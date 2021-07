Alvaro Peñas i José Papparelli



Prędzej czy później musiało to nastąpić. Teraz przy­wódcy partii patrio­ty­cz­nych podzie­l­onych między rodziny poli­ty­czne Parla­mentu Euro­pe­js­kiego ogło­sili podpi­sanie poro­zu­mi­enia o jedności, aby prze­ciw­stawić się dykto­wa­nemu z Bruk­seli myśleniu o jedności.

Viktor Orban, Marine Le Pen, Sant­iago Abascal, Matteo Salvini, Giorgia Meloni i Lech Kaczyński, wśród innych liderów szes­nastu partii, podpi­sali wspólną dekla­rację odrzu­ca­jącą „biuro­kra­ty­czny centra­lizm“, który ma być narzu­cony przez Unię Euro­pe­jską w celu „przeksz­tałcenia insty­tucji euro­pe­js­kich w organy stojące ponad narodo­wymi insty­tuc­jami konsty­tu­cy­jnymi“ i ataku­jące suwe­ren­ność i tożsa­mość narodów.

Sant­iago Abascal ogłosił w piątek, że VOX dołącza do poro­zu­mi­enia „w obronie Europy wolnych, suwe­ren­nych narodów, które szanują swoją historię i tradycje“. Nie chcemy feder­alnej Europy, w której wszystkie decyzje podej­mo­wane są w Brukseli!“

Matteo Salvini napisał na swoim koncie na Twit­terze: „Lega podpi­sała kartę wartości, aby wyobrazić sobie przy­szłość Europy opartą na wolności i tożsa­mości, a nie na biuro­kracji i homo­log­acji. Doku­ment, podpi­sany przez partie należące do trzech różnych grup w Parla­mencie UE, to kolejny krok w kierunku budowy silnego i rozs­zer­zo­nego sojuszu oraz alter­na­tywy dla lewicy z podat­kami i dziką imigracją.“

Ze swojej strony Marine Le Pen podzieliła się infor­macją, że „spot­kanie euro­pe­js­kich patriotów jest w toku: razem z najbard­ziej wpły­wo­wymi partiami patrio­ty­cz­nymi na konty­nencie kład­ziemy pierwszy kamień wiel­kiego sojuszu w Parla­mencie Europejskim.“

Giorgia Meloni z Fratelli d’Italia powied­ziała, że obecna Unia Euro­pe­jska „dąży do dykta­tury więks­zości, narzu­cając się narodowym party­ku­la­ryzmom w celu narzu­cenia globa­lis­ty­cznej i poli­ty­cznie poprawnej agendy, która atakuje wszystko, co charak­te­ry­zuje i defi­niuje nas jako ludzi i jako narody“: Tożsa­mość, rodzina, granice, wolność edukacji, zasługi, odpowiedzialność.“

Jaak Madison, euro­de­pu­to­wany z rami­enia Estońs­kiej Konser­wa­tywnej Partii Ludowej (ECRE), podpisał się w imieniu swojej partii: „Jest to podstawa dla ewen­tu­alnej nowej grupy poli­ty­cznej w Parla­mencie Euro­pe­jskim, która byłaby jedną z najwięks­zych i w której Polacy, Węgrzy, Duńc­zycy, Włosi i przed­sta­wi­ciele wielu innych krajów będą pracować razem.“

Poro­zu­mienie, znane jako „Apel o przy­szłość Europy“, „ma na celu udzie­lenie głosu tym, którzy nie rozpoz­nają siebie w tej jednej idei, biorąc pod uwagę obecne rodziny poli­ty­czne, do których wszyscy należą“. Jest to zapowia­dany i ocze­ki­wany pierwszy krok poro­zu­mi­enia poli­ty­cz­nego stawia­ją­cych pierwsze kroki partii patrio­ty­cz­nych, konser­wa­tywnych, iden­ty­tar­nych i suwerenistycznych.

Wszystkie partie sygna­ta­ri­usze, z wyjąt­kiem Fideszu, który nie należał do żadnej grupy poli­ty­cznej po opuszczeniu Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej, należą do dwóch głównych grup patrio­ty­cz­nych w Parla­mencie Euro­pe­jskim, Grupy Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów (ECR) oraz Grupy Tożsa­mości i Demo­kracji (ID). W ID wyraźnie nieobecne są partie o dużym znaczeniu, takie jak Partia Wolności Geerta Wildersa czy Alter­na­tywa dla Niemiec (AfD). W przy­padku Wildersa, poli­tyka blisko zwią­za­nego z Marine Le Pen i Viktorem Orbánem, obec­ność innej partii z Holandii, JA21, nie powinna być wadą, biorąc pod uwagę przy­kład włoski. Przy­padek niemiecki jest bard­ziej złożony, bo AfD na ostatnim kongresie wpisała do swojego programu wyjście Niemiec z UE, a nie reformę modelu euro­pe­js­kiego, co może być poważną przeszkodą.

Dekla­racja ta jest tylko pierwszym krokiem na długiej drodze, która przed nami. Zobac­zymy zatem, czy więcej partii należą­cych do ECR i ID dołączy swoje podpisy do doku­mentu, a nawet niek­tóre partie z Europy Środ­kowej i Wschod­niej, które są obecnie częścią Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej. W chwili obecnej są to strony, które podpi­sały deklarację:

Austria: Partia Wolności Austrii (FPÖ)

Belgia: Vlaams Belang (VB)

Bułgaria: Bălgarsko nacio­nalno dviženie (Bułgarski Ruch Narodowy, VMRO).

Dania: Dansk Folke­parti (Duńska Partia Ludowa, DF)

Estonia: Eesti Konser­va­tiivne Rahva­e­ra­kond (Estońska Konser­wa­tywna Partia Ludowa, EKRE)

Finlandia: Perus­suo­ma­laiset (Partia Finów, PS)

Francja: Rassem­ble­ment National

Grecja: Elli­nikí Lýsi (Greek Solu­tion, EL)

Hiszpania: VOX

Litwa: Lietuvos lenkų rinkimų akcija (Polska Akcja Wyborcza Litwy)

Nider­landy: Ja21

Polska: Prawo i Spra­wi­ed­li­wość (PiS)

Rumunia: Partidul Național Țără­nesc Creștin Demo­crat (PNT-CD)

Węgry: Fidesz

Włochy: Fratelli d’Italia

Włochy: Lega Per Salvini Premier

