ange­sichts der Corona-Aufar­bei­tung blicken, werden immer tiefer.

Nun steht die Möglich­keit im Raum, dass tausende gebrech­liche Patienten mit dem

Narko­se­mittel Midazolam zu Tode behan­delt wurden. Midazolam wird als Beru­hi­gungs- und

Narko­se­mittel verwendet, um Angst­zu­stände zu vermin­dern, Schläf­rig­keit zu verur­sa­chen

und in manchen Fällen einen völligen Bewusst­seins­ver­lust herbei­zu­führen. Es kann jedoch

auch die Atmung verlang­samen oder ganz zum Still­stand bringen. Die Dosie­rung ist das

Entschei­dende. Midazolam wurde in Groß­bri­tan­nien als Schlüs­sel­me­di­ka­ment und

Beru­hi­gungs­mittel der ersten Wahl zur Behand­lung von Covid19 Pati­enten eingesetzt und

dass bei Pati­enten, welche ohnehin bereits an Atemnot litten.



Bereits im Februar 2020 meldete sich der Chef­arzt der Lungen­klinik Moers Dr. Thomas

Voshaar bezüg­lich der Inten­siv­be­hand­lung von Covid19 Pati­enten zu Wort. Um einen

Pati­enten zu intubieren, muss dieser über einen längeren Zeit­raum sediert (mit

Medi­ka­menten wie zum Beispiel Midazolam ruhig­ge­stellt) werden. Ein Schlauch in der

Luft­röhre im Wach­zu­stand wäre nicht tole­rierbar. Dr. Voshaar warnte vor den Risiken, die

eine Beatmung mit sich bringen kann. Mit Druck wird durch ein Beatmungs­gerät Luft in einen Schlauch, der durch die Luft­röhre führt, gepumpt. Das Gewebe der Lunge, das durch Covid19 bereits ange­schlagen ist, wird durch zu viel Druck und Sauer­stoff zusätz­lich geschä­digt. Zitat: „Das ist ein Teufels­kreis. Bereits nach 3 Tagen steigt die Gefahr für Kompli­ka­tionen expo­nen­tiell an.“ Zitat Ende.

Für ältere Menschen ist eine wochen­lange Sedie­rung beson­ders gefähr­lich. Etwa 50% der invasiv beatmeten Covid19 Pati­enten erliegen der Krank­heit. Für den Lungen­fach­arzt Dr. Voshaar bereits 2020 ein klares Zeichen, dass wir in der Medizin einen anderen Weg gehen müssen. Diese Risiken seien bereits seit 10 Jahren bekannt. In Deutsch­land wurden Covid19 Pati­enten viel zu früh künst­lich beatmet. Es ist aber nach wie vor eine wich­tige Maßnahme für Schwerst­kranke oder dieje­nigen, die nicht mehr zu einem selbst­stän­digen Atmen in der Lage sind. Bei einem großen Teil besteht jedoch absolut kein Grund für dieses Vorgehen. Über die anhal­tende Über­sterb­lich­keit wird auch im Februar 2023 sehr wenig von den Main­stream Medien berichtet. Einer der Gründe dafür könnte das Medi­ka­ment Midazolam sein.

Die Liefe­rung von Vorräten für 2 Jahre an briti­sche Groß­händler erfolgte angeb­lich als Vorsichts­maß­nahme zur Vorbe­reitung auf eine mögliche Verknap­pung des Medi­ka­ments

aufgrund von Covid19. Im April 2020 wurden 38.582 Verschrei­bungen ausge­stellt. Im

Vergleich dazu 15.000 pro Monat in den voran­ge­gan­genen 5 Jahren. Auch in Deutsch­land war es Mitte 2020 selt­sa­mer­weise nicht anders. 100.000 Dosen Midazolam wurden beschafft. Und das obwohl in Deutsch­land, ebenso wie in Groß­bri­tan­nien und Öster­reich, viele Opera­tionen wegen der Pandemie abge­sagt werden mussten. Es gab also keinen wirk­li­chen Grund große Mengen Midazolam zu bestellen. In Deutsch­land gibt es einen Arznei­mit­tel­atlas, indem alle Medi­ka­mente ange­führt sind bzw. sein sollten. Aber für Midazolam zur Gruppe der Psycho­lep­tika gehö­rend kann die entspre­chende Seite im Arznei­mit­tel­atlas seit 26 April 2022 nicht mehr aufge­rufen werden. Erstaun­lich, welche Zufälle es gibt.

Die Korre­la­tion zwischen den Gaben von Midazolam und der Über­sterb­lich­keit in

Groß­bri­tan­nien ist erstaun­lich. Wie auch in Groß­bri­tan­nien wurde in Deutsch­land im April

2020 ein Behand­lungs­pro­to­koll (in den Quellen ange­führt) veröf­fent­licht, das Fragen aufwirft.

Dieses Behand­lungs­pro­to­koll wurde in der Fach­zeit­schrift Infek­tio­logie und Inten­siv­me­dizin

veröf­fent­licht. In diesem Proto­koll wurden nicht inva­sive Beatmungs­the­ra­pien (S3 Leit­li­nien) mit einer bemer­kenswerten Begrün­dung explizit ausge­schlossen: „Ein empfoh­lener Thera­pie­ver­such mit nicht inva­siver Venti­la­tion scheint aufgrund der vermehrten Aero­sol­bil­dung und hohen Infek­ti­ons­ge­fahr nicht indi­ziert.“ Bemer­kens­wert ist natür­lich nicht nur, dass die S3 Leit­linien außer Kraft gesetzt worden waren, sondern auch die Begrün­dung dafür. Es geht nicht um die Heilungs­chancen für die Pati­enten, sondern um die Redu­zie­rung der Infek­ti­ons­gefahr für das medi­zi­ni­sche Personal.



Auch im briti­schen Behand­lungs­pro­to­koll wurde die Verwen­dung von Midazolam empfohlen.

In den Medien des Verei­nigten König­reichs wurde bereits im Juli 2020 die Möglich­keit

disku­tiert, dass viele ältere Pati­enten nicht an den Folgen der SarsCov2 Infek­tionen verstorben seien, sondern durch ärzt­liche Maßnahmen, Dosie­rungs­pro­bleme oder Behand­lungs­fehler. Auch in den USA weisen die Zahlen darauf hin, dass viele Menschen durch stra­te­gi­sche Früh­in­tu­ba­tion und andere medi­zi­ni­sche Eingriffe verstorben sein könnten. Ist eine Korre­la­tion so hoch wie bei Midazolam und der Über­sterb­lich­keit, ist eine

Unter­su­chung drin­gend erfor­der­lich. Ganz egal, ob eine direkte Kausa­lität durch die

Verab­rei­chung des Medi­ka­ments besteht, oder womög­lich ein dritter Faktor? Die zu häufige

Intu­ba­tion, die Anwen­dung von Midazolam als Narkose- oder Beru­hi­gungs­mittel, als auch das über­mäßig häufige Ableben der Pati­enten? Diese Todes­rate muss aufgeklärt werden.

Mögli­cher­weise liegt es auch an dem in der Medizin gut bekannten „Semmel­weis-Reflex“.

Also das narziss­ti­sche Ablehnen längst belegter Tatsa­chen, nur um das eigene Handeln nicht hinter­fragen zu müssen. Pfizer ist einer der Hersteller von Midazolam … Könnte es damit zusam­men­hängen?

Liebe Impf­ge­flüster Fans!

Mit der nach­denk­li­chen Folge#10 ist unsere Staffel 2 abge­schlossen.

